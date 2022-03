Chelsean pää­valmentaja Thomas Tuchel voi vain arvailla, mitä on luvassa sanktioiden hyydyttämälle seuralle – ”Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu”

Sanktioiden kurittama Chelsea otti sunnuntaina viidennen perättäisen voittonsa.

Sanktioiden hyydyttämässä Valioliiga-seura Chelseassa eletään juuri nyt täydessä epätietoisuudessa. Ennen sunnuntain Valioliiga-ottelua Newcastlea vastaan Chelsean päävalmentaja Thomas Tuchel sanoi, että hän ei ole kuullut mitään vakuutteluita siitä, mihin seura on matkalla.

”Ei takeita. Enkä usko, että ketään takeita antavaa pitäisi uskoa, sillä mielestäni kukaan ei tiedä, mitä on luvassa”, Thomas Tuchel sanoi Sky Sportsin haastattelussa.

”Viikko sitten lausunto oli selvä: seura ei ole myynnissä. Viikko myöhemmin se ilmiselvästi on. Joten tällä hetkellä en usko, jos joku sanoo, että näin tapahtuu.”

Tuchel myönsi haastattelussa, että jalkapallo on varsin toissijainen asia, jos ajattelee, mitä ukrainalaiset joutuvat sodan keskellä kokemaan. Tuchel sanoi suoraan Venäjän aloittaneen kammottavan sodan.

”On vaikea keskittyä jalkapalloon, mutta on paljon tärkeämpiäkin asioita kuin jalkapallo. On paljon tärkeämpiä töitä kuin minun tehtäväni, ja sen takia oloni on epämiellyttävä, koska olemme hyvin etuoikeutettuja.”

Valioliigan johtokunta on vienyt venäläisoligarkki Roman Abramovitšilta oikeuden toimia lontoolaisseura Chelsean johtajana. Syy toimille on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat taloudelliset rajoitteet, jotka on kohdistettu myös moniin ulkomailla asuviin vaikutusvaltaisiin venäläisiin.

Chelsean teknisen johtajan Petr Cechin mukaan seuran tilanne on vaikea.

”On ollut karmaisevaa katsoa, mitä Ukrainassa tapahtuu. Ajattelemme tietenkin kaikki uhreja, ja toivomme tilanteen paranevan ja kärsimyksen loppuvan”, Cech sanoi Sky Sportsille.

”Keskitymme nyt niihin asioihin, joita voimme hallita. Harjoittelemme ja keskitymme peleihin, mikä onkin ainoa asia, johon voimme vaikuttaa tällä haavaa.”

Sunnuntaina Chelsea otti viidennen perättäisen voittonsa, mutta voittomaali kotikentällä nähtiin vasta 89. minuutilla.

Jorginho nosti syöttönsä Newcastlen puolustuksen ja toppari Dan Burnin selustaan. Kai Havertz otti vasemmalla jalallaan pallon pehmeästi alas ja sijoitti pallon heti seuraavalla kosketuksellaan varmasti ohi maalivahdin.

Brittimediassa kummasteltiin jälleen, miten Chelsea pelasi jo toisen perättäisen Valioliiga-ottelunsa pelipaidoilla, joissa oli vielä entisen pääpaitasponsorin Threen logo. Teleyhtiö on irtisanonut sponsorisopimuksensa. Inewsin mukaan seuralla olisi vaikeuksia hankkia mainoksista puhtaita pelipaitoja talousvaikeuksiensa takia.

Valioliigan muissa otteluissa Leeds United voitti häntäpään kamppailussa Norwich Cityn maalein 2-1. Cityn tähtihyökkääjä Teemu Pukki syötti Kenny McLeanin tasoitusmaalin lisäajalla, mutta lisäajan neljännellä minuutilla Leeds kampesi voittoon Joe Gelhardtin maalilla.

Everton hävisi kotikentällään Wolverhampton Wanderersille 0-1, Southampton kärsi 1-2-kotitappion Watfordille ja West Ham United voitti Aston Villan maalein 2-1.