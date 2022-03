Huutelun keskellä Osakalle palautui mieleen Williamsien saama kohtelu samassa paikassa 21 vuotta sitten.

Japanilaisen tenniksen supertähden Naomi Osakan masters 1000 -turnaus Kalifornian Indian Wellsissä päättyi kyyneliin yleisön julman käytöksen myötä.

Osaka hävisi toisella kierroksella Veronika Kudermetovalle 0–6, 4–6.

Ottelussa joku tai jotkut katsojat eivät pysyneet enää asiallisuuden rajoissa. Ensimmäisen erän alussa katsomosta kuului huuto: ”Naomi, olet surkea.”

Osaka pyysi tuomaria puuttumaan asiaan, kunnes 0–3-tilanteessa Osaka menetti itsehillintänsä ja tunteet ryöpsähtivät yli.

Hyvin vaikean alun jälkeen Osaka sai koottua itsensä, mutta peli pysyi poissa tolaltaan. Hän onnistui pitämään syöttönsä vasta toisen erän alussa.

Vaikka Osakan peli vähän parani toisessa erässä, ei hän saanut otettua yhtään syötönmurtoa neljällä murtopallollaan. Lopulta hän hävisi oman syöttönsä ja koko ottelun.

Osaka puhui avoimesti henkisistä ongelmistaan viime kesänä, kun hän jätti Ranskan avoimen mestaruusturnauksen kesken. Silloin alkoi pitkä tauko, jonka piti päättyä Tokiossa olympiahuipennukseen. Osaka pelasi Tokiossa, mutta kultaa tai edes mitalia ei tullut, vaan aikainen kolmannen kierroksen tappio.

Ottelun jälkeen Osaka sanoi kenttähaastattelussa, ettei huuto osunut niin syvälle häneen, vaan hän alkoi ajatella Venus ja Serena Williamsin saamaa tylyä kohtelua vuonna 2001. Silloin Williamseja häirittiin huudoilla juuri samassa paikassa Indian Wellsissä.

”Rehellisesti sanoen minua on kiusattu ennenkin, eikä huutelu tosiaan häirinnyt minua”, Osaka sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Osaka kertoi katsoneensa videolta, miten Williamseille huudeltiin ikävästi vuosituhannen alussa.

”Jos ette ole katsoneet videota, teidän täytyisi katsoa. En tiedä miksi, mutta se meni pääni sisälle kuin uusintana”, Osaka sanoi, lisäsi yrittävänsä olla itkemättä ja itki taas.

Kun Williamseja oli häiritty huudoilla vuonna 2001, he eivät pelanneet Indian Wellsissä 14 vuoteen, vaikka keväinen Kalifornian turnaus on yksi tenniksen arvostetuimmista ja suurimmista grand slam -kisojen jälkeen.

Osaka kuuluu tenniksen supertähtiin, vaikka hänen rankkauksensa on painunut sijalle 78 heikosti sujuneen Australian mestaruusturnauksen jäljiltä.

Talouslehti Forbesin mukaan Osaka on kaikkien aikojen eniten ansainnut naistennispelaaja. Saavutus on merkittävä, sillä Osaka on voittanut neljä grand slam -turnausta, mikä on vähäinen määrä esimerkiksi Serena Williamsin 23:een verrattuna.

Forbesin vuonna 2021 julkaisemalla maailman rikkaimpien urheilijoiden listalla Osaka oli sijalla 12 noin 60 miljoonan dollarin vuosiansioillaan. Niistä 55 miljoonaa tulivat yhteistyösopimuksista ja vain viisi miljoonaa pelaamalla.