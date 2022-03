Junioreiden muodostelmaluistelun MM-kisoihin osallistuvia suomalaisjoukkuetta jouduttiin täydentämään varaluistelijoilla koronatartuntojen takia.

Musketeersin ja Fintasticin muodostelmaluistelujoukkueissa jännitettiin viime hetkiin asti, miten koronavirustartunnat vaikuttavat joukkueisiin ennen perjantaina alkavia junioreiden muodostelmaluistelun MM-kisoja Itävallan Innsbruckissa.

Taitoluisteluliiton puheenjohtajan Janne Korhosen mukaan varajoukkueita oli varoitettu tilanteesta.

”Jos nimetyllä joukkueella ei ole lähettää tarpeeksi terveitä urheilijoita, silloin varajoukkue astuu remmiin. Olen kuullut, että joukkueissa on ollut koronatartuntoja ja sen verran koronatartuntoja edellisellä viikolla, että varajoukkueille on annettu varoitus”, Janne Korhonen sanoi.

Kisoihin nimetyillä joukkueilla oli viime viikonloppuna määräaika, johon mennessä niiden piti ilmoittaa, että niissä on tarvittava määrä urheilijoita.

Kuinka vastuullista on lähteä kisoihin joukkueilla, joissa on ollut paljon koronatartuntoja, kun joukkueissa on alaikäisiä urheilijoita?

”Meille joukkueet ovat vahvistaneet, että heillä on riittävä määrä terveitä urheilijoita. Meillä ei ole oikeutta urheilijoiden terveystietoihin. Maajoukkuesopimukset on allekirjoitettu, ja niiden mukaan pitää toimia eettisten sääntöjen mukaan. Ilman muuta niitä pitää noudattaa”, Korhonen sanoi.

Junioreiden MM-kisoissa luistelijat ovat 15-19-vuotiaita.

Musketeersin joukkueessa tilanne oli melko paha juuri ennen MM-kisoja.

”Valmistautuminen oli hyvin rikkonaista, koska porukkaa ei ollut harjoituksissa. Siellä olivat vain ne, jotka eivät olleet saaneet tartuntaa tai olivat sairastaneet aiemmin. Jouduimme jättämään kotiin luistelijoita, jotka olivat saaneet negatiivisen tuloksen, mutta heidän olonsa ei ollut hyvä”, Helsingin luistelijoiden Musketeers-joukkueen valmentaja Anu Oksanen sanoi.

”Olemme vetäneet tiukkaa linjaa koko kauden, että sairaat eivät luistele, ja siksi olimme jättäneet heitä kotiin.”

Oksasen mukaan joukkueessa on ollut yhteensä parikymmentä koronavirustartunnan saanutta, mutta luku sisältää myös aiemmin sairastuneet.

Musketeersin MM-kisajoukkueessa on 20 luistelijaa, mutta kaksi heistä on Marigoldin joukkueesta. MM-kisajoukkueessa pitää olla vähintään 16 luistelijaa ja kisaohjelmissa luistelee 16 luistelijaa. Noin tusinan verran Musketeersin urheilijoita jäi sivuun matkalta.

”Lähestulkoon”, Anu Oksanen sanoi.

”Määräajan kanssa meni tosi tiukoille. Mutta konsultoimme lääkäreitä ja luotimme heidän näkemykseensä toiminnassamme. Treenaaminen ei ole varmasti ollut optimaalista. Meillä on kuitenkin koko kauden treenejä hyvin takana.”

Oksasen mukaan ennen kisoja piti miettiä vakavasti, onko heillä määräaikaan mennessä riittävä määrä luistelijoita.

”Sain itkuisia puheluita urheilijoilta. Tämä on pitkäaikainen unelmien täyttymys, kun MM-kisoja ei ole ollut [pandemian aikana]. Onhan se kova paikka joutua siihen tilanteeseen, että ei pääse reissuun mukaan.”

Helsingin Taitoluisteluklubin Fintastic-joukkue jätti viime viikon alussa harjoitukset väliin, jotta joukkueessa ei tulisi jatkotartuntoja. Fintastic on hallitseva junioreiden maailmanmestarijoukkue ja Suomen mestarijoukkue.

”Kävimme koko joukkue SM-kisojen jälkeen maanantaina testeissä. Sen jälkeen olemme käyneet useampaan otteeseen. Olemme sopeutuneet tilanteeseen päivä kerrallaan”, Fintasticin valmentaja Milja Sarkkinen sanoi.

Fintasticin joukkueeseen kutsuttiin yksi akatemialuistelija mukaan täydentämään joukkuetta.

”Olemme noudattaneet kaikkia ohjeistuksia ja saimme koko joukkueen matkustamaan tänne. Meillä on joukkueessa 25 urheilijaa, ja kilpailuihin on akkreditoitu 20 luistelijaa normaalin käytännön mukaan. Tänään lyhytohjelmassa jäälle astuu 16 kokenutta ja taitavaa luistelijaa.”

Junioreiden MM-kisat alkavat perjantaina lyhytohjelmilla.