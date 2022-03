Vantaalta HJK:hon siirtynyt jalkapalloilija Oona Sevenius sanoo suoraan unelmoivansa Mestarien liigasta ja Englannista.

Oona Sevenius, 17, on HJK:n uusi hyökkääjä, joka siirtyi täksi kaudeksi helsinkiläisjoukkueeseen PK-35 Vantaasta.

Eurooppa on nykyään auki suomalaisille tytöille ja naisille, jotka haaveilevat ammattilaisuudesta jalkapallossa.

HJK:hon täksi kaudeksi siirtynyt Oona Sevenius, 17, ei arkaile sanoa tähtäävänsä ammattilaiseksi.

”Olen aina kertonut kaikille, että minusta tulee jalkapalloilija. Pienempänä se oli vain haave, mutta myöhemmin on ruvennut näyttämään siltä, että se voisi toteutua. Nyt se on ainut asia, johon tähtään”, Sevenius sanoo.

Sevenius debytoi Kansallisessa liigassa 15-vuotiaana PK-35 Vantaan joukkueessa. Kaksi kautta sitten hän oli Kansallisen liigan nuorin pelaaja. Hän sai jo silloin paljon vastuuta ja teki kolme maalia debyyttikaudellaan.

”Kun tulin liigaan ja huomasin pärjääväni Suomen korkeimmalla tasolla, ajatus ulkomaan kentistä rupesi realisoitumaan. Viime kauden jälkeen olin BK Häckenissä viikon treenaamassa. Huomasin, että taso on kova, mutta pärjäsin siellä”, Sevenius kertoo.

”Olen kokenut paljon asioita, jotka ovat lisänneet uskoani unelman toteutumiseen.”

Viime kaudella Sevenius teki 13 maalia liigassa ja oli maalipörssissä jaetulla kolmannella sijalla. Hänen ei ollut mikään pakko siirtyä PK-35 Vantaasta muualle, mutta Sevenius halusi uusia ärsykkeitä.

”HJK pystyi tarjoamaan minulle sellaiset olosuhteet, joissa olen askeleen lähempänä ammattimaisuutta. HJK on nyt minulle paras paikka kehittyä.”

Oona Sevenius, 17, oli kaksi vuotta sitten Kansallisen liigan nuorin pelaaja.

Seveniuksen mukaan HJK:lla on yksinkertaisesti enemmän resursseja kuin muilla seuroilla. On hyvä kotikenttä Bolt-areenalla, pelaajien käytössä olevat kuntosalit, fyysiset ja psyykkiset valmentajat. HJK:ssa toiminta on lähellä sitä, mitä toimintaympäristöt ulkomaisissa ammattilaisseuroissa ovat.

”Askel ulkomaille ei ole sitten niin iso.”

HJK:n managerin Joonas Sareliuksen mukaan Seveniuksella on mahdollisuudet luoda kansainvälinen ura ammattilais­jalkapalloilijana, mutta seuraavat vuodet ovat kriittisiä tavoitteen toteutumiseksi.

Sevenius sanoo olevansa tyytyväinen siihen, mitä HJK pystyy tarjoamaan tällä hetkellä suhteessa hänen omaan elämäntilanteeseensa. Lukiolaisena hän asuu vielä kotona Rajamäellä.

”Olen tehnyt sen valinnan, että panostan futikseen. Totta kai se näkyy arvosanoissa.”

”Joka päivä haaveilen kouluun lähtiessä, että kunpa voisin vain mennä kotiin lepäämään ja palata sitten takaisin kentälle potkimaan. Että saisin vain tehdä jalkapalloa.”

HJK:ssa hän kertoo inspiroituneensa vertaistuesta, jota hän voi saada eri ikäisiltä pelaajilta.

”Olen kysellyt Essi Sainiolta paljon asioita. Voin kuulla häneltä, millaista on lähteä ulkomaille ja miten vaikeuksista selviää.”

”On minulle uusi tilanne, että minulla on koko ajan lähelläni joku, joka on kokenut sen, mitä tavoittelen.”

Sevenius harjoitteli maalintekoa HJK:n harjoituksissa.

Sevenius sanoo hahmottaneensa HJK:ssa paremmin sen, millaista ammattilaisuus ulkomailla voisi olla. Hän on saanut valmennusta ravintoasioissa, ja uutena asiana on tullut myös rasvaprosentin mittaaminen.

