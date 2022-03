Chelseasta on tehty ainakin 3,9 miljardin dollarin tarjous – ostajaehdokkaiden määrää ollaan rajaamassa

Sijoittajaryhmän jäsenet ovat Chelsean kausikorttilaisia.

Chelseasta on tehty rahakkaita tarjouksia.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavasta Chelseasta on tehty 3,9 miljardin dollarin tarjous, kertoo muun muassa taloussivusto Bloomberg.

Tarjouksen takana on sijoittajaryhmä, joka ei ole aiemmin ollut mukana urheilussa.

Ryhmään kuuluvat Centricus-nimisen omaisuudenhoitoyhtiön perustaja Nizar Al-Bassam sekä yhtiön toimitusjohtaja Garth Ritchie. Heidän lisäkseen Chelseasta kiinnostuneeseen ryhmään kuuluvat Cheyne Capitalin Jonathan Lourie sekä Tanskan liigan Nordsjällandin aiempi omistaja, Talis Capitalia edustava Bob Finch. Kaikilla nelikon jäsenillä kerrotaan olevan Chelsean kausikortti.

Chelsea on myynnissä, koska sen aiempi omistaja Roman Abramovich on pakotelistalla. Abramovichilla on yhteyksiä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Ostotarjousten takaraja oli viime perjantaina. Myynnistä vastaavan pankkiiriliike Raine groupin odotetaan karsivan ostajaehdokkaiden määrän kolmeen viimeistään tiistaina.

Aiemmin ostoaikeistaan on kertonut esimerkiksi Chicago Cubs -baseball-seuran omistava Rickettsin perhe.