Goal.comin listalla sija 11 jätettiin tyhjäksi.

Jalkapallosivusto goal.com listasi 50 lahjakkainta seuraavan sukupolven jalkapalloilijaa. Sijalla 11 ei ole pelaajaa ollenkaan, sillä siihen oli sijoitettu Moskovan Dynamon 18-vuotias Arsen Zakharjan.

Goal.com toteaa, että valinnat tehtiin ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sivusto perustelee Zakharjanin poistamista sillä, että se ei halua tukea joukkueita, jotka ovat Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) ja Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifa) hyllyttämiä.

Goal.comin mukaan Zakharjan on varmasti yksi lahjakkaimmista pelaajista.

Sivuston päätös sai Venäjän duuman urheilukomitean puheenjohtajan Dmitri Svištševin raivoihinsa.

”Mitä hänellä [Zakharjanilla] on tekemistä sen kanssa, mitä maailmassa nyt tapahtuu? Tässä on natsismin sävyjä urheilussa. Ihonväri, uskonto – tämä on natsismia kaikissa ilmenemismuodoissaan. Tämä päätös pitää muuttaa”, Svištšev totesi.

Svištševin mielestä Moskovan Dynamolla, Venäjän jalkapalloliitolla ja Zakharjanilla itsellään on oikeus vaatia selvitystä asiaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta.

Kyse oli jalkapallosivuston listauksesta – ei esimerkiksi Uefan tekemästä listauksesta.

Goal.comin listan ykkösenä on Borussia Dortmundin englantilaispelaaja Jude Bellingham, kakkosena Bayer Leverkusenin Florian Wirtz ja kolmantena FC Barcelonan Gavi.