Huippukoripalloilija Brittney Griner on istunut venäläisessä sellissä kuukauden päivät. Pidätyksen syynä ovat lentokentällä Grinerin matkatavaroista löydetyt vaporisaattorin säiliöt, joissa Venäjän viranomaisten mukaan oli kannabisöljyä.

Vaporisattorit ovat laitteita, joita käytetään kasvimateriaalien, kuten yrttien ja kannabiksen, höyrystämiseen sekä lääke että viihdetarkoituksessa.

Vangitsemisen aikana ja jälkeen Grinerista on kuultu hyvin vähän. USA:n konsulaatin edustajat eivät ole päässeet tapaamaan häntä.

31-vuotias Griner on naisten urheilun supertähtiä, mutta hänen vangitsemisensa ei ole ollut uutisten ykkösaiheita. Urheiluotsikoissa puhutaan etupäässä muista asioista.

”Tom Brady lopetti pelaamisen ja sitten Tom Brady tuli takaisin. Griner vain tuntuu kadonneen”, Tapiolan Hongan amerikkalaisvahvistus Carmen Tyson-Thomas ihmettelee.

Tyson-Thomas tuntee Grinerin henkilökohtaisesti. Heillä on yhteisiä ystäviä, ja he ovat pelanneet vastakkain yliopistovuosinaan. Griner pelasi ja opiskeli Baylorin yliopistossa Texasin Wacossa. Tyson-Thomasin yliopisto oli New Yorkin osavaltion Syracusen yliopisto.

Yliopistot pelasivat eri konferensseissa, mutta Griner ja Tyson-Thomas kohtasivat vuonna 2010 joulun alla Bahamalla pelatussa turnauksessa.

”Asuimme samassa hotellissa, ja näin hänet aulassa. Menin juttelemaan, puhuimme pelistä, sellaisia normaaleja asioita”, Tyson-Thomas kertoo ensitapaamisestaan Grinerin kanssa.

Griner on naiskoripalloilijaksi harvinaisen pitkä, peräti 206 senttiä. Tyson-Thomas on itse 175 senttiä pitkä laitahyökkääjä.

Griner on pelikentällä vaikuttava ilmestys.

”Hän on kuin puu”, Tyson-Thomas toteaa.

Brittney Griner on 206 senttinen pelaaja jonka erityisalaa on donkkaaminen.

Koripallomenestys on kulkenut Grinerin mukana yliopistosarjoista lähtien. Baylor voitti vuonna 2012 yliopistomestaruuden häviämättä kauden aikana otteluakaan. Vuosina 2012 ja 2013 Griner valittiin yliopistosarjojen parhaaksi pelaajaksi.

Griner oli yliopistossa niin hyvä, että NBA-joukkue Dallas Mavericksin omistaja Mark Cuban sanoi harkitsevansa hänen varaamistaan NBA:n toisella varauskierroksella. Asiantuntijat tosin tyrmäsivät Grinerin mahdollisuudet pärjätä NBA:ssa.

”Jos hän on paras pelaaja, joka on jäljellä, niin otan hänet. Ottaisin hänet nähdäkseni, että onko hänestä siihen [NBA-peleihin]”, Cuban sanoi.

Cubanin suunnitelmat jäivät toteutumatta, kun Griner varattiin naisten WNBA-liigan Phoenix Mercuryn joukkueeseen vuoden 2013 varaustilaisuudessa ensimmäisenä.

Donkkaaminen ei ole naiskoripallossa tavallista, mutta Grinerille se on. Heti WNBA:n avausottelussaan Grinerista tuli ensimmäinen pelaaja, joka on yhdessä WNBA-ottelussa donkannut korin kahdesti.

”Tuntui siltä, että kaikki olisivat pettyneet, jos en olisi tehnyt ensimmäistä donkkiani”, Griner sanoi ottelun jälkeen.

Griner oli iskenyt palloa alaspäin jo lukiovuosinaan. Nimitz High Schoolin joukkueessa hän donkkasi viimeisen vuotensa aikana 52 kertaa. Yliopistopeleissä Baylorin joukkueen kanssa Griner donkkasi 18 kertaa, ja se on edelleen naisten yliopistokoripalloilun ennätys.

Brittney Griner on yksi kaikkien aikojen parhaista naiskoripalloilijoista.

Griner on pelannut Mercuryn joukkueessa yhdeksän kautta. Vuonna 2014 tuli mestaruus.

