Lappeenranta. Suomalainen urheilu voi ottaa ensi marraskuussa merkittävän askeleen, jota on odotettu jo vuosikymmeniä.

Mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, Lappeenrannassa pelataan ensi kauden alkajaisiksi Suomen ensimmäinen jääpallo-ottelu sisätiloissa.

Suomen ensimmäisen jääpallohallin on määrä nousta Lappeenrannan Kisapuistoon nykyisen tekojääradan paikalle jäähallin viereen. Hallin rakennuttaa Aviasport Areena.

Hallin tuleva päävuokralainen on Lappeenrannan kaupunki. Se on sitoutunut ostamaan jääaikaa 385 000 eurolla vuodessa eli samalla summalla, jonka se on käyttänyt tekojääradan hoitamiseen.

Aviasportin omistavat Sakari Myllys ja Jani Valkeapää. He ovat rakentaneet jo yhden sisäpalloiluhallin Imatralle ja ehtineet myydäkin sen kaupungille.

Myllys kehuu Lappeenrannan mallia fiksuksi.

”Kaupunki saa samalla rahalla paremman olosuhteen. Saadaan säävarmuus ja pidempi kausi. Tämä oli kaupungilta hyvä veto”, hän sanoo.

Hallin toteutumiseen on enää tai vielä kaksi mutkaa. Teräsrakenteisen hallin kustannus­arvioksi on laskettu hiukan alle neljä miljoonaa euroa.

Olennainen osa rahoitusta on opetus- ja kulttuuriministeriön rakentamisavustus, jota Aviasport Areena on hakenut maksimäärän, 30 prosenttia arvonlisäverottomasta kustannusarviosta.

Jääpalloväki on lobannut ahkerasti Suomen ensimmäisen jääpallohallin puolesta. Myllys uskookin, että valtionrahasta hallin rakentaminen ei jää kiinni.

”Tämä on ensimmäinen lajissaan ja pilottihankkeille on tavattu antaa iso tuki. Kaiken lisäksi tämä on kustannuksiltaan realistinen.”

Sen sijaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sekoittanut raaka-aineiden maailman­markkinat.

”Neljä viikkoa sitten kaikki oli selvää, mutta tämäkään projekti ei ole irti maailman melskeistä”, Myllys toteaa.

Teräs on kallista, eikä saatavuudestakaan ole takeita, kun kyse ei ole metritavarasta. Siitä voi tulla kriittinen tekijä, kun rakentamisen aikataulu on tiukka.

”Meillä on selkeä sapluuna ja toimittajan kanssa asiat on juostu kasaan. Lähdemme viemään sitä nopeasti eteenpäin, kunhan asiat menevät niin kuin on ennakoitu.”

Jos tuki jää odotettua pienemmäksi tai rakennuskustannukset karkaavat pilviin, on edessä rahoitusneuvottelut.

Lappeenrannan Veiterälle Suomen ensimmäinen jääpallohalli olisi iso asia.

”Se olisi seuralle jotain sellaista, mitä ei ole tapahtunut sen historiassa. Se on hyppäys ihan uudelle tasolle ei pelkästään seuralle vaan Lappeenrannan seutukunnalle, jääpallolle lajina ja myös Suomen jääpallo­liitolle”, Veiterän puheenjohtaja Petri Siivo sanoo.

Veiterä kuuluu jääpallon suurimpiin seuroihin. Miesten liigajoukkue on ollut mitaleilla viimeiset kuusi vuotta. Kuukausi sitten Veiterä juhli Kisapuiston tekojääradalla SM-kultaa 3 000 katsojan edessä.

Halli antaisi Veiterälle huikeaa kilpailuetua muihin seuroihin verrattuna. Se pääsisi harjoittelemaan ainakin kuukauden ennen kauden alkua täysimittaisella kentällä tasalaatuisissa olosuhteissa.

Myös seuran vetovoima paranee.

”Edustusjoukkueen näkökulmasta pelaajien virta olisi varmasti tännepäin.”

Halli vahvistaisi myös Veiterän taloutta. Halliin on helpompi houkutella yleisöä kuin ulkojäille, samoin yhteistyökumppaneita.

