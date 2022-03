NBA:n viime kauden paras pelaaja, Denverin Nikola Jokic, sortui virheisiin ratkaisuhetkillä.

Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers katkaisi Denver Nuggetsin vierasvoittojen putken koripallon NBA:ssa.

Denveriä isännöinyt Cleveland voitti ottelun pistein 119–116 jatkoajalle venähtäneessä ottelussa. Denver oli voittanut seitsemän vierasottelua peräkkäin ennen tuloaan Clevelandiin.

Kaikkiaan kuusi kolmosta upottanut Markkanen oli joukkueensa pistekuningas 31 pisteellä. Lisäksi suomalainen otti kymmenen levypalloa ja antoi kolme koriin johtanutta syöttöä.

Jatkoajalla Markkanen heitti kolmen pisteen korin 29 sekuntia ennen loppua ja näytti suunnan voitolle.

”Tällainen joukkueemme on ollut koko kauden. Me taistelemme emmekä paina päätämme alas”, Markkanen kommentoi ESPN:lle.

Cavaliers kruunasi jatkoajalla vahvan nousunsa. Kotijoukkue oli viimeisellä neljänneksellä 14 pisteen takaa-ajoasemassa, mutta käänsi voimasuhteet.

Markkasen mukaan Cavaliersin pelaajat tietävät hyvin, kuinka tärkeistä pisteistä he taistelevat joka ottelussa. Joukkue on 70 ottelun jälkeen itälohkossa kuudentena ja kiinni pudotuspelipaikassa, kun Cavaliersilla on runkosarjasta pelaamatta 12 ottelua. Runkosarja päättyy 10. huhtikuuta.

”Voittomme osoitti, millaisia taistelijoita olemme. Tämä oli loistava voitto, ja kotiyleisöllä on iso merkitys siinä, että pystyimme taistelemaan näin hyvin”, Markkanen sanoi.

Markkaselle 31 pisteen saldo oli kauden kovin. Cavaliersin Twitterin mukaan ottelu oli Markkasen NBA-uralla kahdeksas, jonka aikana hän teki vähintään 30 pistettä ja otti vähintään 10 levypalloa.

Ottelun kovin pistemies oli Denverin Nikola Jokic, jonka saldo oli kuitenkin vain pisteen Markkasta parempi. Serbialaispelaaja Jokic valittiin viime kaudella NBA:n runkosarjan parhaaksi pelaajaksi.

Cavaliersia vastaan hän heitti 32 pistettä, otti kymmenen levypalloa ja antoi kahdeksan koriin johtanutta syöttöä, mutta sähläsi jatkoajalla pallon vastustajalle ja epäonnistui tärkeässä heitossa jatkoajalla.

”Tuntuu siltä, että teimme jatkoajalla kaiken väärin. Eritoten minä en ollut hyvä puolustuspään levypalloissa, ja viimeinen syöttöni oli surkea. Todella surkea. Tein virheen”, Jokic kritisoi itseään.

Denver teki keskiviikkona seuraennätyksen, kun se voitti seitsemännen peräkkäisen vieraspelinsä. Samaista ennätystä coloradolaiset yrittivät jatkaa myös Ohiossa.