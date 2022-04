Takamoto Katsuta haluaa toteuttaa unelmansa ja ajaa jonain päivänä rallin maailmanmestaruudesta. Siksi hän muutti Suomeen.

Jyväskylä

Toyotan rallitallin tiloihin Jyväskylän Jyskässä ei marssita tuosta vaan. Ovet ovat visusti lukossa ulkopuolisilta.

Kevätpäivä näyttää parhaat puolensa, kun Takamoto Katsuta kurvaa autollaan alueen pihaan. Japanin ralliässä kaivaa taskustaan avaimet ja ohjaa vieraansa sisään.

Katsuta liikkuu Toyotan tiloissa kuin kotonaan – ja niinhän hän onkin.

Ensimmäisen kerran Katsuta tuli Suomeen ja Jyväskylään seitsemän vuotta sitten. Rallin nelinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen otti hänet siipiensä suojiin. Katsuta ajoi ralleja Subarulla Suomessa ja Latviassa.

Vuosina 2016–2019 Katsuta kilpaili Tommi Mäkinen Racing -tallissa Ford Fiestalla rallin MM-sarjan pikkuluokassa WRC2:ssa.

Talvella 2018 hän voitti WRC2-luokassa Ruotsin MM-rallin. Se oli sensaatio japanilaiskuljettajalta.

Mäkisen haaveena oli nostaa ensimmäinen japanilainen rallin MM-sarjaan. Hanke onnistui: Katsuta on ajanut päätasolla vuodesta 2020 alkaen.

Viime vuonna hän ajoi toiseksi perinteisessä Safari-rallissa Keniassa.

”Se on hieno muisto ja paras sijoitukseni. Kaikki rallit ovat erilaisia”, Katsuta sanoo.

Erityisesti hän sanoo pitävänsä nopeista ralleista, kuten Suomesta, Virosta ja Ruotsista. Keniassa kilpailu painottuu enemmän auton kestävyyteen kuin välttämättä nopeuteen.

Tällä kaudella Katsuta ajaa täysin Toyotan tehdastallin kakkostiimissä. Hän ei aja merkkipisteistä, mutta kuljettajien MM-sarjassa hän on kerännyt kahdessa osakilpailussa 18 pistettä ja on yhteispisteissä hienosti kuudentena.

Tallin nimettyjä valmistajien MM-pisteistä ajavat kuljettajat ovat Kalle Rovanperä, walesiläinen Elfyn Evans ja Esapekka Lappi, joka vuorottelee ranskalaisen maailmanmestarin Sébastien Ogierin kanssa ajopaikasta.

Katsutan kausi alkoi kahdeksannella sijalla Monte Carlossa. Helmikuussa hän sijoittui neljänneksi Ruotsin MM-rallissa. Seuraavaksi vuorossa on Kroatian kilpailu huhtikuun lopulla.

”Ei niin huono alku. Olisi voinut mennä paremminkin. Olen tyytyväinen, että pääsin maaliin molemmissa ralleissa. Tein typeriä virheitä, mutta opin koko ajaa lisää ja saan lisää itseluottamusta”, Katsuta sanoo ja tarjoaa kohteliaasti kahvia.

Takamoto Katsuta Toyotan rallitallin tiloissa Jyväskylässä. Vieressä on auto, jolla Sébastien Ogier ajoi viime vuonna Suomen MM-rallissa.

Aluksi Katsuta asui Jyväskylässä hotellissa. Kaudella 2017 hän jakoi asunnon yhdessä kokeneen kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa.

Vuonna 2019 Katsuta muutti omaan asuntoonsa lähelle Jyväskylän satamaa Lutakkoa, kun myös hänen vaimonsa muutti pienen tyttärensä kanssa Suomeen. Nyt perheessä on vielä viisikuukautinen poika.

”Oli iso muutos muuttaa Suomeen. En osannut kunnolla englantia. Nyt on koko ajan helpompaa”, Katsuta sanoo.

Hän osaa jonkin verran myös suomea, mutta rallikieli on englanti. Katsutan kartturina on irlantilainen Aaron Johnston.

”Kolme ja puolivuotias tyttäreni puhuu jo hyvin suomea. Hän oppii sitä päiväkodissa ja pälpättää koko ajan”, sympaattinen Katsuta nauraa ja näyttää sormillaan puhumisen merkkejä.

”Rakastan suomalaista luontoa, metsää ja järviä.”

Taustaltaan Katsuta on entinen rata-autoilija. Hän aloitti kartingin kaksitoista­vuotiaana. Karting loppui vuonna 2014, kun hän kiinnostui isänsä lajista ralliautoilusta.

Myös Esapekka Lapilla on kartingtaustaa, samoin Teemu Sunisella, jonka Hyundai palkkasi äskettäin WRC2-luokan MM-sarjaan tälle kaudelle.

