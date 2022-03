Žitnik oli liikkeellä ystävänsä kanssa, kun kadun päässä leimahti valtava liekkimeri.

Entinen NHL-jääkiekkoilija Aleksei Žitnik on yksi monista urheilutähdistä, jotka taistelevat tällä hetkellä Ukrainan puolesta Kiovassa.

Žitnik, 49, syntyi Ukrainassa, mutta edusti maajoukkuetasolla Venäjää. Hänellä on molempien maiden kansalaisuus.

Puolustajaikoni pelasi mittavalla NHL-urallaan 1 085 ottelua vuosina 1992–2008. Hän voitti Venäjän paidassa olympiakultaa ja -hopeaa. Nuo saavutukset eivät kuitenkaan enää paina, kun käynnissä on sota.

”Tämä ei ole enää mitään show-bisnestä”, Žitnik sanoi The Athleticin haastattelussa.

Žitnik toimii nykyään kotikaupunkinsa seuran Sokil Kiovan puheenjohtajana. Hänen pelinumeronsa 13 roikkuu paikallisen jäähallin katossa, samassa hallissa jossa hän aloitti aikanaan oman uransa.

Nyt myös NHL-konkarille rakas jäähalli on joutunut venäläisten pommituksen kohteeksi. Kaksi ohjusta osuivat hiljattain tv-torniin ja vahingoittivat samalla kaupungin keskustassa sijaitsevaa hallia.

Žitnikin ystävä kuvasi videon räjähdyksestä ja sitä seuranneista kauhun hetkistä. Voit katsoa videon tästä linkistä.

”Ajoin autoa ja kuulin samalla kaiken. Näin kaksi ohjusta, jotka lensivät pääni yli”, Žitnik kuvaili pelottavaa hetkeä.

Žitnikillä ei ole ikänsä puolesta oikeutta lähteä Ukrainasta, eikä hän omien sanojensa mukaan lähtisikään, vaikka se olisi mahdollista. Hän aikoo taistella viimeiseen asti.

Ukrainalainen ei ymmärrä, miten maailma voi olla tässä tilanteessa vielä vuonna 2022.

”En tajua, miten venäläiset eivät tiedä, mitä on meneillään. He kysyvät sitä minulta ja sanon vain, että avatkaa netti. He kuvittelevat, että (Vladimir) Putin tekee kaiken oikein. He ovat kuin zombeja”, Žitnik sanoo ja myöntää toisenkin ongelman:

”Jos venäläispelaajat NHL:ssä sanoisivat jotain sotaa vastaan, he joutuisivat ongelmiin. He pelkäävät.”