Brady aikoo seuraavalla NFL-kaudelle pelata Tampa Bay Buccaneersissa.

Tom Brady on voittanut urallaan seitsemän Super Bowlia. Viimeisimmän mestaruuden hän voitti viime vuonna Tampa Bay Buccaneersin kanssa.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan pelinrakentajalegenda Tom Brady kertoo muuttaneensa mieltään pelaajauransa lopettamisesta. Hän aikoo seuraavalla NFL-kaudelle pelata Tampa Bay Buccaneersissa.

Tänä vuonna 45 vuotta täyttävä Brady kertoi Instagram-julkaisussaan ymmärtäneensä, että hänen paikkansa onkin vielä kentällä eikä katsomossa.

”Se aika tulee vielä. Mutta se ei ole nyt”, Brady kirjoitti.

”Palaan 23. kaudelleni Tampaan. Meillä on keskeneräisiä bisneksiä.”

Brady on pelannut NFL:ssä vuosituhannen alusta lähtien, ensin 20 kautta New England Patriotsissa ja kaksi viimeisintä kauttaan Tampa Bay Buccaneersissa. Hän on voittanut sarjan mestaruuden seitsemän kertaa.

Brady kertoi uransa lopettamisesta viime kuussa.