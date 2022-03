Tanskalainen FC Nordsjælland on poikkeuksellinen jalkapallo­seura, joka koulii huippuja myös suomalaisista nuorista pelaajista. Yksi heistä on Leo Walta, jonka ominaisuudet voivat viedä hänet lajin terävimpään huippuun.

Farum

Tanskalainen FC Nordsjælland on Euroopassa ainutlaatuinen jalkapalloseura.

Eurooppalaisessa huippujalkapallossa suurseurojen kyljessä elävien pienten seurojen on pakko löytää elinvoimansa muusta kuin huippupelaajista tai varakkaista omistajista.

FC Nordsjællandin valtteja ovat nuoruus ja sosiaalinen omatunto, josta seura on tehnyt arvojärjestelmänsä kulmakiven.

Suomalaisittain Nordsjællandista tekee mielenkiintoisen se, että seura on hankkinut Suomesta nuoria lupaavia pelaajia.

FC Nordsjællandin miesten joukkueessa pelaavat Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen Oliver Antman sekä alle 19-vuotiaiden maajoukkueen Leo Walta. Seuran nuorten joukkueessa pelaa Suomen alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen kuuluva Maksim Stjopin. Ja lisää on tulossa, kun yhteys Suomeen on syntynyt.

Leo Walta vaihtamassa harjoitusvarusteita päälle ennen treenejä.

FC Nordsjællandin kotipaikka on parinkymmenen tuhannen asukkaan Farumin kunta Kööpenhaminan luoteispuolella kolmen vartin junamatkan päässä pääkaupungista.

Maisema näyttää tanskalaiselta idylliltä. Osaa matalista taloista koristavat perinteiset olkikatot. Stadionin valopylväät näkyvät kaukaa kattojen yli.

FC Nordsjælland on Farumin ylpeys ja samalla yksi kunnan suurimmista työnantajista. Seura on noussut asemaansa vain parissa kymmenessä vuodessa.

Kun puheenjohtaja Jan Laursen tuli pelaajana seuraan vuonna 1998, kentän reunalla oli vain pieni pääkatsomo.

”Vuonna 1998 seura oli juuri kokenut viidennen sarjanousunsa, ja olimme puoliammattilaisia ensimmäisessä divisioonassa”, Laursen kertoo.

”Ehkä se kasvatti sitkeyttämme.”

Seuran puheenjohtaja Jan Laursen on 25 vuoden aikana nähnyt seuran nousun pienestä kyläseurasta eurooppalaisittain merkittäväksi pelaajahautomoksi.

Kymmenen tuhannen katsojan stadion rakennettiin samoihin aikoihin. Seura nousi Tanskan Superliigaan, ja ensimmäistä kertaa nousijajoukkue sijoittui pääsarjassa kolmanneksi.

Saavutusta varjosti kuitenkin skandaali. Laursenin mukaan seurassa elettiin vuosi niin, ettei kukaan tiennyt, olisiko seuraava päivä viimeinen. Skandaaliin kytkeytyi silloinen pormestari, joka järjesteli kunnan rahoja sponsoreille vastineeksi jalkapalloseuran tukemisesta.

FC Nordsjællandin strategia kirkastui seitsemän vuotta sitten, kun brittiläisen Tom Vernonin Ghanassa perustama Right to Dream -akatemia osti seuran.

FC Nordsjælland alkoi keskittyä nuorten kykyjen etsintään ja pelaajien kasvattamiseen.

”Olen verrannut seuraamme välillä [Michelin-palkittuun] tanskalaisravintola Nomaan, joka päätti tehdä asioita eri tavalla ja käyttää vain paikallisia raaka-aineita. Right to Dream -akatemia teki asioita paikallisesti Ghanassa, ja me teimme paikallisesti täällä”, Laursen sanoo.

Laursen kertoo muun muassa tutkineensa, miten muut seurat peluuttivat nuoria pelaajiaan.

Suurin osa seuroista oli lopettanut nuorten peluuttamisen, koska kohtalona oli ollut putoaminen alemmalle sarjatasolle, pelaajia ei ollut tarpeeksi, hermot ja kärsivällisyys olivat pettäneet, ja seurat olivat vaihtaneet strategiaa.

FC Nordsjælland päätti toimia toisin.

FC Nordsjællandin edustusjoukkueen keski-ikä on tällä kaudella 21,2 vuotta. Keski-ikään on vaikuttanut Vantaalta lähtöisin oleva Leo Walta, 18, joka siirtyi tanskalaisseuraan 16-vuotiaana.

