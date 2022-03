Cleveland taipui Chicagolle koripalloliiga NBA:n kohtaamisessa.

Koripallon NBA:ssa pelaavan Cleveland Cavaliersin suomalaispelaaja Lauri Markkanen ei ollut pelikunnossa sunnuntain vastaisena yönä, jolloin Cleveland kohtasi hänen entisen seuransa Chicago Bullsin.

ESPN:n verkkosivujen mukaan Markkanen kärsii vammasta, jonka hän sai oikeaan nilkkaansa edellisessä ottelussa Miami Heatia vastaan. Suomalainen oli jo tammi-helmikuussa sivussa 11 ottelusta samassa nilkassa olleen vamman takia.

Cleveland voitti alkuviikosta kaksi ottelua peräkkäin, mutta taipui lauantain vastaisena yönä Miamille ja sitten Chicagolle, joka kukisti kotiparketillaan Clevelandin lukemin 101–91. Ottelun tehomiehet olivat Chicagon DeMar DeRozan ja Clevelandin Darius Garland. Molemmat pussittivat 25 pistettä.

Kevin Love pussitti Clevelandille kymmenen pistettä ja kahmi 11 levypalloa. Hän antoi tunnustusta vastustajalle.

”Tuntuu siltä, että he olivat hyökkääviä. Täytyy nostaa hattua Bullsille. He ovat pelanneet koko kauden loistavasti. Miamin ja Chicagon kohtaaminen peräkkäisinä päivinä ei ole helppoa. Mielestäni se näkyi energiatasossamme tänä iltana, kun yritimme vain selviytyä ja saada jotain aikaan hyökkäyspelissä”, Love kertoi ESPN:lle.

Chicago varasi Markkasen vuonna 2017. Suomalainen edusti seuraa kauden 2020–21 loppuun asti, kunnes siirtyi Clevelandiin viime kesänä. Markkasen aikana Chicago konttasi pahasti, mutta tällä kaudella on sujunut paremmin. Chicago on itälohkossa neljäntenä ja Cleveland kuudentena, joten pudotuspeleihin pääseminen on molemmilla omissa hyppysissä.

Joulukuussa Cleveland oli vahvempi keskinäisessä ottelussa 115–92. Markkanen heitti tuolloin 15 pistettä. Tammikuussa seuraavassa kohtaamisessa Markkanen hääri 28 pisteellä Clevelandin tehomiehenä, mutta Chicago voitti 117–104. Joukkueet kohtaavat runkosarjassa vielä kerran.