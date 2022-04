Piers Boden muutti Suomeen ensin huippukokin lapsenvahdiksi. Nyt Lontoossa asuneella britillä on maamme nopeimmin kasvava yksityinen valmennusyritys, jota hän haluaa laajentaa.

Vierumäki

Vaikea uskoa, että kovin moni 23-vuotias mies tekisi samaa kuin Piers Boden: muuttaisi miljoonakaupungin humusta muutaman kymmenen asukkaan hiljaiseen maalaiskylään.

Englantilaiselle mailapelin taitajalle se ei ollut ongelma, päinvastoin. Lontoossa asunut Boden nauttii elämästään Heinolassa Lusin kylässä, jossa hänellä on viisi naapuria. Aiemmin hän asui Heinolan keskustassa.

Jopa talvi on tuntunut hänestä ihanalta. Hiihtolatu lähtee oman rivitaloasunnon ja saunan nurkilta.

”Sauna, avanto ja palju. Tykkään saunoa”, Boden sanoo.

Omaa avantoa ei ole, mutta ranta on lähellä.

Hiihtämisen lisäksi Boden opetteli talvella luistelemaan jäällä.

”Opin uusia temppua. Olin kuin bambi jäällä.”

Boden on viiden mailapelin taitaja. Hän opettaa padelia, pöytätennistä, sulkapalloa, squshia ja tennistä. Suomessa Bodenilla on menestyvä valmennusyritys Boden Racket Sports.

Asiakaskuntaa on ympäri Suomea. Keskuspaikkana on Vierumäen urheiluopisto, jossa Boden valmentaa neljänä viitenä päivänä viikossa.

Perjantaisin hän opettaa padelia Lahdessa ja sunnuntaisin pöytätennistä Helsingissä. Sunnuntain valmennuskurssi vie koko päivän, kahdeksan tuntia.

”Talvella yritän pitää yhden vapaapäivän viikossa. Kesällä valmennan joka päivä. Työ on intohimoni. On ihanaa, kun riittää asiakkaita ja kiirettä.”

Alkujaan opinnäytetyönä alkanut valmennus on kasvanut kahdessa vuodessa niin, että Bodenin asiakastietokannassa on jo 1 400 rekisteröintiä. Asiakkaita on lapsista eläkeläisiin ja isojen firmojen yritysjohtajista duunareihin.

Boden Racket Sports onkin Suomen nopeimmin kasvavia urheilun yksityisiä valmennusyrityksiä tällä hetkellä.

”Olen onnellinen, että saan pyörittää yritystäni Vierumäellä. Tuon tänne paljon asiakkaita Helsingistä ja Espoosta. Hyvä palaute kasvattaa asiakaskuntaa. Haluan laajentaa yritystoimintaani mutta pitää laadun korkealla”, Boden sanoo lyhyellä valmennustauolla Vierumäellä.

Boden aloitti yritystoiminnan huonoon aikaan. Pandemia sulki liikuntapaikat, ja Vierumäki teki konkurssin, josta se nousi uudestaan jaloilleen.

”Oli riski perustaa yritys. Onneksi muutama tenniskenttä oli auki ja pystyin valmentamaan. Se oli rankkaa aikaa. Kesällä 2020 puhelin alkoi sitten soida koko ajan ja valmennuksesta tuli päivätyö. Koronauutisten seuraamisen lopetin kokonaan.”

” ”No niin, jaksaa ja jaksaa.”

Piers Boden opettaa pöytätennistä sunnuntaisin kahdeksan tuntia kerrallaan.

Vierumäelle Boden tuli spontaanisti. Hän haki opiskelemaan valmennusta ja urheiluhallintoa. Suomessa hän on ollut neljä vuotta. Suomen kansalaisuutta hän voi hakea aikaisintaan vuoden päästä.

”Suomen kieli on vaikea. Yritän opetella sitä koko ajan lisää. Jos ei osaa yhtään suomea, on hankalaa asua pienellä paikkakunnalla. Ihmiset avautuvat koko ajan lisää, kun itse opin kieltä lisää. R-kirjain on paha”, Boden kertoo ja sanoo muutaman sanan suomeksi:

”No niin, jaksaa ja jaksaa.”

”Käytän noita sanoja koko ajan, kun valmennan”, Boden nauraa.

No niin -fraasin hän sanoo oppineensa suomalaiselta stand up -koomikolta Ismo Leikolalta.

