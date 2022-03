Mestarien liigan puolivälierissä nähdään kolme seuraa Espanjasta ja kolme Englannista.

Chelsea ja Villarreal lunastivat keskiviikkona paikkansa jalkapallon miesten Mestarien liigan puolivälieriin.

Chelsea voitti vieraissa Lillen 2–1 ja eteni jatkoon yhteismaalein 4–1. Myös Villarreal juhli vierasvoittoa ja jatkopaikkaa, kun se kukisti Torinossa Juventuksen 3–0 ja eteni kahdeksan joukkoon yhteistuloksella 4–1.

Puolivälierissä nähdään myös Bayern München, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid ja Benfica, joten kahdeksan parhaan joukossa on kolme seuraa Englannista ja kolme Espanjasta. Puolivälieräparit arvotaan perjantaina.

Villarreal pelasi maineikasta Juventusta vastaan kurinalaisesti ja odotti hetkeään, vaikka torinolaisjätti oli avauspuoliajalla niskan päällä.

Lopulta espanjalaisvieraat saivat toisella puoliajalla mahdollisuutensa, kun Francis Coquelin joutui Daniele Ruganin kaatamaksi. Tuloksena oli rangaistuspotku, josta Gerard Moreno laukoi pallon 78. minuutilla Wojciech Szczesnyn käsien kautta sisään.

Juventus avasi takaa-ajoasemassa peliään, ja Villarreal iski kaksi lisämaalia. Ensin Pau Torres ohjasi kulmapotkutilanteessa pallon maalin edestä sisään. Lisäajalla Arnaut Danjuma laukoi loppunumerot rangaistuspotkusta, joka tuomittiin Matthijs de Ligtin käsivirheestä.

Serie A:n joukkueille Mestarien liigasta tuli suuri pettymys, sillä puolivälierissä ei nähdä yhtään italialaisryhmää. Villarreal ei kuulu maanosan jättiseuroihin, mutta Unai Emeryn valmentama ryhmä on ollut eurokentillä loistovireessä, sillä se on hallitseva Eurooppa-liigan mestari.

Chelsea saapui Lillen kotistadionille avausosan maukkaan 2–0-voiton turvin. Avauspuoliajalla Chelsean maalipaikat jäivät vähiin, mutta kertaalleen lontoolaisryhmä sai pallon verkon perukoille.

Lille pelasi kelpo avausjakson ja siirtyi rangaistuspotkusta johtoon 38. minuutilla, kun Burak Yilmaz laukoi pallon ylänurkkaan. Rangaistuspotku tuomittiin Jorginhon käsivirheestä.

Kotijoukkue näytti jo pääsevän tauolle johdossa, mutta Chelsean pelaajat osoittivat vaarallisuutensa tilaa saadessaan. Jorginho antoi maukkaan pystysyötön Christian Pulisicille, joka laukoi pallon takakulmaan.

Toisella puoliajalla Lillen Xeka pukkasi pallon maalikehikoihin runsaan tunnin kohdalla, mutta sitä lähemmäs osumaa kotijoukkue ei enää päässyt. Chelsea sen sijaan iski vielä kerran. Mason Mount pelasi pallon 71. minuutilla takatolpalle, josta Cesar Azpilicueta ohjasi pelivälineen polvellaan maaliin.