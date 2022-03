Jarmolenko oli saanut seuralta vapaata järjestelläkseen perheensä turvaan Ukrainasta.

Ukrainan maajoukkuepelaaja Andri Jarmolenko oli sunnuntaina ottelun hahmo, kun West Ham United voitti Aston Villan kotikentällään. Jarmolenko kiitti West Hamia ja Britannian kansalaisia tuesta hänelle ja Ukrainan kansalle.

Jarmolenko sai vapaata lontoolaisseurasta järjestääkseen perheenjäseniään turvaan Ukrainasta ja toipuakseen henkisesti sodan aiheuttamasta stressistä. Jarmolenko ei ollut pelannut West Hamin peleissä sitten helmikuun alun, mutta sunnuntaina hän tuli vaihdosta kentälle ja teki välittömästi vaikutuksen tekemällä ottelun avausmaalin. West Ham voitti sunnuntaina Aston Villan maalein 2–1.

Maalinsa jälkeen Jarmolenko vajosi polvilleen kentän pintaan ja puhkesi itkuun vastaanottaessaan onnitteluita joukkuekavereiltaan.

”Se oli tunteellinen hetki maani tilanteen takia. Minulle on todella vaikeata ajatella jalkapalloa, koska joka päivä Venäjän armeija tappaa ukrainalaisia”, Jarmolenko sanoi ottelun jälkeen.

”Totta puhuakseni en tiedä, mitä sanoisin. Haluan vain kiittää joukkuekavereitani, jotka tukevat minua joka päivä. Haluan myös kiittää West Hamin faneja, jotka ovat tukeneet minua ja ukrainalaisia ja myös Britannian kansaa, koska voimme tuntea tukenne.”

Jarmolenko sanoi, ettei ole täysin pelikunnossa vielä.

”Parin viime viikon aikana olen harjoitellut kolme neljä kertaa. 26. helmikuuta jälkeen minun oli levättävä neljä päivää. Minun oli mahdotonta harjoitella, kun ajattelin vain perhettäni ja kansaani. Yritin tänään vain antaa kaikkeni kentällä.”

Jarmolenkon maali auttoi West Hamia pysymään taistelussa Mestarien liigaan oikeuttavasta sijoituksesta.

West Hamin päävalmentaja David Moyes korosti, että jalkapallon tärkeys pitäisi laittaa oikeisiin mittasuhteisiin.

”Olemme antaneet Jarmolenkolle niin paljon aikaa kuin hän tarvitsee”, Moyes sanoi.

”Hänen perheensä on turvassa tällä hetkellä, hän kertoi minulle. Hän haluaa varmistaa, että kaikki on hyvin ja hänellä on paljon meneillään. Joskus jalkapallo voi olla vapauttaa, ja toivottavasti hän koki sellaista tunnetta päästessään kentälle ja tehtyään maalin, mutta elämässä on tärkeämpiäkin asioita kuin jalkapallo.”