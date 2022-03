Barcelona jyräsi tylysti Real Madridin – seuralegendan valmennuspestin alku on herättänyt toivon paremmasta tulevaisuudesta

Vierasottelussa pelannut Barcelona voitti sunnuntaina El Clasicon Real Madridia vastaan peräti 4–0.

Jalkapallon Espanjan liigan El Clásico oli sunnuntai-iltana Barcelonan näytöstä. Barcelona jyräsi sarjaa johtavan Real Madridin maalein 4–0 ja ottelun jälkeen ylistystä keräsi valmentajaksi viime marraskuun alkupuolella astunut seuralegenda Xavi.

Viiden peräkkäisen El Clásico -tappion jälkeen Barcelona esiintyi vierasottelussa kentällä suvereenisti ja olisi voinut iskeä taululle tylymmätkin lukemat. Maalia kohti lauotut laukaukset Barcelona voitti 10–4 ja pallonhallinta oli joukkueella 59-prosenttisesti.

”Olemme osoittaneet, että pystymme pelaamaan ja kilpailemaan maailman parhaita joukkueita vastaan”, Xavisanoi ottelun jälkeen BBC:n mukaan.

Tappiosta huolimatta Real Madridin asema sarjakärjessä on vakaa. Barcelona on 12 pistettä perässä, joskin ottelun vähemmän pelanneena. Suurseurojen väliin kiilaa Sevilla, joka on kolme pistettä Barcelonan edellä, samoin yhden pelin katalonialaisia enemmän pelanneena.

”En tiedä voimmeko voittaa mestaruuden. En sulje sitä pois. Saattaa olla, että olemme hieman myöhässä, mutta tämä on tärkeä voitto meille”, Xavi sanoi.

Barcelonalla on La Ligassa tältä kaudelta neljä tappiota ja yhdeksän tasapeliä. Tappioista Xavin aikana on tullut vain yksi, kun joulukuun alussa joukkue hävisi Real Betisille. Tämän vuoden puolella pelatuista kymmenestä pelistä joukkueen pistesaldoa rasittaa vain kaksi tasapeliä.

Xavin kanssa samaan aikaan Barcelonassa pelannut Javier Saviola sanoo BBC:lle, että ei ole yllättynyt entisen pelikaverinsa otteista valmentajana.

Saviolan mukaan Xavin, 42, valmennukselliset kyvyt näkyivät jo pelaaja-aikana siinä, miten hän ohjasi joukkuekavereitaan kentällä.

Saviola muistutti myös, että Barcelona on onnistunut tammikuun pelaajahankinnoissaan. Joukkueeseen hankittiin hyökkääjät Ferran Torres ja Pierre-Emerick Aybameyang, jotka molemmat onnistuivat maalinteossa.

Valmentaja Xavi päätti pelaajauransa vasta vuonna 2019. Barcelona-uransa jälkeen hän pelasi neljä vuotta Qatarissa ja myös valmensi Al-Saddia vuosina 2019–2021.

”Hänen kanssaan on oltava kärsivällinen, mutta uskon hänen olevan oikea valmentaja, koska hän on syntynyt seuraan, hänellä on Barcelonan filosofia ja epäilemättä kaikki, mitä Barcelonassa menestymiseen tarvitaan”, Saviola totesi.

Joka tapauksessa tunnelmat Barcelonassa ovat Real-voiton jälkeen korkealla. Tehokkaimmin ne tiivisti konkari Gerard Pique, joka pian ottelun jälkeen twiittasi lyhyesti ja ytimekkäästi: ”We’re back” – suomeksi olemme palanneet.