HJK:n 17-vuotias laitapelaaja Miska Ylitolva nousi suomalaisen jalkapalloilun huipulle vain muutamassa kuukaudessa. Vielä viime syksynä hän pelasi toisella ja kolmannella sarjatasolla. Nyt hän pelaa Veikkausliigan huippujoukkueessa ja teki vastikään A-maajoukkuedebyytin. Ylitolvan äitiä nousukiito on hirvittänyt, ja hän toivoo poikansa pysyvän vauhdissa mukana.

HJK:n 17-vuotiaasta Miska Ylitolvasta tuli Veikkausliiga-kauden sensaatiopelaaja ennen kuin liiga ehti edes alkaa.

Ylitolva pelasi ensimmäisen ottelunsa Suomen A-maajoukkueessa ennen kuin hän oli pelannut ensimmäistäkään liigapeliä. Hän debytoi Huuhkajissa kaikkien aikojen kolmanneksi nuorimpana miespelaajana 17 vuoden ja 307 päivän ikäisenä ja teki samalla historiaa nuorimpana A-maajoukkuedebytanttina ilman pääsarjakokemusta.

Ylitolvan tarina on omanlaisensa muunnelma tutusta kertomuksesta, jossa toisen epäonni on toisen onni. Se on myös tarina, jossa yksi hetki voi kääntää kaiken ylösalaisin, pohjoinen vaihtua eteläksi ja pudotus nousukiidoksi.

Viime joulukuun alussa Ylitolva kutsuttiin Rovaniemen Palloseuran (RoPS) edustusjoukkueen kanssa seuran järjestämään palaveriin. Seurajohto kertoi pelaajille, että talousvaikeuksien kanssa painiva RoPS luopuisi edustusjoukkueen paikasta toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Ykkösessä ja jatkaisi Kakkosessa.

Pelaajat olivat vapaita hakeutumaan muualle pelaamaan. RoPS ei halunnut asettua nuorten pelaajien kehityksen esteeksi. Ylitolvalle ilmoitus tuli yllätyksenä, vaikka sellaisesta mahdollisuudesta oli puhuttu joukkuekaverien kesken.

Ylitolvan ensimmäinen ajatus RoPS:n ilmoituksen jälkeen oli, että pitääkö hänen lähteä Rovaniemeltä. Sitten hän soitti äidilleen kotiin.

”Miska soittaa äidille, kun jotain tapahtuu. Olin hämmästynyt ja ehkä vähän järkyttynytkin, kuten varmaan koko Rovaniemi. Miska ajatteli heti, että hän ei voi jäädä Rovaniemelle”, Ylitolvan äiti Susanna Niemelä kertoo.

”Tuli mieleen, että nyt se lapsi sitten lähtee luotani.”

RoPS:n ilmoituksesta alkoi Ylitolvan rakettimainen nousu kohti Huuhkajia ja odottamatonta julkisuutta.

”Loppujen lopuksi se oli minulle positiivinen juttu, vaikka RoPS:lle se ei tietenkään sitä ollut”, Ylitolva sanoo neljä kuukautta myöhemmin Helsingin Jalkapalloklubin harjoitusten jälkeen.

Hän on nyt HJK:n pelaaja ja valmistautuu tekemään liigadebyyttinsä lauantaina kotikentällä Honkaa vastaan.

”On siistiä pelata hyvässä joukkueessa”, Ylitolva sanoo.

Haastattelu tehdään Töölön jalkapallostadionin Hall of Fame -huoneessa, jonka seinällä on kuvia HJK-legendoista, kuten Pasi Rautiaisesta, Reijo Jalavasta, Markku Peltoniemestä, Atik Ismailista ja Eino Soiniosta.

Rautiainen debytoi kautta aikain nuorimpana miespelaajana A-maajoukkueessa 17 vuoden ja 202 päivän ikäisenä vuonna 1979. Toiseksi nuorimpana debyytin tehnyt Soinio oli 17 vuoden ja 229 päivän ikäinen pelatessaan maajoukkueessa vähän ennen vuoden 1912 Tukholman olympialaisia.

” ”Olin vähän epävarma siitä, haluanko aloittaa jalkapallon harrastamisen.”

Miska Ylitolva harrasti lapsena yleisurheilua, telinevoimistelua, uintia ja myös uimahyppyjä.

Ylitolvasta ei alkuun pitänyt tulla jalkapalloilijaa. Kun hän oli seitsemänvuotias, vanhemmat ostivat pojalle nappulakengät ja veivät hänet Tuusulan Palloseuraan ensimmäisiin harjoituksiin.