”Joukkue oli tosi houkutteleva. Kuulin että se on Euroopan nuorin edustusjoukkue, jossa nuoret saavat mahdollisuuksia, ja se on ollut ihan totta”, Walta kertoo vapaapäivänään stadionilla.

Walta pelasi alkuun kaksi vuotta FC Nordsjællandin alle 19-vuotiaiden joukkueessa, jossa hän sai oppia seuran pelisysteemistä. Hän asui tähän kevääseen asti seuran asuntolassa, joka on entinen hotelli ja sijaitsee seuran stadionin päätykatsomon takana.

”Olin valmis edustusjoukkueeseen tälle kaudelle. Olen saanut hyvin vastuuta, ja pelit ovat menneet minulta hyvin.”

Walta on toistaiseksi pelannut yhdessätoista pääsarjaottelussa tällä kaudella. Syksyllä hän oli parissa sarjapelissä avaus­kokoonpanossa, ja se avasi hänelle paikan alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen.

Waltan mukaan debyytti oli hieno kokemus, ja hän toivoo pääsevänsä mukaan uudestaan.

Tällä ja ensi viikolla Walta pelaa alle 19-vuotiaiden maajoukkueessa EM-jatkokarsinnan otteluita Vantaalla ja Helsingissä.

Suomalaisessa jalkapalossa Walta on huippulupaus, joka kävi jo 13-vuotiaana harjoittelemassa Bayern Münchenissä Saksassa ja PSV Eindhovenissa Hollannissa.

Vantaalaisessa Pakkalan Palloseurassa jalkapalloilun aloittanut Walta siirtyi 9-vuotiaana HJK:hon ja pelasi siellä 16-vuotiaaksi asti ennen siirtoaan Tanskaan.

”Oli aika iso juttu päästä käymään Bayern Münchenissä. Näin millaista on toiminta isossa maailmassa.”

Walta kertoo saaneensa itseluottamusta huomattuaan pärjäävänsä Bayernin harjoituksissa.

”Pystyin tekemään samoja asioita Bayernin treeneissä kuin HJK:n treeneissä. Pystyin pelaamaan ihan omalla tavallani, eikä minun tarvinnut muuttaa mitään.”

Walta tietää, että Nordsjællandin tavoitteena on saada myytyä hänet eteenpäin lähitulevaisuudessa.

”Seura haluaa minusta avauskokoonpanon pelaajan ensi kaudella. Kun olen pelannut yhdestä kahteen kautta avauksessa hyviä pelejä, he haluaisivat myydä minut eteenpäin.”

Leo Walta (toinen vas.) kamppaili pallosta Nordsjællandin reserviliigan ottelussa Lyngbytä vastaan.

Juuri Waltan kaltaisia huippulupauksia Nordsjælland haalii Ghanasta ja Tanskasta ja myös muualta Pohjoismaista, kuten Islannista ja Suomesta.

Ghanalainen Kamaldeen Sulemana siirtyi viime vuonna Nordsjællandista 15 miljoonan euron summalla Ranskan liigan Rennesiin, ghanalainen Mohammed Kudus toissa vuonna 9 miljoonalla hollantilaiseen Ajaxiin ja tanskalainen Mikkel Damsgaard samana vuonna 7 miljoonalla Italian Serie A:n Sampdoriaan.

Päävalmentaja Flemming Pedersenin mukaan myös edustusjoukkueeseen murtautuneilla Oliver Antmanilla ja Leo Waltalla on edessään ”loistava tulevaisuus”.

”He ovat henkisesti vahvoja”, Pedersen kehuu.

Waltan potkutekniikka oli jo nuorena erinomainen.

Hän harjoitteli pienenä poikana päivittäin Veromäen koulun monipeliareenalla, joka näkyi kodin ikkunasta. Hän uskoo, että se oli hyväksi kehitykselle.

”Siinä tuli tosi paljon pallokosketuksia, kun pallo kimposi aina seinistä takaisin. Ei tarvinnut kuin yhden pallon treenaamiseen.”

Waltan perheen innostus alkoi toden teolla sen jälkeen, kun Leo siirtyi HJK:n akatemia­joukkueeseen. Arki pyöri futiksen ympärillä ja siitä tuli koko perheen intohimo.

”Olen aina saanut ohjeita pelien jälkeen siitä, menikö peli hyvin vai ei ja pitääkö tehdä jotain paremmin. Niitä ohjeita tuli aina automatkoilla. Siitä on ollut myös hyötyä, että minulla on ollut vaativat vanhemmat. Kuuntelin kyllä ohjeita ja hyödyin niistä”, Walta sanoo.

Leo Walta kertoo vanhempiensa katsovan jokaisen hänen pelinsä ja soittavan päivittäin hänelle.

