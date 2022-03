Matti Heikkinen on kannustanut lapsiaan liikunnallisiin harrastuksiin ja myöntää, että jälkikasvu on osoittanut kipinää kilpahiihdon suuntaan.

Matti Heikkinen lopetti kolme vuotta sitten maailmanmestaruuteen ja MM-mitaleille yltäneen hiihtouransa.

Sen jälkeen hän on jatkanut opiskelua, edennyt työuralla ja osana perhe-elämää kannustanut lapsiaan liikunnallisiin harrastuksiin.

Viimeksi mainitulla elämänalueella Heikkinen koki lauantaina uusia ulottuvuuksia, kun hän toimi 11-vuotiaan esikoispoikansa Herkko Heikkisen ”perässähiihtäjänä” 30 kilometrin hiihdossa Jyväskylä Ski Marathon -tapahtumassa.

Myös yleisurheilua ja jalkapalloa harrastava Herkko Heikkinen on jo kokenut kilpahiihtäjä ikäistensä juniorikisoissa, mutta isän mukaan tämä oli tähän mennessä pisin numerolappu rinnassa hiihdetty matka.

Herkko ja hänen samanikäinen kaverinsa Kasper Ekonoja saivat vapaalla hiihdetyllä 30 kilometrillä ajan 1.39.50.

Keskinopeus reippaita korkeuseroja sisältävällä reitillä oli siis noin 18 kilometriä tunnissa. Se on vauhtia, johon monella aikuisella kilpaharrastajallakin on tekemistä tuollaisessa maastossa.

”Ei siellä mennyt kovin moni ohi. Tuon ikäiset ovat jo taitavia menemään suksilla. Yllättävän reippaasti ne liikkuvat”, Matti Heikkinen sanoi maanantaina HS:lle.

Heikkisen mukaan kelikään ei ollut enää erityisen nopea, koska hiihto tapahtui iltapäivällä. Reitti kulki Jyväskylän Huhtasuolta Laukaan Peurunkaan.

”Hiihdin poikien perässä ja huolehdin, että muistavat juoda välillä. Se oli vastuullinen tehtävä. Nuo miehenalut ovat hiihtäneet jo sen verran, että ei tarvinnut kuin tulla perässä, kuunnella hyviä juttuja ja loppumatkasta vähän kannustaa”, isä-Heikkinen sanoi naurahtaen.

Heikkisen mukaan Herkko innostui omaehtoisesti asiasta, kun jossain vaiheessa kävi ilmi, että Jyväskylä Ski Marathon -tapahtumassa oli tarjolla 30 kilometrin matka.

”Tuollaisessa tapahtumassa on se osallistumisen ilo, että pääsee sinne mukaan ja voi mitata omia voimiaan. Itsellä on sellainen ohjaava ja mahdollistava rooli. Ohjailen sen tyyppisiin juttuihin, että pojat jaksavat sen hiihtää järkevästi ja kaikille jää hyvä maku. Niistä on tärkeä saada hyviä onnistumisen elämyksiä. Kyllä ne yllättävän paljon jaksavat, kun on iloinen meininki.”

Heikkinen muistelee, että tuon ikäisenä hän oli hiihtänyt vastaavia matkoja esimerkiksi äidin kanssa järven jäällä ja joillakin lenkeillä.

”Tuollaisia tapahtumia ei silloin ollut. Nyt näissä voi mennä omaa tahtiaan ja kukin tavallaan. Itsellä ei ole mitään vieroitusoireita kilpahiihdosta. On vain mukava mennä tuollaisiin tapahtumiin, joissa on hyvä fiilis.”

Heikkinen myöntää, että jälkikasvu on osoittanut kipinää kilpahiihdon suuntaan. Kesällä suunnitelmissa on osallistuminen Iivo Niskasen ja muiden miesten maajoukkueen hiihtäjien vetämälle juniorileirille Vuokatissa.

”Hyvä, että syntyy jatkumoa. Kyllähän esimerkillä on valtava merkitys. Herkko on jo sen ikäinen, että hän muistaa jotain minunkin uraltani, esimerkiksi Lahden MM-kisoista, kun hän oli siellä mukana. Sellaiset muistot jäävät mieleen ja altistavat urheilulle eri muodoissa”, sanoi Heikkinen, jonka neljästä lapsesta toiseksi vanhin, Valpuri-tytär, on myös jo kilpaillut hiihdossa.

Heikkinen kertoo puntaroineensa, miten suhtautua omien lasten urheiluun.

”Kyllä suosittelen kaikille urheilun parissa toimimista. Se ei mene koskaan hukkaan. Harvasta tulee mestareita, mutta liikunnallinen elämäntapa on tosi tärkeä ja merkityksellinen.”