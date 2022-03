Aamulehti

Autot muuttuivat radikaalisti, mutta mestari voi hyvinkin pysyä samana.

F1-kauden suurin suosikki on Max Verstappen. Hollantilainen nappasi ensimmäisen mestaruutensa viime kaudella sensaatiomaisten käänteiden jälkeen. Suurimmat paineet ovat Red Bull -kuskin harteilta karisseet. Verstappenilla ja Red Bullilla on taidot ja resurssit hallita sarjaa samalla tavalla kuin Lewis Hamilton ja Mercedes ovat tehneet.

Verstappen allekirjoitti kauden alla jättimäisen jatkosopimuksen, joka pitää hänet Red Bullilla kauden 2028 loppuun asti ja tuo raporttien mukaan jopa 50 miljoonan euron vuositulot.

Verstappen oli MM-tittelin arvoinen kuljettaja, mutta tapa, jolla mestaruus ratkesi, jätti monet katkeraksi. Verstappen tarvitsi viimeisen kisan viimeiselle kierrokselle tuomariston apua. Jos tuomaristo ei olisi omia sääntöjään rikkonut, Hamilton olisi nyt kahdeksankertainen maailmanmestari.

Verstappenilla on varmasti yhä nälkää voittaa lisää ja halua hiljentää viimeisetkin kriitikot.

Verstappen ei luonnollisesti olisi suosikki ilman vahvaa Red Bullin RB18-autoa. Tallilla on takana ongelmattomat testit, jotka päättyivät Verstappenin kovaan pohja-aikaan. Red Bullin pilttuussa oli vaikeuksia pitää hymyä piilossa nopeimman kierrosajan jälkeen.

Suunnittelijanero Adrian Newey seurasi testien tapahtumia tuttuun tyyliinsä vihko ja kynä kädessä. Kaikesta päätellen hän on luonut Red Bullille loistavan auton.

George Russel ja Lewis Hamilton myhäilivät talvitestien aikaan Bahrainin radalla.

Kenties suurin mielenkiinto kohdistuu Mercedekseen. F1-ratojen viime vuosien kiistaton hallitsija oli yllättävän suurissa vaikeuksissa talvitesteissä. W13-auton ajettavuus ei ollut täysin Hamiltonin ja George Russellin mieleen.

Moni talli on kärsinyt autojen ”pomppimisesta”, mutta Mercedekselle siitä tuli lähes krooninen murhe. Pomppiminen johtuu sääntömuutoksista, jotka toivat maaefektin takaisin formula ykkösiin vuosikymmenien tauon jälkeen.

Autot imeytyvät aiempaa lähemmäksi radan pintaa, mikä tuottaa pitoa. Pohjalevy ja diffuusori voivat kuitenkin sakata, mikä aiheuttaa pomppimista. Tämän kanssa tallit ovat olleet vaikeuksissa. Varsinkin Alfa Romeon autojen kestävyys on ollut koetuksella.

Mercedestä ei voi laskea ulos mestaruustaistelusta. Talli on ennenkin voivotellut omaa tilannettaan testien jälkeen. ”Emme ole nopeimpia”, ilmoitti Hamilton vuosi sitten vain muutamia päiviä ennen kuin voitti kauden avauskisan.

Mercedes on kokenut talli, joka osaa ratkoa ongelmia nopeallakin aikataululla. Saksalaistalli on saanut käyttää vähiten aikaa tuulitunnelissa, koska se voitti valmistajien mestaruuden. Se voi näkyä alkukaudesta. Hamilton ja Russell eivät välttämättä aja voitosta Bahrainissa viikonloppuna, mutta on yllätys, jos he eivät yllä kamppailuun jo kevään aikana.

Hamilton väläytti autossa piilevää potentiaalia ajamalla vahvan kisasimulaation testien päätöspäivänä.

Katseet kääntyvät Mercedekseen toisestakin syystä. George Russell, 24, on äärimmäisen mielenkiintoinen jokerikortti, joka voi sekoittaa Hamiltonin pasmat ja mestaruustaistelua, jos auto antaa siihen eväät. Kyseessä on yksi 2000-luvun suurimmista lahjakkuuksista.