Poika vain seisoi kentän laidalla, vaikka häntä kuinka houkuteltiin mukaan pelaamaan. Harjoitusten jälkeen hän sanoi, että ”se oli siinä, minä en enää pelaa jalkapalloa”.

Tuusulassa Ylitolva harrasti yleisurheilua, telinevoimistelua, uintia ja myös uimahyppyjä. Yleisurheilu- ja telinevoimisteluharrastukset jatkuivat Rovaniemellä, kun perheen äiti Susanna Niemelä muutti Miskan ja tämän kahden pikkuveljen kanssa Rovaniemelle Miskan ollessa 9-vuotias.

Opettaja kertoi olevansa tyytyväinen saatuaan uuden pojan luokkaan. Ylitolva toi luokkaan mukavaa tunnelmaa ja oli suosittu kaveri. Kuvataiteesta 9-vuotias poika anoi vapautusta opettajalta, joka nauroi, ettei kukaan ollut aiemmin sellaista anonut.

Rovaniemellä Ylitolva pelasi välitunneilla jalkapalloa koulukavereiden kanssa. Luokkakaverit ehdottivat, että hän tulisi mukaan FC Santa Claus Junioreiden harjoituksiin.

”Tykkäsin pelata välitunneilla. Olin vähän epävarma siitä, haluanko aloittaa jalkapallon harrastamisen. Aika paljon jännitin aloittamista”, Ylitolva sanoo.

Ylitolvan ensimmäinen valmentaja Mikko Salmela muistaa tarkasti ensikohtaamisen, kun hiljainen poika tuli uusien nappulakenkien kanssa harjoituksiin.

”Sanoin hänen äidillensä, että kuukausi katsellaan ja tutustutaan, onko tämä nyt se harrastus. Valmennustiimin kanssa käytimme aina tietynlaisia pallonhallintaharjoitteita, että nähtiin millaisia ukkeleita sinne tulee”, Salmela kertoo rengaskauppojen välissä kesken työpäivän.

”Äiti sanoi lähtevänsä käymään kaupassa. Kymmenen minuutin päästä katsoin, että äiti oli vielä paikalla. Kävin sanomassa, että tuolla on joukkueenjohtaja, jolta voi tilata kamppeet ja pelipassin. Lyhyesti sanottuna Miskasta näki heti, että hän on liikunnallisesti älyttömän lahjakas.”

” Mannila sanoo Lapin poikien olevan fyysisesti edellä etelän poikia.

Miska Ylitolva teki HJK:n harjoituksissa alusta lähtien vaikutuksen valmentajiin.

Ylitolvan mukaan hänen oli kuitenkin vaikea päättää, aloittaisiko hän jalkapalloilun vai jatkaisiko telinevoimistelua ja yleisurheilua. Jalkapallo syrjäytti muut harrastukset.

Mikko Salmelasta vaikutti siltä, että Ylitolva halusi ottaa harrastuksessa kiinni muut pojat, jotka olivat aloittaneet pelaamisen muutamaa vuotta aiemmin. Ylitolvan lähes kaikki vapaa-aika kului jalkapallon parissa.

Vanhemmille tuli ero. Susanna Niemelä oli Rovaniemellä yksinhuoltajana kolmen lapsen kanssa ja kuskasi vanhinta poikaansa harjoituksiin, osallistui talkoisiin ja leipoi mokkapaloja turnauksiin.

”On jäänyt mieleen, miten kovilla talvipakkasilla laitoimme kaikki talvikamppeet niskaan, pakkasin lapset turvaistuimiin ja vein Miskan treeneihin. Sitten ajoin takaisin kotiin ja kohta sama juttu uudestaan, kun lähdin hakemaan Miskaa”, Niemelä sanoo.

Ylitolva oli neljä vuotta Santa Clausissa, sitten tuli siirto Rovaniemen Palloseuraan. RoPS teki 15-vuotiaan Ylitolvan kanssa sopimuksen, eikä perheen tarvinnut enää maksaa kausimaksuja ja varusteita tuli ilmaiseksi. Niemelän mukaan sopimuksesta oli paljon apua, kun yksinhuoltajana oli välillä taloudellisesti tiukkaa.

”Olen RoPS:lle välittänyt kiitokset. He ovat olleet Miskan matkassa mukana ja auttaneet häntä ja samalla minua. Molemmat seurat ovat tukeneet hyvin, ja asioista on voitu keskustella.”

