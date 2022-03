Formula ykköset kilpailevat tulevana viikonloppuna ihmisoikeusrikkomuksista tunnetussa öljyvaltiossa.

Ihmisoikeusjärjestö Reprieve on vaatinut formula ykkösiä lopettamaan yhteistyönsä Saudi-Arabian kanssa, brittilehti The Guardian kertoo.

Reprieve esitti vaatimuksensa sen jälkeen kun kuolemaan teini-ikäisenä tuomitun vangin perhe kirjoitti Lewis Hamiltonille ja pyysi tätä puhumaan poikansa puolesta ennen viikonloppuna Saudi-Arabiassa ajettavaa F1-kilpailua.

Poika pidätettiin 14-vuotiaana syytettynä koruliikkeen ryöstöstä, jonka yhteydessä kuoli poliisi. Pojan perhe väittää valvontakameran todisteiden sekä todistajien kirjallisten lausuntojen avulla, ettei poika ollut lähellä liikettä vaan vietti aikaa ystäviensä kanssa.

Hänet tuomittiin kuolemaan vuonna 2019, jolloin hän oli 17-vuotias. Saudi-Arabian korkein oikeus kumosi tuomion viime vuonna, mutta tässä kuussa hänet tuomittiin jälleen kuolemaan.

Saudi-Arabia on toistuvasti väittänyt, ettei maassa teloiteta ketään alaikäisenä tehdystä rikoksesta.

Poika on pitänyt vangittuna ollessaan päiväkirjaa, jonka merkinnät The Guardian on nähnyt. Pojan mukaan häntä oli kidutettu toistuvasti ennen kuin hän oli allekirjoittanut tunnustuksena tyhjän paperin.

Saudi-Arabian viranomaiset eivät ole vastanneet The Guardianin haastattelupyyntöön.

Hamilton kritisoi Saudi-Arabian lainsäädäntöä viime joulukuussa The Guardianin haastattelussa. Hän ajoi Saudi-Arabian osakilpailun sateenkaarikypärä päässään.

”Tunnenko oloni mukavaksi täällä? En sanoisi niin”, Hamilton kertoi tuolloin.

”Ei ole minun valintani olla täällä. Urheilu on tehnyt sen valinnan.”