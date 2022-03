Organisaatiotaan uusivan Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi on vielä vaitonainen uuden lajijohtajan valinnasta, jonka vastuulla olisivat kolmen eri lajin seurat ja liiton valmennussysteemi.

Suomen Hiihtoliitto uusii organisaatiotaan ja valmennusjärjestelmäänsä kevään aikana.

HS:n tietojen mukaan liitto on palkkaamassa lajijohtajan, joka ottaisi vastuun valmennussysteemistä, seuroista ja olisi kolmen eri maajoukkueen maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn yhdyshenkilönä.

”Tätä on pohdittu ja käyty keskusteluja. Valmennus- ja koulutusjärjestelmä ovat jääneet aika kauaksi toisistaan”, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen sanoo.

Vahvin ehdokas uudelle paikalle on HS:n tietojen mukaan Mika Kojonkoski, jonka pesti Kiinan mäkihyppymaajoukkueen peräsimessä päättyi kesken viime syksynä. Kojonkoskella oli Kiinan joukkueen kanssa sopimus 30. huhtikuuta 2022 asti.

”Nimiä on useita”, Hämäläinen sanoo.

Oletteko keskustellut pestistä Kojonkosken kanssa?

”Meillä on koko ajan keskusteluyhteys hänen kanssaan FIS:iin”, Hämäläinen tyytyy sanomaan.

Kojonkoski toimii kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n mäkihyppykomitean puheenjohtajana.

Kokeneen valmentajan nimi oli talvella ehdolla myös Puolan mäkimaajoukkueen päävalmentajaksi.

”Olen miettinyt vakavasti paluuta valmennuksen pariin”, Kojonkoski sanoi helmikuussa Ilta-Sanomissa.

Kiinan lisäksi Kojonkoski on valmentanut Suomen, Itävallan ja Norjan mäkihyppääjiä. Vuosina 2013–2018 oli Suomen Olympiakomitean asettaman Huippu-urheiluyksikön johtaja.

Kojonkoski itse on asiasta niukkasanainen.

”Tuohon minulla ei ole mitään sanottavaa. Mielessäni on monenlaisia ratkaisuja”, Kuopiosta tavoitettu Kojonkoski kommentoi.

Hän kertoi, että seuraavaksi ohjelmassa on hiihtolenkki.

Myös Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi on vielä vaitonainen lajijohtajan valinnasta.

”Meillä on valmennussuunnitelmat kesken. Päätöksiä ei ole tehty. Tavoitteena on saada kaikkien lajien valmentajavalinnat valmiiksi huhtikuun aikana”, Haapasalmi kertoo Euroopan nuorten olympiafestivaaleilta Vuokatista.

Hiihtoliitolla oli ennen nimetyt lajijohtajat maastohiihtoon, mäkihyppyyn ja yhdistettyyn. Tehtävät kuitenkin lopetettiin liiton huonon talouden takia.

Maajoukkueiden nykyiset valmentajat ovat toivoneet, että valmennusjärjestelmään ja vastuista selvennettäisiin.

” Uskon, että on lajijohtajuus on Kojonkosken paikka. Olisi lottovoitto, jos hänet saataisiin. Hänellä on kova tietämys ja suhteet. Poikkeuksellinen tyyppi”, yhdistetyn päävalmentaja Petter Kukkonen sanoo. Hän ei jatka maajoukkueen päävalmentajana.