”Halusin jutella kotona siitä asiasta. Se on kuitenkin eri tavalla henkilökohtaista. Minun piti aluksi tunnustella sitä ajatusta.”

Seveniuksen mukaan kehon mittaaminen on hoidettu HJK:ssa ammattimaisesti.

”Se on tavallaan työkalujen antamista pelaajalle. Jos haluaa kehittyä, tässä on taas yksi asia, jonka avulla niin voi tehdä.”

Sevenius ei ole ottanut testaamisesta stressiä.

”Haluan olla joka osa-alueella niin hyvä kuin voin, mutta ymmärrän kyllä, että mikään testitulos ei määritä sitä, millainen pelaaja olen kentällä. Siihen vaikuttaa niin moni asia.”

Sevenius unelmoi Mestarien liigasta ja Englannissa pelaamisesta.

”Tällä hetkellä minulle tärkeitä asioita ovat läheiset ihmiset ja jalkapallo. Rajamäen kaverini tietävät, että päiväni ovat täynnä ja minulla on kiire, mutta en ole unohtanut heitä. He eivät kyseenalaista sitä, miksi voin tavata harvoin.”

”Arvostan sitä, että päätöstäni panostaa jalkapalloon tuetaan eikä kyseenalaisteta.”

Oona Sevenius Syntynyt huhtikuussa 2004.

HJK:n hyökkääjä.

Aiemmat seurat: Rajamäen Kehitys, Nurmijärven Jalkapalloseura, PK-35 Vantaa.

Pelannut kaksi kautta Kansallisessa liigassa PK-35 Vantaassa.

Kansallisessa liigassa 38 ottelua ja 16 maalia.

Naisten mahdollisuudet jalkapallon ammattilaisiksi ovat parantuneet

Jos 15 vuotta sitten jalkapalloilevien tyttöjen ja naisten unelmissa siinsivät pelikentät Ruotsissa, nyt haaveissa ovat maineikkaat realmadridit, barcelonat tai chelseat ja manut.

Palloliiton kehityspäällikön Heidi Pihlajan mukaan suomalaisten mahdollisuudet ammattilaisuralle ovat ehdottomasti paremmat kuin viitisentoista vuotta sitten, kun hän oli itse pelaajauransa alussa.

”Silloin mahdollisuudet tähdätä ulkomaille tuntuivat rajallisilta. Nyt on Euroopan kartta ja maailma auki. Naispelaajien kuukausiansiot ovat kasvussa ympäri Eurooppaa”, Pihlaja sanoo.

”Meillä Suomessa on töitä tehtävänä, että pelaajat uskaltaisivat heittäytyä jalkapalloilijan uralle. Siinä on kyse myös urheilijan ammatin arvostuksesta.”

HJK:n naisten edustusjoukkueen managerin Joonas Sareliuksen mukaan työpaikkoja ammatti­jalkapalloilijoina on nykyään tarjolla naisille yksinkertaisesti aiempaa enemmän.

”Euroopassa on joka vuosi enemmän ammattilaisjoukkueita ja -sarjoja.”

Suomalaisten valmiuksiin unelmoida ammattilaisuudesta vaikuttaa myös tyttöjen ja naisten jalkapallon kehittyminen Suomessa.

”Mutta joka maassa kehitetään vauhdilla naisten jalkapalloa, joten kilpailu ammattilaisten pelipaikoista kasvaa”, Sarelius sanoo.

Suomen Kansallisessa liigassa ammattilaissopimuksella pelaavien naisten ja päätoimisten valmentajien määrä on viime vuosina lisääntynyt.

Heidi Pihlajan mukaan viime kaudella pelanneista 37 prosenttia pelasi ammattilais­sopimuksella. Mutta se ei tarkoita vielä sitä, että pelaajat saisivat elantonsa jalkapallosta.

Palloliiton määritelmän mukaan ammattilaissopimuksen rajana on vähintään 2 000 euron bruttotulot jalkapallosta vuodessa.

”Jos puhutaan ammattilaisista, jotka ansaitsevat tulonsa [vain] pelaamalla, määrä on vain parikymmentä”, Pihlaja sanoo.

Kansallinen liiga alkaa lauantaina neljällä ottelulla. HJK aloittaa kautensa kotiottelulla Åland Unitedia vastaan sunnuntaina Bolt-areenalla kello 14.00.