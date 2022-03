Oskari Metz kohtasi venäläisen David Avanesyan EBU:n EM-ottelussa Wembely-areenalla Lontoossa lauantaina.

Helsinkiläinen ammattinyrkkeilijä Oskari Metz sai elämänsä tilaisuuden lauantai-iltana. Metz kipusi Wembely-areenan kehään ja kohtasi venäläisen David Avanesyanin ottelussa välisarjan (66,7 kg) EBU-liiton Euroopan mestaruudesta.

Ennen ottelua jännitettiin, vaikuttaako Venäjän sotatoimet Ukrainassa ottelun toteutumiseen. EBU nimittäin ilmoitti ettei venäläisiä tai valkovenäläisiä urheilijoita toistaiseksi hyväksytä titteliotteluihin.

Boxingscene-lehden mukaan Avanesyan kuitenkin vältti sanktiot, koska asuu Britanniassa ja ottelee Serbian lisenssillä. 33-vuotias Avanesyan on kotoisin Pjatigorskista Etelä-Venäjältä, mutta hänen perheensä on armenialainen.

Asetelmat otteluun olivat hallitsevan mestarin Avanesyanin puollella. Hän on puolustanut vyötään useaan kertaan voitokkaasti. Ammattilaisotteluita Avanesyalla on nyt 33, joista hän on hävinnyt ainoastaan kolme.

30-vuotiaalla Metzillä oli ennen lauantaita 15 ottelua, joista kaikki voitokkaita. Metz on kuitenkin siitä harvinainen ammattinyrkkeilijä ettei hän ole otellut lainkaan olympiatyylin nyrkkeilyä. Tosin hänellä on pitkä kamppailutausta, johon on kuulunut karatea, potku- ja thainyrkkeilyä. Ammattinyrkkeilydebyyttinsä Metz teki vuonna 2016.

Mestaruusottelun kesto on 12 kolmen minuutin erää, mutta usein nyrkkeilyssä ratkaisu löytyy jo ennen täyttä aikaa. Niin kävi tälläkin kertaa.

Metz lähti otteluun varsin vauhdikkaasti. Avanesyan oli suojauksessa ja löi harvemmin, mutta katsoi tarkkaan paikat. Ottelun alussa Avanesyan iski useamman kerran vasemman koukun Metziä vartaloon.

Kun ottelua oli kestänyt puolitoista minuuttia fyysisemmän oloinen Avanesyan horjutti Metziä koukuilla päähän.

Lopulta vasen koukku tiputti Metzin kanveesille. Tuomari laski lukua, Metz nousi ylös ja ottelu sai jatkua vain keskeytyäkseen pian kokonaan. Avanesyan kävi sekavan Metzin kimppuun ja tuomari laski Metzille pystyssä lukua keskeyttäen sen jälkeen ottelun.

Lauantai oli Metzin uran ensimmäinen tappio.