Veiterän runkosarjan otteluissa on käynyt 300–500 katsojaa. Siivo ei arvioi, kuinka paljon edustusjoukkueen 250 000 euron budjetti voisi kasvaa, mutta varmasti kasvua tulisi.

Lappeenrannan Veiterä juhli miesten jääpallokultaa Kisapuiston tekojäällä 12. maaliskuuta.

”Pienissä luvuissa sadan katsojankin lisäyksellä per ottelu olisi iso merkitys”, hän toteaa.

Ennen kaikkea halli antaisi mahdollisuuden vahvistaa junioritoimintaa. Nyt Veiterällä on noin 150 junioria, ja korona-aikana määrä on laskenut.

”Kun verrataan jääpallon ulkojäätä ja jääkiekon hallia, ei ole kahta kysymystä kumpaan lapset haluavat. Ulkojäällä on välillä kova pakkanen, välillä vesisade ja välillä viisi senttiä lunta.”

” ”Tällä mallilla on tehty myös valtaosassa Ruotsin jääpallohalleista. Ei ne kaikki mitään vau-ilmiöitä ole.”

Lappeenrannan hallihanke on herättänyt innostusta Ruotsia ja Kansainvälistä jääpalloliittoa myöten.

Ruotsissa on jo parikymmentä hallia. Jääpallon suurmaassa toivotaan, että Suomi seuraisi perässä, silloin lajin taso nousisi.

Sakari Myllys on varma, että Suomeen rakennetaan nopeasti muitakin jääpallohalleja kunhan ensimmäinen on tehty. Hänen mukaansa Lappeenrannan halli on erinomainen ja realistinen prototyyppi.

Se on käytännössä katettu tekojäärata, jolloin kustannukset pysyvät kohtuullisina. Jäähdytysputket ovat valmiina ja pukukopitkin löytyvät Kisapuistosta jo ennestään.

Vip-tiloja ei halliin tule, mutta makkaraa ja muita virvokkeita voidaan myydä katsojille hallin sisällä ja ulkopuolella.

”Neljän miljoonan euron työluku on mahdollinen monissa kaupungeissa. Tällä mallilla on tehty myös valtaosassa Ruotsin jääpallohalleista. Ei ne kaikki mitään vau-ilmiöitä ole sielläkään, mutta oikein toimivia.”

Ainakin Porissa, Jyväskylässä ja Porvoossa on pohdittu jääpallohallin rakentamista. Helsingin Malmille on puolestaan suunnitteilla iso luisteluareena, johon tulisi jääpallokentän lisäksi liiketiloja.

Lappeenrannan Veiterä voitti kaudella 1985–86 jääpallon SM-hopeaa. Kuva finaalikarsinnan toisesta osaottelusta HIFK:ta vastaan Kimpisen kentältä.

Jääpallon lisäksi hallilla olisi muitakin käyttäjiä. Koululaisten ja taitoluistelijoiden lisäksi Myllys nostaa esiin curlingin, jonka kanssa on suunniteltu jo kansainvälisiä kilpailuja.

”Sen merkitys voi olla yllättävän myönteinen jokerikortti. Ja Pekingin olympialaisissa kaksi kultaa voittanut ruotsalainen pikaluistelija Nils van der Poel harjoitteli vastaavaan kokoisella jääalueella, vaikka siihen ei mitat täyttävää pikaluistelurataa voikaan tehdä.”

Myllys laskee, että Lappeenrannan kaupungin vuokratulojen lisäksi halli tarvitsee kannattavaan toimintaan muuta liikevaihtoa tämän hetken laskelmien mukaan noin satatuhatta euroa.

Erityisen tärkeää aikaa on lokakuu ennen kuin jääpallosarjat alkavat. Enää jääpallo­seurojen ei tarvitsisi lähteä leireille Ruotsiin, vaan keula voitaisiin kääntää kohti Lappeenrantaa.

”Jääpallokauden preseason on erittäin vilkasta aikaa meidän kalenterissa. Muusta käytöstä emme ole rakentaneet pilvilinnoja, vaan se on kuorrutusta kakun päälle”, Myllys sanoo.