Katsutan isä Norihiko on Japanin kahdeksankertainen rallimestari.

Viime vuonna samaan aikaan, kun Takamoto ajoi Portugalin MM-rallissa neljänneksi, isä Norihiko ajoi toiseksi sikäläisessä kilpailussa Kyōtangossa Japanissa. Isän ja pojan välimatkaa oli 10 700 kilometriä.

”Vanhempani eivät painostaneet minua ajamaan, mutta vauhti on aina kiinnostunut minua. Halusin kokeilla kartingia. Uskon, että siitä on ollut apua myös rallissa. Isän esimerkki oli yksi syy, miksi siirryin ralliin”, Katsuta sanoo.

Myös Takamoton isoisä on ajanut rallia.

Takamoto Katsuta on kotoisin Nagoyasta, joka on 2,3 miljoonan asukkaan kaupunki Tokiosta länteen. Maailman suurimman autonvalmistajan Toyotan pääkonttori on naapurikaupungissa.

Nagoyan alueella ajetaan myös tämän kauden viimeinen MM-ralli. Koronapandemian takia Japanissa ei ole voitu ajaa MM-rallia, vaikka se on merkitty kilpailukalenteriin jo aiemmin.

”Rallireitti kulkee vain viiden kilometrin päässä kotoani. Minulla on siis kaksi kotirallia, Jyväskylä ja Japani”, Katsuta sanoo.

Myös Kalle Rovanperällä on tavallaan kaksi kotirallia. MM-sarjaa johtava Rovanperä asuu Tallinnassa.

”Olemme Kallen kanssa hyviä kavereita. Vaikka hän on minua kahdeksan vuotta nuorempi, arvostan häntä paljon. En ole koskaan nähnyt samanlaista luonnon­lahjakkuutta. Uskon, että hän voittaa vielä maailmanmestaruuden. Minulla on sama unelma”, Katsuta sanoo.

Viron MM-ralli ajetaan heinäkuussa, Suomen osakilpailu Jyväskylän seudulla 5.–7. elokuuta. Katsutan entisillä kotikulmilla ajetaan 10.–13. marraskuuta.

”Odotan innolla, että vihdoin pääsen ajamaan Japanissa ja ettei kisaa nyt tänä vuonna enää peruta.”

Japanissa Katsuta pääsi käymään vuodenvaihteessa.

”Alussa minulla oli Suomessa koti-ikävä, muttei enää.”

”Voisin jäädä pysyvästikin Suomeen. Se riippuu paljon siitä, mitä poikani aikanaan haluaa”, Takamoto Katsuta sanoo Jyväsjärven rannalla.

Toyota palasi pitkän tauon jälkeen MM-ralleihin Mäkisen johdolla kaudella 2017. Silloin tallin kaikki kuljettajat olivat suomalaisia: Jari-Matti Latvala, Juho Hänninen ja Lappi.

Nyt Latvala on Toyotan tallipäällikkö. Hänninen on testikuljettaja ja Katsutan henkilökohtainen valmentaja.

”Olen kiitollinen Juholle ja Jari-Matille saamastani avusta. Molemmat tukevat minua ja auttavat. Arvostan heitä. Juho on erinomainen valmentaja. Hän tuntee auton ja säännöt”, Katsuta kiittelee.

Hänninen sanoo Katsutan menneen paljon eteenpäin viimeisen puolentoista vuoden aikana. Japanilainen on saanut lisää itsevarmuutta ja ajotaito on kasvanut.

”Hän on saanut omaa päätä ja löytänyt varmuutta autonsäädöistä ja rengas­valinnoista. Takamoto ei enää kysele niin paljon, mitä muut tekevät”, valmentaja Hänninen kertoo.

Ralleissa Hänninen käy Katsutan kanssa erikoiskokeet etukäteen läpi ja keskustelee ratkaisuista.

”Hän haluaa menestyä, ei enää pelkästään osallistua ralleihin. Menestys ei jää kiinni kunnianhimosta eikä vauhdista, mutta vielä vaaditaan lisää varmuutta”, Hänninen sanoo.

Suomessa Katsuta sanoo oppineensa arvostamaan erityisesti luontoa ja ihmisiä. Hän tykkää hiihtää ja pyöräillä.

”Rakastan suomalaista luontoa, metsää ja järviä. Tunnen oloni kotoisaksi ja turvalliseksi. Suomalaiset ovat moottoriurheilu­kansaa ja ystävällisiä. En näe mitään syytä, miksen voisi jäädä perheen kanssa tänne pysyvästi”, Katsuta miettii.

”Tulevaisuus riippuu paljon siitä, mitä poikani haluaa aikanaan tehdä. Viihdyn täällä.”