RoPS:n viime kauden päävalmentajan Mikko Mannilan mukaan Ylitolvan ensimmäiset vuodet edustusjoukkueessa eivät olleet helppoja.

”Hän kävi koulua, jolloin arkeen kuuluivat koulurasitukset, heräämiset ja kouluviikot. Taitavasti hän pystyi ylläpitämään elämänhallintaa”, Mannila sanoo.

Niemelä onnistui järjestämään pojalleen ensimmäisenä lukiovuonna paikan Santasport-huoneistohotellista: näin koulunkäynti ja harjoittelu helpottuisivat, kun koulumatkat Saarenkylästä Ounasvaaran lukioon jäisivät pois. Ylitolva asui viikot Santasportilla ja viikonloput kotona mutta ei viihtynyt huoneistohotellissa. Puolen vuoden jälkeen hän palasi kotiin.

Mannilan mukaan Ylitolva olisi voinut pelata viime kaudella enemmänkin kuin kolmetoista peliä Ykkösessä. Ylitolvan kohdalla ajateltiin kuitenkin pelaajan kokonaisvaltaista kehittymistä.

”Välillä hänen oli parempi jäädä Rovaniemelle pelaamaan Kakkosen ottelua sen sijaan, että hän lähtisi Ykkösen vierasotteluun penkille. Välttämättä joukkueen etu ei ollut määräävä tekijä. Ajatuksena oli, että arjen harjoittelurutiini säilyisi”, Mannila sanoo.

Mannilan mukaan Ylitolva on hyvä esimerkki siitä, miten hyvää työtä Rovaniemellä tehdään nuorten fyysisessä valmennuksessa. Mannila sanoo Lapin poikien olevan fyysisesti edellä etelän poikia.

”Nuoriso harrastaa täällä paljon arkiliikuntaa. Viime talvena joukkueen vapaapäivän jälkeen kysyin yhdeltä nuorelta, mitä teit sunnuntaina. Oli ohjeistettu, että jokainen kävisi happihyppelyllä vapaapäivänä. Hän vastasi käyneensä vassuttamassa [hiihtämässä] 15 kilometriä. En voisi kuvitellakaan, että HJK:n akatemiassa 17-vuotias pelaaja tekisi niin”, Klubi-04:ssä valmentanut Mannila sanoo.

” ”HJK:sta tuli palautetta, että pojan taso on vähän yllättänyt.”

Miska Ylitolva Helsingin jalkapalloklubin HJK:n harjoituksissa torstaina.

Mannila sanoo nähneensä Ylitolvan potentiaalin aloittaessaan RoPS:n päävalmentajana. Ylitolvalla on kapasiteettia juosta paljon kovavauhtisia juoksuja. Lisäksi hänellä on ennakkoluulottomuutta hyökkäyssuuntaan. Mannilan mukaan ihan joka ikäluokassa ei ole Ylitolvan kaltaisia laitapuolustajia.

”Totta kai hänen pitää vielä kehittyä siinä, miten hän voisi käyttää vahvuuksiaan puolustaessaan. Hän on vahva, ja hänellä on hyvä tasapaino. Hänen pitäisi uskaltaa vartioida vastustajaa lähempänä ja taklata enemmän”, Mannila sanoo.

Mannila sanoo nostavansa hattu RoPS:lle, joka ajatteli pelaajien etua luopuessaan Ykkösen paikasta. RoPS:lla oli paljon lupaavia pelaajia, joiden oli hyvä jatkaa matkaansa kohti uusia haasteita. Useampi seura kyseli Mannilalta Ylitolvasta.

”Ei se iso yllätys ollut, että HJK:sta useampikin ihminen soitteli ja kyseli hänestä.”

RoPS:n valmentajat Mannila ja Aleksi Tanner olivat keskustelleet Ylitolvan kanssa mahdollisista seuravaihtoehdoista. Keskustelussa nousivat esiin Gnistan, SJK ja HJK. Seuroja, joissa olisi hyvä valmennus- ja kouluympäristö lähellä.

HJK oli perheen mielestä kokonaispakettina paras, ja Ylitolva muutti isänsä luokse Tuusulaan.

”Miska on aina ollut vähän jännittäjä. Hän on hitaasti lämpiävä, mutta tosi mahtavasti hän pääsi mukaan HJK:ssa. Ei mennyt kauan, kun tuntui siltä, että hän olisi ollut pidemmän aikaa mukana”, isä Sami Ylitolva sanoo.