Suomessa Boden kävi ensi kerran vuonna 2015. Hän osallistui kansainväliseen racketlon-turnaukseen. Suomen avoimissa hän pelasi Luka Penttisen parina. Penttinen on tällä hetkellä neljäntenä racketlonin maailmanlistalla.

Boden pelasi racketlonin puoliammattilaisena. Parhaimmillaan hän saavutti nuorten MM-pronssia.

”Racketlonia pelaamalla ei elä. Se on sen verran pieni laji”, Boden sanoo.

Racketlon-ottelu koostuu samoista lajeista, joita Boden valmentaa: pöytätenniksestä, sulkapallosta, squashista ja tenniksestä. Kutakin peliä pelataan yksi erä 21 pisteeseen. Kaikki pisteet lasketaan yhteen.

Jonain päivänä hän haluaisi kokeilla myös uudestaan kesken jäänyttä peliuraansa racketlonissa.

”Pitäisi ensin alkaa taas treenata. Nyt valmentaminen vie kaiken ajan.”

” ”Ajattelin, että au paireja tarvitaan aina.”

”Tenniksen oppiminen kunnolla voi kestää vuoden”, Piers Boden sanoo.

Huhtikuussa 2018 Boden sai villin idean. Hän halusi tulla Suomen mahdollisimman pian, vaikka opinnot Vierumäellä alkaisivat vasta elokuussa.

Vanha työ Lontoon keskustassa palokunnan henkilöstöhallinnassa ei enää houkutellut.

”Ajattelin, että au paireja tarvitaan aina”, Boden sanoo.

Hän loi au pairien välityssivustolle profiilin ja kertoi etsivänsä paikkaa Suomessa. Ensimmäiset yhteydenotot tulivat lähes saman tien. Erityisesti yksi yhteydenotto kiinnosti Suonenjoella Pohjois-Savossa.

Yhteydenottaja oli Saksassa koulunsa käynyt suomalainen huippukokki Stefan Richter, joka tarvitsi kotiinsa lastenhoitajaa. Meni vain viikko, kun Boden oli Suonenjoella.

”Mansikkapaikassa.”

Ystävyys ja suhteet Suonenjoen mansikkapitäjään ovat säilyneet. Jopa niin hyvin, että Bodenin vanhemmat muuttivat myös Suomeen. He omistavat mökin Richtereiden naapurista.

”Vanhempani ovat jääneet pois töistä ja ovat Suomessa pitkällä vapaalla. Käyn heidän luonaan Suonenjoella kerran kuussa. Koiranikin on siellä ’mansikkapaikassa’.”

Bodenin sisko asuu yhä Englannissa.

”En ole käynyt Englannissa kahteen vuoteen. Haluan käydä siellä jossain vaiheessa. Minulle kävi tuuri, että ehdin aloittaa opiskelut ennen brexitiä”, Boden viittaa Britanniaan eroon EU:sta.

Suomen kansalaisuus palauttaisi Bodenin EU-kansalaiseksi.

”Hehee, juu! No niin. Suomessa on hyvin rauhallista. En halunnut palata isoon kaupunkiin enkä vanhaan työhöni.”

” ”Laihduin, kun tulin tänne, mutta juomakulttuuri on sama kuin Englannissa.”

Piers Boden näyttää oikean alkuasennon padelissa Vierumäki-hallissa.

Suomessa Bodenin ystävät ovat opettaneet hänelle myös joitain suomalaisia tapoja, kuten juomaan kahvia ja syömään salmiakkia.

Jääkiekkoa hän näki ensi kerran Tampereella Ilveksen ottelussa.

Suomalaista ruokaa hän pitää terveellisempänä kuin englantilaista.

”Laihduin, kun tulin tänne, mutta juomakulttuuri on sama kuin Englannissa. Sen opin opiskelupippaloissa Vierumäellä.”

Boden on oikea henkilö vastaamaan, mikä viidestä mailapelistä on suomalaisten suosikki. Onko se niistä vaikein eli tennis vai kovasti suosiotaan kasvattanut Meksikossa kehitetty padel?

”Tennis. Minun valmennettavistani 60 prosenttia haluaa oppia tennistä ja 30 prosenttia padelia.”

Squash oli 1980-luvulla Suomen suosituimpia sisämailapelejä. Sen jälkeen suosio on ollut tasaisessa laskussa. Kestääkö padelin suosio?

”Padelin suosio kestää pidempään kuin squashin. Se on helpompaa ja sosiaalista.”

Entä mikä peli on oma suosikkisi?

”Tykkään pelata squashia, se on niin fyysistä. Paras lajini on sulkapallo.”