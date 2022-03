Italian MM-karsinta oli täynnä epäonnistumisia: ”Meidät on tuhottu”

Pohjois-Makedonian Aleksandar Trajkovski pudotti lisäajan osumallaan hallitsevan Euroopan mestarin MM-kisoista.

Italian karsintaurakka jalkapallon MM-kisoihin oli hämmentävä suoritus, joka päättyi torstai-iltana rajuun pettymykseen piskuisen Pohjois-Makedonian hakiessa 1–0-voiton jatkokarsinnassa.

Italia voitti viime kesänä EM-kultaa, mutta joukkueelta jää nyt toisen kerran peräkkäin MM-kisat väliin. Osa Italian kannattajista on lohduttautunut sillä, että kisat pelataan marras-joulukuussa Qatarissa, jonne meneminen ei olisi ollutkaan mitenkään mukava asia.

”Olen ylpeä joukkueesta, joka on antanut kaikkensa, mutta on selvää, että meidät on tuhottu ja murskattu”, Giorgio Chiellini sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Jäljelle jää vain suuri tyhjyys.”

Chiellini lisäsi Italian maksaneen virheistään kovaa hintaa viimeisten kuukausien aikana. Hänen mukaansa Italia pelasi hyvän pelin, mutta ei kyennyt tekemään maaleja.

Marco Verratti kuvaili Pohjois-Makedonian lisäajan osumaa todelliseksi painajaiseksi.

”Tällä joukkueella oli loistava mahdollisuus, joten on vaikea hyväksyä sitä, mitä tapahtui. Tiedämme, että olemme antaneet kaikkemme, ja nyt on varmasti aika kysyä itseltämme kysymyksiä”, Verratti jatkoi Reutersin mukaan.

Roberto Mancinin valmentama joukkue buuattiin ottelun jälkeen ulos stadionilta. Mancinin mukaan Italia ei olisi ansainnut tappiota.

”Hyvä onnemme muuttui täydelliseksi huonoksi tuuriksi”, päävalmentaja selitti uutistoimisto AFP:n mukaan.

Italialaislehti La Gazzetta dello Sport kirjoitti torstai-illan ottelusta Italian katastrofina.

”Olemme jälleen ulkona MM-kilpailuista”, lehti jatkoi otsikossaan.

Toisen italialaislehden Corriere dello Sportin mukaan Italian puuttuminen MM-kisoista jälleen kerran kuulostaa vitsiltä, mutta on silti totisinta totta.

”Tiedämme helvetin, koska pelasimme 90 minuuttia itseämme vastaan.”