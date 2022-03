Salo kertoo tavanneensa jo uudet GP-kisojen johtajat Niels Wittichin ja Eduardo Freitasin.

Mika Salo on aloittamassa jo 11. kautta Kansainvälisen autoliiton Fian F1-kilpatuomaristossa.

Luvassa on uusi haaste, kun kattojärjestöllä on sekä uusi puheenjohtaja ja uudet F1-kisojen johtajat.

Viime vuonna Saloa ei nähty tuomariasussa, mutta hän ehti sopia tukun kisoja viikonloppuna alkavalle kaudelle sittemmin syrjään siirretyn kilpajohtaja Michael Masin kanssa.

Masin tuomarointi päättyi Abu Dhabin kärhämään, joka sinetöi Max Verstappenin maailmanmestaruuden. Hänen paikalleen ylennettiin kilpajohtajana jatkossa vuorottelevat saksalainen Niels Wittich ja portugalilainen Eduardo Freitas.

Muutokset eivät hetkauttaneet Salon suunnitelmia.

"Eivät ne muuttaneet näköjään ollenkaan niitä systeemejä. Uusi presidentti Mohammed Ben Sulayem on tehnyt itse listat meille. Se on hieno homma. Kisoja minulle on merkitty minulle ainakin viisi, joista ensimmäinen on Imola huhtikuussa."

Salo kertoo tavanneensa jo uudet GP-kisojen johtajat Niels Wittichin ja Eduardo Freitasin.

"Onhan meillä ollut jo kokouksia. Freitasin tunnen entuudestaan, koska hän toimi GT-autojen MM-sarjassa, kun ajoin niissä. DTM-puolelta tullutta Wittichiä en tunne, mutta toki hän ollut jo kokouksissamme mukana, kun on käyty paljon lävitse näitä juttuja."

Tarkkaa tietoa kilpajohtajien vuorottelusta Salolla ei ole.

"Sehän ei kuulu minulle, enkä ole kysellyt niistä. Kokonaispaketti paljastuu sitten ensimmäisissä kisoissa, ja uskon, että siitä tulee kyllä ihan hyvä."

Kun edesmennyt kilpajohtaja Charlie Whiting halusi tuomaristoon paljon kokeneiden entisten F1-kuskien näkökulman, hän houkutteli mukaan myös Salon, joka debytoi kuljettajien edustajana Euroopan GP-kisassa Valenciassa 2012.

Suurta kierrätystä ei näiden tuomarikuskien kanssa ole koettu. Nytkin Mikan ohella jatkavat muun muassa Derek Warwick ja Vitantonio Liuzzi.

Pitkäaikainen työrupeama Salolla oli myös Venäjällä, missä hän toimi SMP Racing -kilpatiimin urheilujohtajana.

Päämääränä oli koulia nuoria venäläislupauksia F1-tasolle asti. Salon avulla Sergei Sirotkin saavutti tallipaikan Williamsilla ja on näin yksi niistä neljästä F1-tasolla ajaneesta venäläiskuskista.

"Lopetin sen Venäjän projektini jo viime vuonna, enkä ole tehnyt niille mitään."

Formula ykkösten avauskilpailu Abu Dhabissa ajetaan sunnuntaina 20.maaliskuuta kello 17. Viasat näyttää kilpailun suorana lähetyksenä.