Pitkäksi pelaajaksi hyvin liikkuva Griner on useammallakin osa-alueella liigan kärkeä. Viime kaudella hän oli WNBA:n pistetilaston kakkonen, levypallotilaston kuutonen ja blokkaustilaston ykkönen.

Urheilusivusto ESPN rankkasi vuonna 2021 WNBA:n kaikkien aikojen parhaat pelaajat. Griner oli listalla sijalla 17.

Vaikka Griner on naiskoripallon supertähti, kymmenien muiden WNBA-pelaajien tavoin hän pelaa osan vuotta muissa liigoissa paremman palkkapussin perässä.

WNBA-kausi kestää vain nelisen kuukautta, eivätkä pelaajien palkat ole lähelläkään miesten NBA-pelaajien palkkoja.

WNBA-liigassa peruspalkan enimmäismäärä on noin 221 000 dollaria vuodessa. Griner on pelannut UMMC Jekaterinburgin joukkueessa jo seitsemän kauden ajan, ja uutisten mukaan hänen palkkansa on jopa 1.5 miljoonaa dollaria vuodessa.

Noin 70 WNBA-pelaajaa pelaa muissakin seuroissa vuoden mittaan. Dallas Wingsin suomalainen Awak Kuier pelaa parhaillaan Italiassa Virtus Eirene Ragusan joukkueessa.

Tyson-Thomas muistelee tavanneensa Grinerin viimeksi viitisen vuotta sitten Los Angelesissa. Tuolloin Griner oli jo WNBA:n mestari sekä kertonut julkisuudessa homoseksuaalisuudestaan.

Griner on edelläkävijä ja aktivisti, Tyson-Thomas sanoo.

”Griner on roolimalli monille nuorille. Hän on yksi ensimmäisistä naisurheilijoista, joka on ylpeästi homoseksuaali afroamerikkalainen. Hän on iso persoonallisuus, mutta privaatti yksityiselämässä.”

Grinerin kasvu esikuvaksi ja urheilutähdeksi ei ollut helppoa. Kouluvuosina Houstonissa muita selvästi pidempi tummaihoinen tyttö oli kiusaajille helppo kohde.

Seksuaalisuuden kanssa oli myös ongelmia. Griner kertoi ensin äidilleen lukiovuosina olevansa homoseksuaali. Isälle kertominen oli kovempi paikka.

Griner oli aina ollut isän tyttö, mutta kun isä sai Grinerin viimeisenä lukiovuotena kuulla tyttärensä homoseksuaalisuudesta, niin tämä heitti Brittneyn ulos kodistaan. Välit isään ovat myöhemmin parantuneet.

Yliopistossakin Grinerin seksuaalisuus aiheutti jännitteitä. Baylorin yliopisto on yksityinen baptistiyliopisto Teksasissa, kolmen tunnin matkan päässä Houstonista. Grinerin pelivuosien aikana Baylorissa oli vielä voimassa käytössääntö, jonka mukaan seksi kuului vain aviollisiin heterosuhteisiin.

Tyson-Thomas muistaa kuinka Syracusen joukkueen pelaajat katselivat Bahaman ottelussa Grinerin donkkeja alkulämmittelyssä. Itse ottelussa Griner ei päässyt donkkaamaan

”Me pelasimme paikkapuolustusta, laitoimme korinalustan tukkoon. Peli ei ollut Grinerille helppo. Hän ei saanut paljon palloa, hänellä ei ollut silloin vielä kunnon heittoa.”

Baylorin ja Syracusan ottelu päättyi Baylorin 77-43 -voittoon. Griner teki 15 pistettä. Tyson-Thomasin sihti ei ollut kohdallaan, ja hän teki kolme pistettä.

Griner on kehittynyt vielä huimasti yliopistovuosistaan.

”Silloin kun pelasimme vastakkain, hän ei ollut vielä niin vahva. Hän oli vasta kehittämässä ammattilaispelaajan fysiikkaa”, Tyson-Thomas kertoo.

WNBA-kausi alkaa tänä vuonna toukokuun kuudes päivä. Suurvaltapolitiikan välikappaleeksi joutunut Griner tuskin on mukana. Hänen vangitsemisensa on ilmoitettu jatkuvan ainakin toukokuun 19. saakka.

Oikeudenkäynnin päivämäärää ei ole ilmoitettu. Maksimirangaistus Grinerin rikkeestä on kymmenen vuotta vankeutta.

Nuori fani piti esillä Brittney Grinerin kuvaa Los Angelesissa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa vaadittiin koripallotähden vapauttamista.

