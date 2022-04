Lasse Kurrosen tavoitteena on valmentaa naisten salibandymaajoukkue MM-kultaan ja kaksinkertaistaa perheensä yhtiön Laitexin liikevaihto. Miten hänen aikansa riittää kaikkeen?

Lappeenranta.

”Sieltä se alkoi Pikku Peten baaritiskiltä.”

Lappeenrantalainen Lasse Kurronen on poikkeuksellinen hahmo suomalaisessa urheilu- ja liike-elämässä.

Kurronen on valmentanut naisten salibandymaajoukkuetta jo vuodesta 2016. Taskussa on jo pronssi ja kaksi MM-hopeaa.

Yhtä kauan ja kenties vieläkin menestyksekkäämmin Kuronen on johtanut isänsä perustamaa Laitex oy:tä, joka valmistaa materiaalinkäsittelyjärjestelmiä prosessiteollisuudelle.

Lasse Kurrosen aikana yhtiön henkilöstö on kaksinkertaistunut 90 työntekijään ja liikevaihto on kasvanut kahdeksasta miljoonasta eurosta yli 20 miljoonaan.

Lisäksi yhtiö on tehnyt nopeasta kasvusta huolimatta hyvää tulosta. Se ei ole helppo temppu.

”Olisi helpompi vain kasvaa tai tehdä kannattavuutta, mutta molempien tekeminen samanaikaisesti on vaikeinta”, Kurronen sanoo yhtiön pääkonttorin neuvottelutilassa.

Tavoitteet ovat korkealla.

”Strategiana on tuplata liikevaihto muutamassa vuodessa. Sitten ihmetellään lisää.”

Kurronen on paiskinut töitä perheyhtiössä 12-vuotiaasta lähtien.

”Lenkkejä peräjälkeen ja tappi väliin kiinni. Kolmantena tai neljäntenä kesänä totesin, että tuntipalkalla tämä ei lyö leiville – pitäisi olla urakkapalkka kilometrihinnalla”, hän muistelee ensimmäistä työtään isänsä yrityksessä.

Ura johtajana alkoi kuitenkin salibandysta. Alkupotkuna toiminut keskustelu käytiin tosiaankin eräänä lauantai-iltana vuonna 2009 lappeenrantalaisen pubin baaritiskillä.

”Näin NST:n naisten liigajoukkueen meritoitunutta valmentajaa Strömbergin Mikaa ottelun jälkeen ja annoin vähän vinkkejä, miten hommaa voisi hoitaa”, Kurronen sanoo ja naurahtaa.

Parin kuukauden päästä hän pääsi testaamaan ideoitaan käytännössä Strömbergin kollegana.

” ”Se oli tiukempi kevät, poikaa vietiin.”

Lasse Kurronen jakoi ohjeita pelaajilleen lokakuussa 2021 Ruotsia vastaan Lempäälässä pelatussa maaottelussa.

Laitexilla Kurronen sai ensimmäiset johtamisvastuut vuonna 2012, kun hän toimi jo NST:n päävalmentajana. Nimitys toimitusjohtajaksi tuli neljä vuotta myöhemmin.

Kurrosen oma peliura oli päättynyt junioreihin, mutta valmentamisessa syvä pääty kutsui saman tien. Hän aloitti suoraan NST:n liigajoukkueen kakkosvalmentajana, kävi Salibandyliiton valmennuskurssit ja tuli valituksi vuonna 1997 syntyneiden tyttöjen ikäluokkavalmentajaksi.

Uransa Suomi-paidassa aloittivat silloin 12-vuotiaat Veera ja Oona Kauppi, naisten joukkueen nykyiset supertähdet.

”Olen ollut mukana eri rooleissa heidän koko maajoukkueuransa ajan”, Kurronen toteaa.

Työ NST:n valmentajana huipentui seuran historian toiseen SM-kultaan Hartwall-areenalla pelatussa Superfinaalissa keväällä 2016.

Jo sitä ennen liiton huippu-urheilujohtaja Petri Kettunen oli houkutellut Kurrosta naisten maajoukkueen päävalmentajaksi.

