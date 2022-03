Seagulls lähti korisliigakauteen mestarisuosikkina, mutta nyt sillä on kiire saada peli kuntoon.

Helsinki Seagulls lähti Korisliigan kuluvaan kauteen kokoonpanossaan viisi miesten maajoukkuekokemusta omaavaa miestä, vaihtopenkkinsä päässä liigan menestyneimpiin valmentajiin kuuluva Jussi Laakso ja tilikirjoissa pelaajabudjetti, jota on epäilty kotimaisen pääsarjan kaikkien aikojen suurimmaksi.

Seagulls voittikin kauden kymmenestä ensimmäisestä ottelustaan yhdeksän, mutta kevätauringon paistaessa lokkien lento on sakannut. Ennen tiistain Kouvot-ottelua Seagulls voitti ylemmän jatkosarjan seitsemästä pelistään vain yhden. Viime viikonvaihteessa joukkue kärsi kotikentällään tappion sarjakärki Kauhajoelle.

”Tämä on ollut tosi hankala kausi monelta osin. Ei varmasti ole mennyt niin kuin oli ajateltu”, päävalmentaja Jussi Laakso summaa.

Nykypolven valmentajille tyypilliseen tapaan Laakso jakaa joukkueensa vaikeudet kahteen lohkoon. Niihin, joihin ei ole voinut vaikuttaa ja niihin joihin olisi voinut vaikuttaa – ja pyrkii löytämään vaikeuksistakin positiivisen puolen.

Oman vaikutusvallan ulottumattomissa olevista vaikeuksista Laakso nostaa esiin koronapandemian sekä muut sairastumiset. Jenkkivahvistus Kenneth Manigaultin kausi päättyi maaliskuun alussa sairastumiseen, ja sentteri Joseph Lawson sai pelimatkalla sairauskohtauksen, josta hän on kylläkin toipunut takaisin pelikuntoon.

Koronatilanteeseen ei koripallojoukkue voi vaikuttaa, mutta rokotteen ottamiseen voi. Joulukuussa Seagulls joutui perumaan ottelun Tampereen Pyrintöä vastaan, koska joukkueen silloinen kapteeni Tuukka Kotti oli saanut koronavirustartunnan. Tämän jälkeen Kotti antoi julkisuuteen haastatteluja, joissa hän kertoi, ettei ole ottanut eikä aio ottaa koronavirusrokotetta.

”Se on tosi vaikea aihe. Totta kai siinä kohdassa sillä oli isot vaikutukset. Se pääsi vaikuttamaan joukkueen ilmapiiriin. Nyt tilanne on kuitenkin täysin toinen”, Laakso sanoo.

Kotin rokotekriittisten julkisten lausuntojen jälkeen Seagulls vaihtoi kapteenikseen Shawn Huffin.

”Tuukka esiintyi omalla nimellään, mutta ehkä hän ei täysin ymmärtänyt että vaikka hän puhui vain omista kannoistaan, hän edusti kapteenina koko joukkuetta ja muitakin pelaajia. Pidimme sisäisen palaverin joukkueen kanssa, ja minä tein lopullisen päätöksen pelaajien mielipiteiden ja puheiden perusteella”, että Shawnista tuli kapteeni, Laakso kertoo.

Entä sitten ne ongelmat, joihin voisi itse vaikuttaa? Laakso nostaa ensimmäisenä esiin ulkomaalaisvahvistusten rekrytoinneissa tapahtuneet erehdykset. Amerikkalaiset Tim Bond, Devin Thomas ja Brandon Sherrod tulivat ja menivät viime vuoden puolella, ja Laakso nostaa kätensä pystyyn epäonnistumisen merkiksi.

”Minä kannan vastuun rekrytoinnin epäonnistumisesta, vaikka kaikkea ei voi koskaan ennakoida”, Laakso myöntää.

Kentällä Seagullsilla on ollut vaikeuksia hyökätä vaihtavaa puolustusta vastaan.

”Meidän pitää olla nopeampia”, Laakso sanoo.

Kun pudotuspelien alkuun on alle kaksi viikkoa, Seagullsilla on kiire korjata puutteensa kentällä.

”Fakta on, että me olemme opetteluvaiheessa johtuen useista koronavirustartunnoista ja kahden uuden pelaajan saapumisesta joukkueeseen. Uskon kuitenkin, että meillä on niin kokenut joukkue että harjoittelulla ehdimme saada asiat kuntoon. Ainoa tie on harjoitella perusasioita. Moni joukkue lisää asioita pelikirjaansa pudotuspeleihin, me emme voi sitä juurikaan tehdä.”