”HJK:sta tuli palautetta, että pojan taso on vähän yllättänyt.”

Miska Ylitolva sanoo yllättyneensä, miten paljon hän sai harjoituskaudella vastuuta. Siinä auttoi toki myös se, että HJK:n toinen uusi laitapelaaja, Pyry Soiri ei ollut kunnossa liigacupin peleissä.

”Itseluottamus on kasvanut, kun olen saanut vastuuta. Huomasin, että minulla on mahdollisuudet kilpailla peliajasta.”

HJK:n ja A-maajoukkueen valmennusryhmän jäsenen Toni Korkeakunnaksen mukaan Ylitolva on poikkeuksellinen nuori. Heti ensimmäisissä treeneissä Ylitolva kamppaili tasaväkisesti Klubin vasemman laitapuolustajan, järkälemäisen Murilon kanssa.

”Miska ei hävinnyt fyysisesti yhtään kamppailua. Se oli ensimmäinen silmiä avaava asia. Hänellä oli aktiivisuutta, ennakkoluulottomuutta ja vauhtia, mikä hämmästytti koko HJK:n valmennusryhmää. Hän tuli siihen ja otti paikkansa”, Korkeakunnas sanoo.

” ”Olihan se ainutlaatuinen hetki, kun astelin kentälle ensimmäiseen A-maajoukkuepeliin Suomi-paita päällä.”

Miska Ylitolva menossa kentälle Suomen A-maajoukkueen debyyttiottelussaan Islantia vastaan Murciassa Espanjassa 26. maaliskuuta.

14. maaliskuuta Ylitolva oli kotona tekemässä sohvalla koulutehtäviä, kun puhelin soi. Hän vastasi tuntemattomaan numeroon.

”Puhelimesta kuului, että ’Markku Kanerva tässä terve’. Olin vähän aikaa hiljaa. Hän kyseli ensin vähän HJK:sta, ja sitten hän kysyi, mitä mieltä olisin, jos hän kutsuisi minut A-maajoukkueeseen. Vähän aikaa olin hämilläni, mutta totta kai vastasin, että ilomielin lähtisin”, Ylitolva sanoo.

Ensin hän kertoi kutsusta isälleen.

”Miska tuli makuuhuoneen ovelle ja sanoi, että Rive kysyi, lähdenkö mukaan Espanjaan. Sanoin, että ’minulla on sarja kesken, älä höpötä siinä’. Parin sekunnin päästä tajusin, mitä hän oli sanonut. Meiltä meni varmaan viikko tajutessa, mitä oikein on tapahtumassa”, Sami Ylitolva sanoo.

Susanna Niemelä sanoo, että pojan uran nousukiito on hirvittänyt.

”Tämä on niin luja vauhti, että toivottavasti hän pysyy siinä mukana. Pakostahan tämä laantuu”, Niemelä sanoo.

”Oli se kova paikka, kun hän lähti kotoa [Helsinkiin]. Tunne oli varmaan molemminpuolinen. Hän on käynyt Rovaniemellä sen jälkeen. Hän varmasti ikävöi tänne, vaikka viihtyykin Etelä-Suomessa.”

”Olihan se ainutlaatuinen hetki”, Miska Ylitolva sanoo ensimmäisestä ottelustaan Huuhkajissa.

Ylitolvalle on selvää, mistä hän on kotoisin.

”Olen rovaniemeläinen. Siellä on kaikki tärkeimmät vuodet vietetty. Olen asunut Etelä-Suomessa niin nuorena, että en oikein muista siitä ajasta mitään.”

”En aina ymmärrä, mitä jotkut täällä etelässä puhuvat.”

Maaliskuun lopulla Ylitolva huomasi Espanjan Murciassa pärjäävänsä myös Huuhkajien harjoituksissa. Muutamat harjoitukset leirin alussa toivat itseluottamusta ennen debyyttiä Islanti-ottelussa.

”Olihan se ainutlaatuinen hetki, kun astelin kentälle ensimmäiseen A-maajoukkuepeliin Suomi-paita päällä niiden jätkien kanssa, joita olin katsonut televisiosta. Se pelipaita säilytetään, eikä niitä nurmiraitoja ja hikeä pestä ikinä. Paita kehystetään”, Ylitolva sanoo.

HJK aloittaa Veikkausliiga-kauden lauantaina kello 15 kotiottelulla FC Honkaa vastaan. Nelonen ja Ruutu näyttävät ottelun.