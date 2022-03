Ukrainasta osallistuu kuusi naisurheilijaa Belgradissa alkaviin yleisurheilun MM-hallikisoihin.

Perjantaina Serbian Belgradissa alkavissa yleisurheilun MM-hallikisoissa nähdään kuusi ukrainalaista naisurheilijaa, jotka ovat selvinneet sodan keskeltä turvaan muualle Eurooppaan.

Yksi heistä on Tokion olympialaisten korkeushypyn pronssimitalisti ja hallitseva Euroopan mestari Jaroslava Mahutših’, joka kertoi Euroopan yleisurheiluliiton verkkosivuilla, miten hän joutui jättämään kotinsa Dniprossa kolme viikkoa sitten.

”Tuntien täydellisen paniikin jälkeen jätimme kaupunkimme ja muutimme pieneen kylään lähistöllä”, Mahutših’ kertoi.

”Kukaan ei ajatellut harjoittelua silloin, kun jouduimme pakosta viettämään päväkausia kellarissa seuraten uutisia minuutti minuutilta Kiovasta, Sumista ja Harkovasta.”

Mahutših’in mukaan Ukrainan yleisurheiluliiton toimihenkilöiden ja valmentajien onnistui järjestämään hänen matkansa Belgradiin yhdessä kansainvälisen yleisurheiluliiton sekä Romanian ja Serbian liittojen kanssa.

”Minulta meni yli kolme päivää päästä tänne, se oli hermostuttava matka. Satoja puheluita, monia suunnanvaihtoja, räjähdyksiä, tulipaloja ja ilmahälytyksiä.”

”Haluaisin ajatella, että se oli vain painajaismainen uni, mutta sellaista on todellisuus missä tahansa maassamme tänään. Sellaista on sodan todellisuus.”

Mahutših’in mukaan hän on tekemässä omaa työtään Ukrainan puolesta.

”Tänään kaikilla ukrainalaisilla on erilaiset taistelut.”

”Meidän täytyy taistella kaikkialla osoittaaksemme voimamme ja valtamme. Minun taistelurintamani seuraavien päivien ajan on MM-hallikisojen korkeushyppypaikalla.”

Yleisurheilun johtajat eivät odota mitään selkkauksia perjantaina alkavissa kisoissa – siitä huolimatta, että kisat järjestetään Serbiassa, jossa on myös Venäjän hyökkäys­sodan tukijoita. Serbialla ja Venäjällä on historiallisesti ollut hyvät suhteet. Venäjällä on myös vaikutusvaltaa Serbiassa, sillä Venäjän öljy- ja kaasuvienti on elintärkeätä Serbialle.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton puheenjohtajan Sebastian Coen mukaan kaikki valmistelut viittaavat siihen, että kisat sujuvat hyvin. Kisoissa urheilee 680 urheilijaa 137 maasta.

”Kannustamme tietenkin ukrainalaisia urheilijoita, mutta yhtä lailla kannustamme kaikkia urheilijoita, niin me toimimme”, Coe sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Yleisurheilu on historiallisesti ollut urheilu, jossa on ymmärretty ja hyväksytty poliittisen maiseman hauraudet, mutta lajissa on pidetty silti yhtä kollektiivisella tavalla. En odota mitään ongelmia stadionilla.”

”Olen varma, että näissä kisoissa urheilu voittaa lopulta.”

Serbian yleisurheiluliiton puheenjohtaja Veselin Jevrosimovic kertoi, että myös Serbiassa on ollut mielenosoituksia sotaa vastaan.

Venäjän ja Valko-Venäjän yleisurheilijoiden ei ole sallittu osallistua kisoihin.

Halliratojen MM-kilpailussa kisataan mitaleista ensi kertaa neljään vuoteen, kun kisoja ei ole järjestetty koronavirus­pandemian takia.

Suomalaisista kisojen avauspäivänä urakkansa aloittavat perjantaina Lotta Kemppinen 60 metrillä, Kristian Pulli pituushypyssä ja Sara Kuivisto 1500 metrin alkuerissä.

Yle Areena näyttää kilpailuja perjantaina alkaen kello 10.20.