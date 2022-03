Phil Mickelson on sivussa Mastersista ensimmäisen kerran 28 vuoteen – Saudi-Arabiasta aiheutui kohu, joka pakotti tauolle

Mastersin järjestäjät kertoivat, ettei Mickelson ota osaa major-turnaukseen.

Golfin arvoturnauksen Mastersin urallaan kolme kertaa voittanut Phil Mickelson ei pelaa tämän vuoden Mastersissa, joka on kauden ensimmäinen miesten major-turnaus. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 1994, kun Mickelson ei ole mukana Augustan kentällä pelattavassa klassikkokisassa. Asiasta kertoi ESPN.

Mickelson, 51, oli mukana osanottajien listalla ”entisten voittajien” joukossa, mutta maanantaina järjestäjät kertoivat, ettei Mickelson ota osaa kilpailuun.

Mickelson on viime aikoina ollut kohun keskellä, kun hänen osallisuutensa Saudi-Arabian rahoittamaan uuteen ammattilaiskiertueeseen tuli julki Mickelsonia käsittelevän tulevan kirjan myötä. Mickelsonin kommentit Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteesta saivat kovasti kritiikkiä, ja hän on menettänyt kohun myötä sponsoreita. Mickelson on pyytänyt anteeksi ja kertoi viime kuussa pitävänsä taukoa kilpagolfista.

Masters pelataan 7.–10. huhtikuuta.