Kurronen ehti juhlia Suomen mestaruutta kaksi päivää ennen ensimmäistä naisten maajoukkuetapahtumaa Ruotsissa. Kun muut matkustivat turnauksen jälkeen kotiin, hän jatkoi suoraan lentokentältä Eerikkilän urheiluopistolle tyttöjen maajoukkueen viimeistelyleirille ja sieltä kahdeksi viikoksi Kanadaan MM-kisoihin.

”Ja heti sen jälkeen aloitin Laitexin toimitusjohtajana. Se oli tiukempi kevät, poikaa vietiin.”

Kurronen sanoo, että kahden vastuullisen pestin hoitaminen rinnakkain vaatii delegointia, jämptiä kalenteria ja kykyä sietää stressiä.

Pelkästään salibandy tuo MM-kisavuosina 50 matkapäivää, ja välivuonnakin niitä kertyy 20–30. Päälle tulevat pelaajatarkkailu ja keskustelut pelaajien kanssa. Ja nyt kyse on vain kakkostyöstä tai erittäin vakavasta harrastuksesta.

Erityisen pitkän uran Laitexilla tehneiden työhaalarit nostetaan kattoon samalla tavalla kuin urheilujoukkueet tekevät.

Sitten on varsinainen leipätyö, ison yrityksen johtaminen, joka tuo yhtä lailla paljon matkapäiviä.

Kurrosen mukaan aikaa on nyt joka tapauksessa enemmän kuin hänen toimiessaan samanaikaisesti NST:n liigavalmentajana ja yhtiön johtotehtävissä.

”Se oli 24/7-hommaa ja opettavaista aikaa valmentajana etenkin viimeisinä liigakausina. Mutta nyt ei tarvitse mennä joka päivä hallille, kerätä liivejä, vetää treenejä, turhautua niistä, palata kotiin hieman kireänä ja funtsia yöllä, miten seuraavasta päivästä selvitään.”

Mitään taikatemppua tai salaisuutta Kurrosella ei töissään ole.

Tärkeintä on, että niin Laitexilla kuin maajoukkueessakin johtotiimit on koottu huolellisesti ja kaikilla luottohenkilöillä on samat arvot. Silloin vapautuu voimavaroja.

”Maajoukkueessa Jukka Ruotsalainen ja Aki Vilander hoitavat käytännössä koko taktiikkapaletin. Myös seurattavat pelit ja pelaajatarkkailu on jaettu”, Kurronen kertoo.

Hän listaa vahvuuksinaan motivoinnin, avoimen ilmapiirin luomisen sekä kokonaisuuksien ja ihmisten johtamisen. Vastuuta hän jakaa surutta.

” ”On tunnustettava, että ilman perheen kiinnostusta tämä ei onnistuisi. Huonoa omaatuntoa koen, pitäisi muistaa enemmän kiittää.”

MM-kisojen aikana Lappeenrannasta ei saa edes soitella Kurroselle Laitexin asioissa. Silloin hän keskittyy täysin salibandyyn.

”Laitexilla jokaisella vastuualueella on oma vastuuhenkilönsä ja he ovat päteviä työssään”, hän toteaa.

Kurronen uskoo, että hänen poissaolostaan on yhtiölle lähinnä hyötyä.

”Minulla on ollut tapana puuttua asioihin joskus liikaakin. Kun salibandy vie pois, muut ovat silloin puikoissa, ja se tekee firmalle hyvää.”

Koko kuvion Kurroselle mahdollistaa salibandyssa toimiva toinen ”perheyritys”, johon kuuluu vaimon lisäksi kolme lasta ja kaksi koiraa.

”On tunnustettava, että ilman perheen kiinnostusta tämä ei onnistuisi. Huonoa omaatuntoa koen, pitäisi muistaa enemmän kiittää.”

Vaimo Heidi Kurronen on entinen maajoukkuepelaaja, joka on voittanut salibandyn SM-kultaa NST:ssä pelaajana ja valmentajana sekä pesäpallon SM-hopeaa lappeenrantalaisen Pesäysien lukkarina.

Nykyisin hän toimii oman työnsä ohessa naisten salibandymaajoukkueen hierojana, joten pariskunta on usein samalla reissulla liiton palveluksessa.

