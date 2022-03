Aleksandr Ovetškin siirtyi Jaromir Jagrin edelle NHL:n kaikkien aikojen maalintekijöiden listalla.

NHL-supertähti Aleksandr Ovetškin sai ainakin hetkeksi rauhan ikäviltä kysymyksiltä.

Tiistai-iltana kukaan ei kysynyt hänen näkemyksistään Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan tai hänen tuestaan Venäjän presidentille Vladimir Putinille.

Viikko sitten Ovetškin sai Edmontonissa niskaansa buuausryöpyn kaupungin ukrainalaistaustaisilta jääkiekkokannattajilta, mutta tiistaina Washingtonissa kotiyleisö hukutti hänet hurrauksiin.

Ovetškinista tuli tiistaina kaikkien aikojen paras eurooppalainen maalintekijä jääkiekon ammattilaisliiga NHL:ssä, kun hän teki NHL-uransa 767. maalin ja ohitti samalla Jaromir Jagrin.

Ovetškin, 36, on nyt NHL:n kaikkien aikojen paras eurooppalainen maalintekijä. Ovetškin jahtaa seuraavaksi kaikkien aikojen maalipörssissä pohjoisamerikkalaisia jääkiekkolegendoja. Edellä ovat vain Gordie Howe (801 maalia) ja Wayne Gretzky (894).

”Todella hienoa. Ajatella, että ohitan tuollaiset nimet, legendat ja historian. Toivottavasti joku rikkoo minun ennätykseni, katsotaan”, Ovetškin sanoi NHL:n verkkosivujen mukaan.

Ovetškin on tehnyt tällä kaudella 37 maalia 59 ottelussa. Venäläishyökkääjä on pelannut NHL:ssä 1 256 runkosarjaottelua seitsemällätoista kaudellaan Washington Capitalsissa.

Jaromir Jagr onnitteli Ovetškinia Twitteriin lähettämässään videossa.

”Alex, loistava numero 8, onnittelut. Nyt sinusta on tullut kaikkien aikojen eurooppalainen maalintekijä NHL:ssä, mutta jatka maalien tekemistä. Jatka maalien tekemistä, koska tiedät, että en ole lopettanut jääkiekkoilua ja voin palata NHL:ään jahtaamaan sinua”, 50-vuotias Jagr vitsaili.

Jagrin ura jatkuu edelleen Tšekin Extraligassa Kladnon joukkueessa.

Ovetškinin mukaan Jagr voisi edellään olla hänen edellään.

”Jos hän ei olisi palannut KHL:ään, hän olisi ehkä numero kakkonen tai ykkönen, mutta niin ei käynyt. Olen tyytyväinen, ja on aika erityistä olla paras eurooppalainen ja venäläinen.”

Historiallinen maali syntyi New York Islandersia vastaan.

Capitals-hyökkääjä Jevgeni Kuznetsov voitti aloituksen ja siirsi kiekon Ovetškinille, jonka rannelaukaus sujahti Semjon Varlamovin vasemman olkapään yli. Historiallisella hetkellä oli läsnä kolme venäläispelaajaa.

”Suljin silmäni ja lauoin. Minulla oli hyviä paikkoja aiemmin pelissä. Sitten viimein ’Kuzy’ voitti aloituksen suoraan lapaani. Oli mukavaa tehdä maali hyvää ystävää ’Varlya’ vastaan.”

Ovetškinin maalilla Capitals siirtyi 3–2-johtoon päätöserässä. Washington voitti Islanders-ottelun lukemin 4–3 voittolaukauskilpailun jälkeen.

Maali toi hetken helpotuksen Ovetškinille, joka on ollut NHL:ssä polttopisteessä Venäjän sodan takia.

”Se on ollut kovaa. Mutta olemme urheilijoita, ja meidän täytyy tehdä työmme ja keskittyä siihen, missä olemme hyviä. Pelaamme lätkää ja nautimme hetkestä”, Ovetškin sanoi Washington Postille.

Ovetškinin perhe on Venäjällä, eikä nähnyt historiallista maalia paikan päällä.

”Se harmittaa, kun lapseni, vaimoni tai vanhempani eivät nähneet tätä täällä, mutta he katsoivat kotona. He ovat onnellisia, ja se on tärkeintä.”

Ovetškin tuskin saanee täyttä rauhaa Venäjää koskevilta kysymyksiltä, kun juhlahumu on laskeutunut Washingtonissa.

Washingtonin päävalmentajan Peter Lavioletten mukaan Ovetškinin saavutus on valtava.

”Kaikkien aikojen maalipörssissä kolmannelle sijalle nouseminen ohi Jaromir Jagrin on erityistä. Tämä on erityistä ’Oville’, hänen perheelleen, pelikavereilleen ja erityisesti niille, jotka ovat täällä pelanneet pitkään hänen kanssaan ja faneille. Tämä oli erityinen ilta”, Laviolette sanoi NHL:n mukaan.