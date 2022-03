Englannin jalkapalloliitto kertoi käyneensä rakentavan keskustelun Chelsean kanssa ennen Englannin cupin puolivälierää.

Jalkapalloseura Chelsea veti tiistai-iltana pois vaatimuksensa pelata lauantainen Englannin cupin puolivälierä Middlesbroughia vastaan suljetuin ovin.

Championshipissä eli Mestaruussarjassa pelaava Middlesbrough FC kertoi asiasta julkaisemalla Englannin jalkapalloliiton (FA) tiedotteen verkkosivuillaan.

Chelsea oli vaatinut cup-ottelun pelaamista ilman yleisöä, koska seuran kannattajat eivät saa pakotteiden vuoksi ostaa lippuja vieraskannattajien lippukiintiöstä.

FA kertoi käyneensä Chelsean kanssa rakentavan keskustelun valioliigaseuran vaatimuksiin liittyen. Tämän jälkeen Chelsea oli luopunut vaatimuksestaan.

Middlesbrough ehti aiemmin tiistaina julkaista verkkosivuillaan tiedotteen, jossa seura kertoi pitävänsä Chelsean ehdotusta kummallisena ja arvottomana.

”Kaikki asianosaiset ovat hyvin tietoisia syistä, miksi Chelsea on saanut rangaistuksia. Tällä ei ole mitään tekemistä Middlesbroughin kanssa”, Middlesbrough painotti.

Chelsean omistaa venäläisoligarkki Roman Abramovitš. Britannian hallituksen julkaisemien dokumenttien mukaan Abramovitšilla on ollut jo vuosikymmenten ajan läheiset suhteet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Abramovitš on yrittänyt myydä seuran, mutta hänen omaisuutensa ja varallisuutensa on jäädytetty Britanniassa. Chelsea saa jatkaa toimintaansa, mutta siihen on tullut rajoituksia.

Chelsea ei esimerkiksi saa myydä pääsylippuja tai kannattajatuotteita kuten pelipaitoja, mutta kausikorttilaiset voivat käydä otteluissa. Seura ei voi ostaa tai myydä pelaajia.

”Kun otetaan huomioon näiden pakotteiden syyt, Chelsean pyrkimys vedota urheilulliseen rehellisyyteen on äärimmäisen ironista”, Middlesbrough tiedotti viitaten pakotteisiin, joita Abramovitšille on asetettu Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

FA kertoi Middlesbroughin sivuilla julkaistussa tiedotteessa jatkavansa keskusteluja Chelsean, Valioliigan sekä Britannian hallituksen kanssa löytääkseen ratkaisun, joka mahdollistaisi kannattajien pääsyn peleihin ja varmistaisi sanktioiden noudattamisen.