Sotkamo

Harva matkustaja suuntaa lentoasemalle kirves matkatavaroihinsa pakattuna, eikä teräaseen kuljettaminen taatusti ollut Arttu Heikkisenkään mielessä ennen MM-kisamatkaa Yhdysvaltoihin.

Paluumatkaa varten 17-vuotias nuorukainen joutui kuitenkin raivaamaan tilaa kantamustensa joukkoon. Heikkinen saapui Suomeen kulta- ja pronssimitalit kaulassaan sekä kaksi palkintokirvestä mukanaan.

”Kolme parasta sai aina semmoiset kirveet palkinnoksi. Terä on tylsä, eli ei sillä töitä tehdä, joten se on koristekirves”, Heikkinen muistelee helmi–maaliskuun vaihteen kisareissuaan.

”Laitoimme ne varmuuden vuoksi lukittuun aselaukkuun, ettei kukaan ota niitä kentällä pois. Se oli kuitenkin aika hieno palkinto. Saatiin ne ihan ongelmitta Suomeen.”

Maailmanmestaruutensa Heikkinen voitti alle 19-vuotiaiden sarjan normaalimatkalla ja MM-pronssinsa takaa-ajossa. Kisat järjestettiin Soldier Hollow’ssa.

”Pystyin näkemään, että olen nuorten ikäluokassa ihan maailman huipulla. Siitä on hyvä lähteä jatkamaan.”

Arttu Heikkinen ampui torstain normaalimatkan kilpailussa peräti neljä sakkoa ensimmäisessä makuuammunnassaan.

Heikkinen sivakoi maailmanmestariksi hiihtovauhtinsa ansiosta. Hän kuuluu ikäluokkansa kovimpiin hiihtäjiin myös maastohiihdon suomalaisten erikoismiesten joukossa.

”Meillä on ollut se johtoajatus, että tulevaisuudessa ei voi pärjätä mitenkään, jos hiihtovauhti ei ole riittävän kova”, Heikkisen valmentajaisä Jarmo Heikkinen kertoo.

Maastohiihto on kulkenut koko ajan ampumahiihdon rinnalla. Lajit olivat yhtä tärkeitä vielä viime kevääseen asti. Nyt Heikkinen kilpailee ensimmäistä talveaan ampumahiihto edellä.

Painopisteen muutos on näkynyt myös taustajoukoissa. Ampumavalmentaja Tapio Kajan on tehnyt nuoren urheilijan kanssa yhteistyötä pian vuoden ajan. Oppi tulee tarpeeseen, sillä Heikkisen hiihtovauhti olisi riittänyt jo viime vuonna mitaleille nuorten MM-kisoissa, mutta ammuntatulokset jäivät heikoiksi.

”Ajatus oli, että siihen pitää saada ammattimaista apua, ja nyt se on sitten tuottanut tulosta. Hommia on kyllä eteenpäinkin vielä – ei se missään nimessä ole valmista”, Jarmo Heikkinen sanoo.

Kivääriammunnan asiantuntija Kajan kertoo Heikkisen olleen ampujana jo puolivalmis tapaus. Muutamia ammunnallisia niksejä hän on toki suojatilleen antanut.

Kuusi 45 sekunnin sakkoa pudotti Arttu Heikkisen 20:nneksi EYOF-kisojen normaalimatkan kilpailussa. Neljä ja puoli sakkominuuttia kerännyt Heikkinen jäi kärjestä noin kolme minuuttia.

Kajan kokee kivääriampujan oppien käyvän pitkälti myös ampumahiihtoon hiihtäjän fysiologiset ominaisuudet huomioiden.

”Kun ne pystytään saamaan kohdilleen, homma rupeaa käymään. Sen jälkeen siinä ei ole mitään muuta kuin psykologiaa: kun luottamus valmentajan ja valmennettavan välillä on pitävä, urheilija luottaa siihen, jos valmentaja sanoo kesken kilpailukauden, että pidetään kaksi viikkoa taukoa”, Kajan sanoo.

Arttu Heikkinen kertoo ammuntaprosenttiensa parantuneen selvästi Kajanin oppien ansiosta. Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla (EYOF) Vuokatissa Heikkinen kuitenkin menetti mitalinsa ampumapenkalla.

”Nyt on tullut täällä EYOF-kisoissa kaksi huonointa ammuntakisaa tälle vuodelle, mutta muuten on mennyt hyvin. Ammuntaa on saatu parannettua selvästi edellisvuosista”, hän sanoo.

Heikkinen sijoittui tiistain pikakilpailussa 12:nneksi ja torstain normaalimatkalla 20:nneksi. Vaikka tulokset ovat kunnianhimoiselle urheilijalle pettymys, iso kuva on syytä muistaa. Tulevaisuus näyttää kirkkaalta.

