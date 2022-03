Naisten jalkapalloilun Kansallinen liiga käynnistyy lauantaina ilman Tikkurilan Palloseuraa, joka luopui viime kauden päätteeksi sarjapaikastaan talousvaikeuksien takia.

Jalkapallon naisten pääsarja Kansallinen liiga aloittaa kautensa tulevana lauantaina tilanteesta, jossa muutoksia on nähty normaalia enemmän.

Taustalla on viime kauden hopearyhmän Tikkurilan Palloseuran ilmoitus pääsarjapaikastaan luopumisesta taloussyiden takia.

Vantaalaisten päätös vapautti useita laatupelaajia muiden seurojen käyttöön.

Toinen alkavaa kautta leimaava asia on pitkä pelitauko kesällä naisten EM-lopputurnauksen takia. Suomi on heinäkuussa Englannissa pelattavissa EM-kisoissa mukana.

”On todella surullista ja jossain määrin katastrofi, että tällä tasolla tapahtuu tällaisia asioita, ettei kahdella edelliskaudella hopealle yltänyt seura pysty osallistumaan budjetti- ja muiden syiden takia sarjaan”, HJK:n naisten päävalmentaja Jonne Kunnas harmittelee.

Lue lisää: Tikkurilan Palloseura poltti vuosia rahaa mestaruusjahtiin ja luopui sitten yllättäen sarjasta: mitä Vantaalla oikein tapahtui?

TiPSin liigapaikan sai nurmijärveläinen NJS.

”HJK, KuPS ja muutama muu ovat niin isoja seuroja, etten ole niiden osalta kovin huolissani. Jos talouden hallinta ei ole pienempien seurojen osalta hanskassa ja lähdetään riskirahalla havittelemaan asioita, joita ei ole mahdollista saavuttaa, sitten lopputulos voi olla tuo kuin TiPSillä. Ehkä huoleni ei kuitenkaan ole, että muita seuroja jäisi liigasta pois ainakaan tuon takia”, Kunnas vastaa kysymykseen, huolettaako nykytilanne.

Hallitsevan mestarin KuPSin päävalmentaja Ollipekka Ojala sanoo, että EM-kisatauko näkyy kesän harjoittelussa.

”Tauko antaa meille mahdollisuuden harjoitella kovemmin, kun ei mennä pelkästään pelistä peliin”, hän muistuttaa.

Yksi mahdollisista nimistä Suomen EM-joukkueessa on HJK:n Essi Sainio.

”Se tuo tietynlaisen lisäbuustin tekemiseen ja ehkä positiivisen jännityksen arkeen. Asiat, joita pyrin toteuttamaan, ovat edelleen samoja kuin tähän asti”, Sainio sanoo.

Oman haasteensa seuroille on tuonut korona-aika. KuPS-luotsi Ojala sanoo, että joukkue on pystynyt pelaamaan talvikaudella vain puolet suunnitelluista otteluistaan.

”Meillä oli käytännössä koko joukkue kerralla poissa. Pelimäärät putosivat alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta ei se laatuun ole sinällään vaikuttanut”, Ojala luonnehtii.

HJK:ssa koronan aiheuttamaa joukkopoissaoloa ei ole nähty.

”Olemme selvinneet kohtuullisen hyvin, vaikka koronatapauksia on ollut pitkin talvea”, Kunnas kertoo.

Viime kauden kärkijoukkueista kaikissa on nähty useita pelaajamuutoksia. KuPSiin ovat saapuneet muun muassa Oona ja Emmi Siren TiPSistä sekä maalivahti Vera Varis ruotsalaisseura Växjöstä.

Merkittäviä lähtijöitä ovat Honkaan siirtynyt maalivahti Emma Immonen ja uransa lopettanut keskikentän Neea Berg.

Åland Unitedin isoja lähtijöitä ovat esimerkiksi Anni Miettunen ja Cassandra Korhonen. HJK:sta ovat lähteneet muun muassa Katariina Kosola ja maajoukkuehyökkääjä Linda Sällström.

Linda Ruutu puolestaan lopetti komean uransa. Helsinkiläiset ovat hankkineet muun muassa Oona Seveniuksen ja Jenna Topran.

Kansallinen liiga on leimallisesti kasvattajasarja, jossa pelaajien keski-ikä on alhainen ja moni on opiskelija.

”Varmasti lähtee siitä, että pystymme nostamaan Kansallisen liigan tasoa sellaiseksi, ettei ehto kehittymiseen, maajoukkueeseen pääsemiseen tai ammattilaisuuteen ole muualle lähteminen. Se lähtee resurssitasolta. Liigasta täytyy tehdä sen verran houkutteleva, että pelaajat pystyvät valitsemaan pitkään pelaamisen sen sijaan, että menevät niin sanotusti normaaleihin päivätöihin”, HJK:n kokenut Essi Sainio pohtii, miten keski-ikää saataisiin nostettua.