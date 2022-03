Kirikamppailu ratkaisi Kevätsuosikki-lähdön.

Lumilautailijana nuorten maailmanmestaruuden voittanut ja aikuisena kaksi MM-pronssia saavuttanut Janne Korpi esitteli keskiviikkona Vermossa taitojaan raviurheilussa, kun hän ohjasti Bee Combon Derbyn Kevätsuosikki -lähdön voittoon.

Derbyn Kevätsuosikista muodostui kirikamppailu, kun kovavauhtisen kiihdytyksen jälkeen nelivuotisjoukon tahti tasaantui silmissä. Maalisuoralla Korven ohjastama Bee Combo kulki lujaa ja ehti lopulta voittoon selvällä marginaalilla.

Korpi harmitteli voittajahaastattelussa Bee Combon viimesyksyistä epäonnistumista 3-vuotiskauden pääkilpailussa, mutta suuntasi katsettaan jo kuluvan kauden ykköskisaan.

”Vieläkin Kriteriumista on hampaankolossa, kun hevonen oli hyväntuntuinen, mutta laukkasi 800 metriä maaliin omia aikojaan. Viime kausi tähdättiin Kriteriumiin, mutta nyt ajellaan enemmän kilpaa, mitä on lähtöjä nelivuotiaille tarjolla, ja Derby on päätähtäin.”

Markku Niemisen valmentama Willow Pride aloitti toissa viikolla kautensa pronssisijalla. Suomen kärkitammoihin kuuluva 8-vuotias oli silloin jo kolmossijasta huolimatta oikein positiivinen, ja nyt se starttasi Tammatähti-lähdössä matkaan suursuosikkina.

Ari Moilasen ohjastama Willow Pride latasi heti auton takaa kärkipaikalle, josta tamma irtosi 1.10,5-vauhtisessa lopetuksessa tyylipuhtaaseen ykköstilaan.

Willow Pride on voittanut urallaan 32 kertaa. Palkintorahaa I.M.T.-Talli Oy:n kasvattama ja omistama tamma on ansainnut jo 467 713 euroa. Willow Priden ura huipentunee tähän kauteen.

”Tämä vuosi vielä kilpaillaan, ja sitten tamma on käsittääkseni tarkoitus astuttaa”, Willow Priden hoitaja Noora Tuula paljasti.

Sisusarjassa pieksämäkisen Pertti Hakkaraisen valmentama Panthera jyräsi väsymättömästi voittoon. Toto65-lähdöissä voittoihin ylsivät myös Ray Boy, Let Her Go ja No Limit Royalty. Täysosumalla lunasti 313,04 euroa, viidellä oikein sai 7,18 e.