”Olemme tehneet oikeita juttuja. Mahdollisuudet päästä maailman huipulle ovat olemassa, mutta töitä on tehtävänä aika paljon”, hän sanoo.

Arttu Heikkinen on kehittynyt tällä kaudella ammunnassa.

EYOF-kisojen normaalimatkan kilpailu oli Heikkisen kohdalta ohi jo ensimmäisessä ammunnassa. Hän ampui makuupaikalta peräti neljä sakkoa. Niistä jokainen toi 45 sekuntia lisää loppuaikaan.

”En tiedä, oliko siinä aurinko vähän siirtänyt kasaa vai mikä siinä tuli. Viirit näyttivät suht samalta kuin kohdistuksessa. En vaan tiedä, mitä siinä tapahtui”, Heikkinen analysoi.

”Näin sitten ammunnan jälkeen osumat. Hyvä kasa siinä oli, mutta ne olivat kello kolmessa oikealta ohi. Ei voinut mitään tehdä.”

Yhteensä Heikkinen ampui kuusi sakkoa, mistä tuli neljän ja puolen minuutin lisäys loppuaikaan. Kisan voittanut ranskalainen Lou Thievent kukisti Heikkisen lähes kolmella minuutilla (+2.59,8). Eemi Naumanen oli 15:s, Joonas Nelimarkka 25:s ja Turkka Nieminen 29:s.

Heikkiselle jäi Vuokatista myös positiivisia kisamuistoja. Hän kantoi avajaisissa Suomen lippua yhdessä lumilautailija Telma Särkipajun kanssa.

”Oli tosi hieno kokemus päästä kantamaan Suomen lippua siinä joukkueen keulassa. Siellä oli paljon yleisöä katsomassa ja hurraamassa. Hieno kunniatehtävä, oli tosi hieno fiilis”, hän muistelee.

Alle 19-vuotiaiden MM-kultaa ja -pronssia helmi-maaliskuun vaihteessa voittanut Arttu Heikkinen tavoittelee menestystä vuoden 2026 olympialaisissa.

Tavoitteensa Heikkinen on asettanut vuoden 2026 olympialaisiin. Heikkisen ura on silloinkin vasta alussa: Hän on Pohjois-Italiassa järjestettävien viiden renkaan kisojen aikaan vasta 21-vuotias.

”Kyllä tässä on vielä töitä tehtävänä ennen niitä kisoja”, hän toteaa.

Valmentajaisä Jarmo Heikkinen pitää poikaansa hyvin määrätietoisena urheilijana, jonka työskentely ja tekeminen ovat asetettujen tavoitteiden mukaisia.

”Hänellä on hyvä urheilijan asenne. Tällaista urheilijaa on mukava valmentaa, kun on halu ja tahto tehdä”, hän jatkaa.

Ampumavalmentaja Kajan kertoo Heikkisen osaavan ja pystyvän ehdollistamaan kaikki ohjeet, opit ja uudet asiat. Kaksikon keskinäinen luottamus on vahvistunut yhteistyön syventyessä.

”Kun me jotain asiaa pohditaan ja pähkäillään sekä katsotaan, mitkä teoreettiset asiat siihen vaikuttavat, Arttu ottaa kyllä siitä hyvin kopin”, Kajan kertoo esimerkin.

Nuoren ampumahiihtäjän elämään mahtuu urheilun lisäksi opiskelua. Puijon Hiihtoseuraa edustava urheilija käy Kuopion klassillisen lukion urheilulinjaa.

”Minulla on toinen lukiovuosi menossa. Eipä sitä paljon muuta tule tehtyä kuin koulua ja urheilua”, hän sanoo.

Hän mittaa hiihtovauhtiaan seurakaveriensa Niilo Mäkisen ja Jalmari Bergqvistin kanssa ympäri vuoden myös kouluympäristössä ja pärjää maastohiihdon erikoismiehille. Asiantuntijan silmä kertoo tason kohenevan pian myös ammunnassa.

”Hänellä on potentiaalia kehittyä edelleen ampujana. Yksi muutos per vuosi on oikeastaan maksimi, mitä passaa tehdä, jos paketti on kohtuukuosissaan. Jos kaksi asiaa muuttaa, se lyö käsille”, Tapio Kajan sanoo.

Kajan kertoo Heikkisen ammunnassa ilmenneen pari kolme asiaa, mitkä tullaan korjaamaan parin vuodenaikana.

”Uskon, että henkinen kantti hänellä pitää joka tapauksessa. Perästä kuuluu, sanoo torvensoittaja.”