Unelma ammattilaisuudesta ja pelaamisesta ulkomailla kirkastui, kun Walta oli 10–11-vuotias.

Kun hän saapui Nordsjællandiin, hän oli kymppipaikan pelaaja, mutta Tanskassa hänestä on tehty peliä rakentava kahden suunnan keskikenttäpelaaja.

”He haluavat minusta pelaajan, joka pystyy rytmittämään peliä ja antamaan puolustuksen edestä hyviä murtavia syöttöjä.”

Waltan rooliin kuuluu vaatia palloa ja olla rohkea sen kanssa. Puolustussuunta vaatii kovaa juoksemista ja nopeaa reagointia kakkospalloihin.

”Olen aika lyhyt pelaaja, 170-senttinen, joten minun ei kannata pääpalloihin hyppiä.”

Walta sanoo olevansa valmis kovaan työntekoon, eikä arkaile kertoa kunnianhimoisia tavoitteitaan.

”Haluan, että minusta tulee tosi hyvä pelaaja ja pääsen pelaamaan johonkin top 5 -sarjoista. Uskon että minusta on siihen. Minulla on teknilliset asiat kunnossa futiksessa ja tiedän, mitä teen kentällä.”

Päävalmentaja Pedersenin mukaan Walta pystyy syöttötaidoillaan tekemään pelistä nopeamman.

”Hänellä on niin hyvä pelinäkemys, että joskus hän asettaa rimansa liian korkealle tasolle suhteessa siihen, mitä hän pystyy tekemään. Hän on myös hyvä prässäämään. Hän on kuin koira, joka puree. Ja hän todellakin puree, kun hän on vihainen”, Pedersen kuvailee.

Päävalmentaja Flemming Pedersen on valmentanut urallaan myös Valioliigassa nykyään pelaavassa Brentfordissa ja Saksan Bundesliigan Mainz 05:ssä.

Pedersenin mukaan FC Nordsjællandin filosofia on suunniteltu kehittämään pelaajia parhaalla mahdollisella tavalla.

”Olemme pieni seura. Ensisijaisesti ansaitsemme tulomme kehittämällä ja myymällä pelaajia. Jalkapallo­filosofialle on tietenkin elintärkeätä saada myös tuloksia, joten meidän pitää tasapainotella pelaajien kehittämisen ja tulosten saavuttamisen välillä.”

Seuralla on viisi täyspäivästä luonnevalmentajaa, jotka kehittävät nuorten pelaajien henkisiä kykyjä. Osa luonnevalmentajista on opettajia ja osa urheilupsykologeja.

Seuran poikkeavat toimintatavat näkyvät myös sen arvoissa. Seuran iskulauseita ovat katso ilmiselvän taakse, keinuta laivaa, jalkapallossa on kyse inhimillisyydestä ja erinomaisuutta voi löytää mistä tahansa. Suomalaisten tulo seuraan liittyy viimeksi mainittuun teemaan.

”Ensin se oli vähän sattumaa, koska tarkkailimme pelaajia lähinnä Tanskassa ja Ghanassa. Katsomme paljon pohjoismaisten juniori­maajoukkueiden otteluita. Niissä otteluissa näimme Oliverin ja Leon”, Laursen kertoo.

Leo Walta teki vapaapäivänään omatoimista harjoittelua muuten tyhjällä stadionilla.

”Emme halua tarkkailla pelaajia kaikkialla, siihen meillä ei ole resursseja. Mutta hyvän alun jälkeen olemme kiintyneitä Suomeen.”

”Yritämme olla erilaisia ja pioneereja. Se on ollut osa FC Nordsjællandia, että tunnistamme olevamme osa jotakin suurempaa”, Laursen tiivistää.

Right To Dreamin tultua seuran omistajaksi FC Nordsjællandissa otettiin käyttöön auttamisen periaate. Pelaajien ei ole pakko tehdä jotain hyvää, mutta he voivat halutessaan osallistua projekteihin, joissa auttavat muita ihmisiä.

FC Nordsjælland on myös Juan Matan perustaman Common Goal -hyväntekeväisyys­järjestön jäsen. Seuran stadionin tuotoista prosentti menee järjestölle, samoin valmentajien palkoista.

”Siitä saa ylimääräistä motivaatiota, että voimme auttaa, kun teemme työmme hyvin”, Laursen toteaa.

Suomen alle 19-vuotiaiden maajoukkue aloittaa EM-jatkokarsinnan keskiviikkona Belgiaa vastaan. Ottelu pelataan Vantaan Myyrmäessä kello 18.30 alkaen. Palloliiton Youtube-kanava näyttää ottelun.