Stephen Curry on alustavien tietojen mukaan sivussa runkosarjan loppuun asti.

NBA-koripalloliigan kärkijoukkueisiin kuuluva Golden State Warriors koki kovan takaiskun runkosarjan lähestyessä loppuaan, kun tähtitakamies Stephen Curry loukkasi polvensa Warriorsin tappiossa Boston Celticsille torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Liigan viime kauden pistekuningas ja tällä kaudella 25,5 pisteen keskiarvolla pelannut Curry on ESPN:n tietojen mukaan sivussa runkosarjan loppuun, mutta hänen odotetaan kuitenkin palaavan peleihin pudotuspelien alkaessa huhtikuun puolivälissä.

Warriors on tällä hetkellä liigan läntisessä konferenssissa kolmantena voitettuaan 47 peliä ja hävittyään 23. Seuralla on piisannut loukkaantumisvaikeuksia, ja joukkueen tähtikolmikko Curry, Klay Thompson ja Draymond Green on tällä kaudella pelannut yhdessä vaivaiset 11 minuuttia.

"Tuntuu, että aina kun saamme jonkun takaisin peleihin, joku muu loukkaantuu. Joten huolestuttaahan tämä”, Green totesi Curryn loukkaantumisen jälkeen.