Usyk siirtyy Puolaan harjoittelemaan MM-uusintaottelua varten.

Ukrainalainen nyrkkeilyn raskaansarjan mestari Oleksandr Usyk aloittaa harjoittelun kohdatakseen uusintaottelussa britti Anthony Joshuan, urheilusivusto ESPN kertoo. Usyk siirtyy Ukrainasta Puolaan harjoittelemaan.

Usyk, 35, riisti Joshualta WBA:n, WBO:n ja IBF:n mestaruusvyöt viime syyskuussa Lontoossa Tottenhamin stadionilla käydyssä ottelussa. Uusintaottelulle ei ole vielä päivämäärää, mutta sen on arvioitu olevan kesällä.

Kun Venäjän aloitti hyökkäyksen Ukrainaan, Usyk palasi Kiovaan ja liittyi aluepuolustuspataljoonaan. Usyk totesi tuolloin, että hän ei tiedä, koska palaa uudestaan nyrkkeilykehään.

ESPN:n mukaan Ukrainan urheiluministeriö tarjosi Usykille mahdollisuuden poistua Ukrainasta, vaikka maa on velvoittanut kaikki 18–59-vuotiaat miehet pysymään maassa sotatilan takia. Usyk ei tarvitsisi poistumiseen edes ministeriön lupaa, sillä hänellä on kolme alle 18-vuotiasta lasta. Maassapysymisvelvoite ei koske miehiä, joilla on vähintään kolme alaikäistä lasta.

Nyrkkeilypromoottori Matchroom ei ole kommentoinut Usykin tilannetta.

Sen sijaan toinen ukrainalainen mestarinyrkkeilijä Vasyl Lomatšenko ei aio poistua Ukrainasta. Hänkin olisi saanut Ukrainan hallitukselta luvan poistua maasta valmistautuakseen kevyensarjan kiistattomaan mestaruusotteluun, jossa hänen piti kohdata 5. kesäkuuta Australiassa George Kambosos.

Lomatšenko on myös aluepuolustuspataljoonassa Kiovassa.

Lomatšenkolla, 34, on kaksi lasta.