Suurmestari Jevgeni Romanov vaihtoi Venäjän Norjaan ja saa nyt Venäjältä armotonta kritiikkiä.

Jevgeni Romanov on šakin suurmestari.

Venäläinen šakinpelaaja Jevgeni Romanov on alkanut edustaa Norjaa, NRK uutisoi. 33-vuotias suurmestari teki päätöksen samana päivänä kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Romanov ei vaihda kansalaisuuttaan, mutta kilpailee jatkossa Norjan lipun alla.

NRK:n mukaan venäläiset poliitikot ovat kritisoineet päätöstä rajusti. Esimerkiksi pikaluistelun olympiavoittaja Svetlana Žurova ja šakin moninkertainen maailmanmestari Anatoli Karpov ovat jyrkästi Norjan leiriin siirtymistä vastaan.

”Eikö häntä muka katsota venäläiseksi tämän jälkeen? Ehkä hän ei olekaan venäläinen, hänellähän on juutalaistaustaa. Maan vaihtaminen on petos”, Žurova latasi venäläisen Chess Newsin haastattelussa.

Šakkiasiantuntija Atle Grönn järkyttyi Žurovan juutalaiskommentista.

”Tuo on aika hullu lausunto. He (venäläiset) puhuvat Ukrainan siivoamisesta natseista ja sitten he heittävät ilmoille tuollaisen kommentin?” Grönn ihmetteli NRK:lla.

”Žurova käyttää ilmaisua jostain 1930-luvulta. Aivan järkyttävää. Tuo on niin sivistymätöntä ja alkukantaista – suorastaan absurdia. Hän lietsoo antisemitismiä näin vaikean tilanteen keskellä.”

Chess Newsin haastattelussa Karpov puolestaan vannoi, että Romanovin teko tullaan muistamaan.

Grönnin mielestä Žurova ja Karpov ovat häpeäksi Venäjän urheilulle. Molemmat ex-urheilutähdet istuvat nykyisin Venäjän Valtioduumassa.

”Karpov on pilannut maineensa šakkipiireissä Putinille osoittamansa tuen vuoksi”, Grönn sanoi.