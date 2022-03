Koripalloilija Juho Nenonen muutti perheenä kanssa kakkosasuntoon Saloon, jossa he aikovat olla ainakin toukokuulle asti. Helsingin kantakaupungin liepeillä sijaitsevan asuntonsa he antoivat ukrainalaisen perheen käyttöön.

Maajoukkueen ja Salon Vilppaan koripallopelaaja Juho Nenonen ei ole jäänyt seuraamaan sivusta Ukrainan sotaa.

Nenonen antoi viikonloppuna vaimonsa kanssa Helsingin kantakaupungin liepeillä sijaitsevan asuntonsa ukrainalaisen perheen käyttöön. Asuntoon muuttivat äiti, lapsi ja anoppi Kiovasta.

Nenonen itse muutti väliaikaisesti vaimonsa ja yksivuotiaan poikansa kanssa Saloon, jossa hänellä on pelipaikkansa takia kakkosasunto.

Salon kaupungin mainoslauseena muuttajille on, että ”vaihda kallis elämä rikkaaseen”.

”Olemme ainakin toukokuulle asti täällä. Yksi makkari Helsingissä on vielä omassa käytössämme. Kyllähän me mahdutaan sinne kaikki ihan hyvin, jos tarvitaan. Se on yksi vaihtoehto tai sitten ukrainalaiset muuttavat Saloon, jos he haluavat enemmän tilaa”, Nenonen kertoo HS:lle.

Nenonen haluaa ottaa rohkeasti kantaa asioihin ja näyttää esimerkkiä.

”Sillä on merkitystä, että ottaa julkisesti kantaa. Kun lähettää selkeän signaalin Ukrainan puolesta Putinia vastaan, sillä voi vaikuttaa myös muiden ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen.”

Viime marraskuussa Nenonen sairastui koronaan ja kertoi tartunnastaan julkisesti.

”Suurin osa rokottamattomista ei ole rokotevastaisia, vaan syyt rokottamattomuuteen saattavat liittyä erilaisiin pelkoihin”, Nenonen sanoi HS:n haastattelussa (HS 1.12.).

Nenosen asunnossa ukrainainalainen perhe saa tukea ukrainalaisilta lähisukulaisiltaan, joita asuu naapurustossa. Nenonen kuuli avuntarpeesta tätä kautta.

”Jos naapuri ei olisi kertonut minulle, asia ei ehkä olisi realisoitunut tällä tavalla. Halusimme tarjota apua, ja että heillä on ympärillä muuta perhettä, tosin ei ihan seinänaapureina. Emme tietenkään veloita asunnosta emmekä hae korvauksia.”

Nenonen sanoo antaneensa vaimonsa kanssa rahaa myös hyväntekeväisyyteen.

”Se on nopea ja paras tapa auttaa.”

Koripalloilijan omasta suvusta löytyy lähes vastaavanlainen tilanne. Nenosen isoäiti oli sotalapsena Ruotsissa. Isoisä oli evakkona karussa Helsingin pommituksia.

”Olisi ollut älytön juttu, jos joku olisi sanonut kuukausi sitten, että teillä elää pakolaisia kotona. Jos olisi itse samassa tilanteessa, toivon että myös meitä autettaisiin ja siksi haluan myös itse auttaa. On ollut mahtavaa solidaarisuutta, että suomalaiset ovat valmiita auttamaan ja tätä myös vieraamme ovat kiitelleet. Sitä viestiä kuulee paljon.”

Nenonen kertoo olleensa asiassa yhteydessä tuttavansa suosituksen takia ensin maahanmuuttovirastoon.

Hän suosittelee samaa muille, jotka miettivät asuntonsa antamista ukrainalaispakolaisten käyttöön.

”Maahanmuuttovirastossa tiedetään, mitä pitää ottaa huomioon ja miten pitää menetellä. Jos ihminen on pahasti traumatisoinut, vastaanottokeskus voi olla parempi paikka. Siellä saa majoituksen ja kaiken avun, suojelun ja turvapaikan.”

Vielä jokunen viikko sitten Nenonen oli varma, että Venäjän presidentti Vladimir Putin bluffaa eikä hyökkää Ukrainaan.

”Luulin, ettei kukaan täysjärkinen tee valloitussotaa tässä ajassa. Venäjä tarjoaa niin paljon disinformaatiota, että ihmiset [siellä] sekoittuvat faktoista”, Nenonen sanoo.

Pienen flunssan takia Nenonen oli poissa joukkueensa harjoituksista, mutta on mahdollisesti mukana keskiviikon vierasottelussa Kauhajoella Karhua vastaan. Ottelu on viime kevään finaalin uusinta.

Vilpas on Korisliigan jatkosarjassa kolmantena. Takana on viiden ottelun voittoputki.

”Vaimolle iso kiitos. Hän hoiti muuttoapua.”

Monen muun lajin tapaan Venäjän koripallo on toistaiseksi suljettu kansainvälisistä kisoista.

Suomen maajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann toivotti viikonloppuna HS:ssa Venäjän uudestaan mukaan koripalloperheeseen, mutta vasta siinä vaiheessa, kun Putin on vetäytynyt Ukrainasta ja Venäjä maksanut jälleenrakennuskorvaukset täysmääräisesti kansainvälisen lain mukaan.

”On ollut käsittämätöntä seurata tapahtumia, vetää sanattomaksi”, Nenonen sanoo.