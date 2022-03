Mets ja Yankees aloittavat kautensa huhtikuussa.

Baseballin MLB-liigan newyorkilaisseurojen Metsin ja Yankeesin rokottamattomilla pelaajilla ei ole asiaa joukkueidensa kotiotteluihin, uutistoimisto Reuters kertoo.

New Yorkissa on yhä voimassa joulukuussa määrätty yksityisen sektorin työntekijöitä koskeva koronarokotepakko. Se kieltää rokottamattomia henkilöitä olemasta työpaikalla toisen henkilön läsnä ollessa. Asetus ei erittele sisä- ja ulkotiloja.

Sama määräys on pitänyt koripallon NBA-liigan Brooklyn Netsin Kyrie Irvingin kotipeleistä läpi kauden. Hän saa osallistua peleihin katsojana, mutta ei pelaajana.

Yankees antoi tilanteeseen liittyen lyhyen lausunnon, jossa kertoi työskentelevänsä asian parissa viranomaisten kanssa. Mets ei kommentoinut tilannetta.

Yankees pelaa ensimmäisen kotiottelunsa 7. huhtikuuta ja Mets 15. huhtikuuta.

Reutersin mukaan asiasta kertoivat ensimmäisinä New York Post ja New York Daily News. New York Postin mukaan Mets oli yksi kuudesta MLB-seurasta, joiden rokote­kattavuus ei saavuttanut 85 prosenttia, joka on rajana lievemmälle protokollalle.

Yankees pääsi rajan yli, mutta osa joukkueen avainpelaajista ei ottanut koronarokotetta viime kaudella.