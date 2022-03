Roponen myöntää, että pitkä kilpailu perinteisellä hiihtotavalla jännittää.

Hiihtäjä Riitta-Liisa Roponen aikoo päättää erikoisella tavalla tämän kilpailukauden, jota sävytti suuri pettymys, kun unelma uran kuudensista olympialaisista ei toteutunut.

Roponen aikoo osallistua huhtikuun 9. päivänä järjestettävään 70 kilometrin Ylläs–Levi-hiihtoon, joka on pitkien matkojen Ski Classics -sarjan päätöskilpailu.

Roponen poistuu reippaasti omalta mukavuusalueeltaan, sillä kilpailu hiihdetään perinteisellä hiihtotavalla. Kuten tiedetään, vapaa on ollut aina Roposelle vahvempi ja menestyksekkäämpi hiihtotapa.

”Vähän jännittää lähteä noin pitkälle pertsan matkalle, mutta tulee varmasti mieleenpainuva ja ikimuistoinen reissu”, Roponen sanoo Ylläs–Levin verkkosivuilla.

Pitkiä nousuja sisältävä reitti kulkee tunturimaisemassa Pallas–Yllästunturin kansallispuistossa Ylläsjärven, Äkäslompolon, Kukastunturin ja Pyhäjärven kautta Leville.

”Olen kuullut, että haastavuutta reitiltä löytyy, joten tämä on mielenkiintoista. Lähden vähän huumorilla matkaan. Jos juottopisteissä on hyvät tarjottavat, niin aion niissä pysähtyä ja syödä ja juoda. En lähde kisaan voitto mielessä vaan lähden haastamaan itseäni. Kun on noin pitkä perinteisen matka kyseessä, tavoitteenani on ylittää maaliviiva hymyssä suin”, kilpailussa suomalaista Team Eduxia edustava Roponen sanoo.

Ennen Ylläs-Leviä Roponen aikoo kilpailla vielä Suomen cupissa Rukalla ja SM-kisoissa Rovaniemellä.

Roposen tavoitteena oli kilpailla Pekingin olympialaisissa, mutta osittain epäonnen kautta hän ei päässyt antamaan kunnolla näyttöjä valitsijoille. Tilannetta ei auttanut se, että hänellä oli viime kaudelta vahvoja näyttöjä.

Roponen muun muassa panosti viime kesänä vahvasti korkean paikan harjoitteluun myös omilla leireillä.

Alkukaudesta Roponen oli hieman epävireinen, ja Tour de Ski -kiertue jäi kesken. Sitten tuli pientä sairastelua, ja tärkeät mc-kisat tammikuussa peruuntuivat koronatilanteen takia.

”Ylpeänä voin todeta antaneeni kaiken sataprosenttisesti, mutta tämän enempään se ei riittänyt”, Roponen kirjoitti Instagramissa sen jälkeen, kun unelma olympialaisista oli kaatunut tammikuussa.

Maajoukkuehiihtäjistä muun muassa Iivo Niskanen ja Anne Kyllönen ovat aiemmin osallistuneet Ylläs–Levi-hiihtoon.

Vuonna 2018, vajaat kaksi kuukautta 50 kilometrin olympiavoiton jälkeen, Niskanen sijoittui Ylläs-Levissä viidenneksi ja käytti muiden kärkimiesten tavoin pelkkää tasatyöntötekniikkaa.