Lasse Kurronen ja NST:n mestaruuskauden paita kaudelta 2015–2016.

Myös lapset pelaavat salibandya, mikä helpottaa pelaajatarkkailua. Kurrosilla katsotaan nimittäin paljon säbää tv:stä.

”Kaikki tykkäävät siitä, ainakin useimmiten.”

Koirillakin on oma roolinsa valmennuksessa, sillä Kurronen puhuu pelaajien kanssa ollessaan lenkillä.

”He tunnistavat jo koirat haukunnasta. Iäkkäämmällä on vähän möreämpi ääni.”

Kurronen ei enää itsekään tiedä, soveltaako hän johtamistyössään enemmän urheilun vai yrityselämän oppeja.

”Johtaminen on johtamista, ja sitä tehdään erilaisissa ympäristöissä.”

Hänen mukaansa urheilujoukkueen ja yrityksen johtamisessa on monilta osin sama tehtävänanto ja samat lainalaisuudet.

” ”Isältä kysyn aina ensimmäisenä. Hän on sanonut, että jos firma kaatuu salibandyyn, niin se olisi kaatunut muutenkin.”

”Motivaatiota ja palon liekkiä pitää pystyä kummassakin pitämään yllä ja ruokkimaan.”

Maajoukkueessa se on usein helpompaa, koska sinne valikoituvat ovat jo lähtökohtaisesti asiassaan erityisen intohimoisia.

Yritysmaailmasta Kurronen on tuonut urheiluun eräänlaista kovuutta: numerojohtamista, kovempia ja konkreettisia tavoitteita sekä niiden seuraamista.

”Jos haluamme menestyä, pitää olla muitakin mitattavia asioita kuin yhden ottelun tulos kerran kahteen vuoteen [MM-finaali].”

Urheilusta Kurronen on tuonut Laitexiin esimerkiksi ajatuksen yksilön jatkuvasta kehittymisestä.

”Firman arvoissa on vahvasti se, että omista joukoista voitaisiin kasvaa vastuullisempiin tehtäviin. Urheilussa olen nähnyt, millaisia kehityskaaria syntyy, kun vain lamppu syttyy.”

Toimitusjohtajan kakkostyö näkyy Laitexilla muutenkin. Työntekijät joutuvat esimerkiksi kuuntelemaan ärsytykseen asti urheilun terminologiaa ja latteuksia.

”On ykkös- ja kakkoskenttää, syöttöjen pitäisi osua lapaan, pelaajia ei voi vaihtaa, joten nykyisiä pitää kehittää, ja niin edelleen.”

Lasse Kurrosen maajoukkueessa on kovan työnteon lisäksi huumoria.

Ja kun erityisen pitkään palvellut työntekijä pääsee Laitexilta eläkkeelle, nostetaan hänen ”pelipaitansa” pääkonttorin yhteydessä sijaitsevan tuotantohallin kattoon. Nyt siellä on jo kahdet haalarit.

Kurrosen mukaan valmentamisen ja yhtiön johtamisen kanssa ei ole tullut vielä törmäyksiä. Toistaiseksi yhtään maajoukkuepäivää ei ole jäänyt häneltä väliin.

Myös työyhteisö ja yhtiön hallitus ovat hyväksyneet hänen aikaa vievän harrastuksensa.

Laitexin pääomistaja Kari-isä on kannustanut aina poikaansa valmennustyössä.

”Isältä kysyn aina ensimmäisenä. Hän on sanonut, että jos firma kaatuu salibandyyn, niin se olisi kaatunut muutenkin. Perustusten pitää olla kunnossa ja ihmisillä intohimoa tehdä asioita, joista tykkää.”

Naisten salibandymaajoukkueen päävalmentajana Kurronen jatkaa ainakin vuoden 2023 loppuun, jolloin päättyy neljäs kahden vuoden pesti.

Tavoitteena on kultamitali Singaporen kisoista. Uppsalan MM-kisoissa viime joulukuussa Ruotsi oli niukasti parempi ja vei mestaruuden jatkoaikamaalilla.

”Koen, että joukkueen kehityskaari on sellainen, että vielä ei olla primessa. Ikärakenne on niin hyvä, että joukkueessa on paljon kehityspotentiaalia.”