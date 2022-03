Sunnuntai-iltana Suomen aikaa Laine vakuutti pelaavansa kotiottelussa Vegas Golden Knightsia vastaan.

NHL-jääkiekkoliigan Columbus Blue Jacketsin suomalaistähti Patrik Laine sai lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa Minnesota-kohtaamisessa kolhun polveensa, ja viime aikoina hyvässä pistevireessä olleen Laineen pelaaminen Jacketsin ensi yön ottelussa oli epävarmaa. Sunnuntai-iltana Suomen aikaa Laine kuitenkin vakuutti pelaavansa kotiottelussa Vegas Golden Knightsia vastaan.

”[Polvi] tuntuu hyvältä, ei ongelmia. Valmiina ollaan [pelaamaan]. Tätä samaa polvea on leikattu aiemmin, joten olin vähän huolissani. Siihen sattui aika lailla, mutta nyt tuntuu hyvältä. Vähän kipeä vielä, mutta ei sen isompaa, Laine kertoi sunnuntain aamujäiden jälkeen The Athletic -sivuston toimittaja Aaron Portzlinen mukaan.

Laine on tehnyt tällä kaudella 40 ottelussaan 22 maalia ja antanut 20 maalisyöttöä. Viimeisen reilun puolentoista kuukauden aikana Laineella on 11 ja neljän pelin pisteputket, mutta kahdessa viime pelissä hän on jäänyt pisteittä.

Columbuksessa huolta on herättänyt myös kahden muun tärkeän pelaajan terveystila. Kapteeni Boone Jenner on lähiajat sivussa selkävaivan takia, ja Jakub Voracek on näillä näkymin poissa Vegas-pelistä. Jenner, Voracek ja Laine ovat Jacketsin kolme parasta pistemiestä.