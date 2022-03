Puolivälierien ensimmäiset osaottelut pelataan 5. ja 6. huhtikuuta.

Jalkapalloilun Mestarien liigan viime kauden mestari Chelsea kohtaa 13-kertaisen voittajajoukkueen Real Madridin tämänvuotisissa puolivälierissä.

Chelsea on viime viikkoina ollut otsikoissa, koska sen venäläinen omistaja Roman Abramovitsh on joutunut Britannian hallituksen asettamien pakotteiden kohteeksi ja joukkue on myytävänä.

Muut puolivälieräparit ovat Manchester City–Atletico Madrid, Villarreal–Bayern München ja Benfica–Liverpool. Puolivälierien ensimmäiset osaottelut pelataan 5. ja 6. huhtikuuta ja toiset osaottelut 12. ja 13. huhtikuuta.

Välierät pelataan huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa, ja Mestarien liigan tämänvuotinen loppuottelu käydään Pariisissa 28. toukokuuta.

Ottelupariarvonnat jalkapallon miesten Mestarien liigan, Eurooppa-liigan ja Konferenssiliigan puolivälieriin ja välieriin:

Mestarien liiga:

Puolivälierät:

Chelsea, Englanti–Real Madrid, Espanja

Manchester City, Englanti–Atletico Madrid, Espanja

Villarreal, Espanja–Bayern München, Saksa

Benfica, Portugali–Liverpool, Englanti

Välierät:

Manchester City/Atletico Madrid–Chelsea/Real Madrid

Benfica/Liverpool–Villarreal/Bayern München

Puolivälierien 1. ottelut pelataan 5.–6. huhtikuuta, 2. ottelut 12.–13. huhtikuuta. Välierien 1. ottelut pelataan 26.–27. huhtikuuta, 2. ottelut 3.–4. toukokuuta. Loppuottelu pelataan Pariisissa 28. toukokuuta.

Eurooppa-liiga:

Puolivälierät:

RB Leipzig, Saksa–Atalanta, Italia

Eintracht Frankfurt, Saksa–Barcelona, Espanja

West Ham, Englanti–Lyon, Ranska

Braga, Portugali–Rangers, Skotlanti

Välierät:

RB Leipzig/Atalanta–Braga/Rangers

West Ham/Lyon–Eintracht Frankfurt/Barcelona

Puolivälierien 1. ottelut pelataan 7. huhtikuuta, 2. ottelut 14. huhtikuuta. Välierien 1. ottelut pelataan 28. huhtikuuta, 2. ottelut 5. toukokuuta. Loppuottelu pelataan Sevillassa 18. toukokuuta.

Konferenssiliiga:

Puolivälierät:

Bodö/Glimt, Norja–AS Roma, Italia

Feyenoord, Hollanti–Slavia Praha, Tshekki

Marseille, Ranska–PAOK, Kreikka

Leicester, Englanti–PSV Eindhoven, Hollanti

Välierät:

Leicester/PSV Eindhoven–Bodö/Glimt/AS Roma

Feyenoord/Slavia Praha–Marseille/PAOK

Puolivälierien 1. ottelut pelataan 7. huhtikuuta, 2. ottelut 14. huhtikuuta. Välierien 1. ottelut pelataan 28. huhtikuuta, 2. ottelut 5. toukokuuta. Loppuottelu pelataan Tiranassa 25. toukokuuta.