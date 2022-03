Jalkapallon Englannin Valioliigassa ensi kauden europelipaikoista taistelevat Tottenham ja West Ham kohtasivat sunnuntaina ensin mainitun kotikentällä, ja lontoolaisryhmistä etevämpi oli kotijoukkue Tottenham.

Lukemin 3–1 irronnut voitto nosti Tottenhamin kolme pistettä West Hamin edelle ja sarjassa viidenneksi.

Tottenham pääsi johtoon Hammers-puolustaja Kurt Zouman omalla maalilla 9. minuutilla. Son Heung-min teki 24. minuutilla 2–0, mutta Said Benrahma kavensi vielä ennen taukoa. Ottelun loppuvaiheissa Son sinetöi 3–1-maalilla tärkeän voiton Tottenhamille.

Tottenham on kolmen pisteen päässä sarjanelonen Arsenalista, jolla toki on ottelu vähemmän pelattuna. Sarjan neljä parasta pääsee Mestarien liigaan. Manchester United on pisteen päässä Tottenhamista kuudentena ennen seitsemäntenä majailevaa West Hamia.

Sunnuntain toisessa valioliigapelissä Leicester voitti kotonaan Brentfordin 2–1. Leicester on kymmenentenä ja Brentford 15:ntenä.