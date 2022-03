Uusi valmentaja Sergio Gargelli luotsaa tällä hetkellä Akaa Futsalia.

Suomen miesten futsalmaajoukkue siirtyy italialaisvalmennukseen. Joukkueen päävalmentajana aloittaa 47-vuotias Sergio Gargelli.

Gargelli valmentaa tällä hetkellä Akaa Futsalia Futsal-liigassa. Lisäksi hän on toiminut Kiinan maajoukkueen valmentajana vuodesta 2018 tähän kevääseen.

Gargelli tuli Akaa Futsalin valmentajaksi keväällä 2021. Maajoukkuepestinsä hän aloittaa, kun Futsal-liiga on päättynyt.

Ennen Gargellia maajoukkuetta valmensi kroatialainen Mićo Martić, joka jätti tehtävänsä alkuvuonna pelattujen EM-kisojen jälkeen.

”Olen todella innoissani ja otettu tästä mahdollisuudesta päästä aloittamaan aivan uudenlainen matka futsalin parissa. Ensiksi haluan kiittää Akaa Futsalia siitä, että he suhtautuivat tähän mahdollisuuteen positiivisesti. Lisäksi haluan tietysti kiittää Palloliittoa luottamuksesta” Gargelli sanoi Palloliiton tiedotteessa.

”Edessä on iso vastuu, sillä Mico on tehnyt upeaa työtä viime vuosina, ja lajin kehitys Suomessa on ollut suorastaan räjähdysmäistä. MM-unelmasta tulee seuraava konkreettinen tavoitteemme.”

Gargellin sopimus kestää kevääseen 2025 asti. Kiinan maajoukkueen lisäksi hän on toiminut päävalmentajana Vietnamin ja Norjan maajoukkueissa.

Kaikkiaan Gargelli on toiminut valmennustehtävissä neljän eri maan maajoukkueissa.

”Gargellilla on kokemus ja kyky ohjata Suomen futsalmaajoukkue kohti seuraavaa tasoa ja hänellä on myös laaja-alaista osaamista ottaa vastuuta futsalin strategian mukaisista kehitystoimenpiteistä maassamme”, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti sanoo.