Russell säväytti useaan otteeseen häntäpään Williamsilla kolmen viime kauden aikana. Hän sai autosta kaiken irti ja päihitti heikot tallikaverinsa selkeästi. Russell on äärimmäisen nopea ja kova kilpailija. Nyt hermot joutuvat kovempaan testiin kuin koskaan tähän asti.

Kauden 2020 osakilpailu Bahrainissa on monilla hyvin muistissa. Russell pääsi yllättäen tuuraamaan sairastunutta Hamiltonia. Mercedeksen varikkosähläys ja rengasrikko veivät nuorelta britiltä uran avausvoiton. On ihme, jos sellainen ei tule pian tänä vuonna. Russell ylsi kylmiltään Valtteri Bottaksen vauhtiin. Kunnon valmistautuminen voi nostaa hänet jopa Hamiltonin tasolle.

Hamiltonin, 37, parasta ennen -päiväys lähestyy. Tämä voi hyvinkin olla hänen viimeinen mahdollisuutensa mestaruuteen. Mercedes on siirtymässä Russellin aikakauteen.

Maailmanmestari Max Verstappen solmi Red Bullin kanssa pitkän jatkosopimuksen.

Formula ykkösten kärkitaistossa ei ole ollut ruuhkaa viime vuosina. Nyt Max Verstappenille pitäisi riittää haastajia. Mercedeksen ohella odotukset ovat korkealla varsinkin Ferrarin leirissä. Moni kilpailija nosti legendaarisen italialaistallin jopa suosikin asemaan.

Ferrari keskitti ajoissa paukut tähän kauteen. Sen auto oli testeissä heti luotettava ja nopea. Ferrari on ennenkin pettänyt odotukset, kun kausi on alkanut, mutta Carlos Sainzilta ja varsinkin Charles Leclerciltä on lupa odottaa vahvoja tuloksia.

Myös toinen suurtalli McLaren haluaa palata kärkeen. Sen talvitestit alkoivat loistavasti, mutta kuskit kärsivät pahoista jarruongelmista toisella testiviikolla. MCL36-autossa pitäisi riittää vauhtia nostamaan Lando Norris ja Daniel Ricciardo jopa palkintopallille, mutta luotettavuus on vielä kysymysmerkki.

Viime kauden draamasta on lähes mahdotonta panna paremmaksi, mutta kaudesta voi silti tulla kokonaisuudessaan mielenkiintoisempi. Sarja on kaivannut jo vuosia useamman tallin välistä voittokamppailua.

Jos Ferrari ja McLaren lunastavat odotukset, luvassa on erittäin tiukka taisto. Sekin sopii Max Verstappenille. Hollantilainen on selkeä ykköskuski tallissaan, koska Sergio Perezistä ei ole häntä haastamaan. Muiden kolmen kärkitallin sisällä käydään kovaa kamppailua paremmuudesta, mikä syö väistämättä pisteitä itse kultakin.

Myös sääntömuutokset nostavat odotuksia. Autojen aerodynamiikka on muuttunut täysin. Renkaat ovat aiempaa isommat ja niissä on lokasuojat ja umpinaiset vanteet.

Muutosten pitäisi näkyä siinä, että edellä ajavan seuraaminen olisi helpompaa, mikä tarkoittaisi enemmän ohituksia ja kiivaampaa kamppailua rengas rengasta vasten. Tätä fanit ovat odottaneet vuosia. Testien ja kuljettajien kommenttien perusteella seuraaminen on helpompaa. ”Likainen” ilma ohjautuu takasiivestä ylöspäin eikä suoraan taakse takana ajavan kiusaksi.

Tallit ovat keksineet huomattavan erilaisia ratkaisuja autoja suunnitellessaan. Esimerkiksi Mercedes toi toisiin testeihin auton, jonka sivuponttoonit olivat lähes olemattomat. Se nosti kulmakarvoja kilpailijoissa.

Erilaiset ratkaisut enteilevät myös sitä, että eri autot ovat vahvoja eri radoilla.

Suomalaisten osalta edessä on paluu varjojen maille. Valtteri Bottas saa tehdä kovan päivätyön jokaisen pisteen eteen Alfa Romeolla. Tulokastallikaveri Guanyu Zhousta ei sentään pitäisi olla kunnon haastetta.

Tilanne muistuttaa vuosia 2010–2011, jolloin Kimi Räikkönen piti formuloista taukoa ja Heikki Kovalainen ajoi häntäpään Lotuksella.