Miikka O’Connorin, Emil Rantatulkkilan ja Otto Tennilän pingisvideoita on katsottu Youtubessa jo lähes 700 miljoonaa kertaa. Menestyksen takana on valintoja, joita jokaisen tubettajan tulisi harkita.

Yli 3,1 miljoonaa tilaajaa, lähes 700 miljoonaa katselukertaa, 191 videota. Kolmen helsinkiläismiehen muodostama Pongfinity on tehnyt suomalaisessa Youtube-skenessä jotain ennennäkemätöntä.

Menestyksen takana on paljon naurua mutta myös valintoja ja päätöksiä, joita moni ei ymmärrä tehdä.

Miikka O’Connor, 25, Emil Rantatulkkila, 28, ja Otto Tennilä, 29, astelevat huhtikuisena maanantaiaamuna hyväntuulisina Helsingin Ruskeasuon palloiluhalliin, joka on kolmikolle kuin toinen koti.

Syytä hymyyn onkin, vaikka tie menestykseen on harvoin kovin sileä tai suora. Kolmikon tapauksessa hauskuus on kuitenkin kaikkea tekemistä määrittävä asia.

Nyt tosin vähän kolottaa lihaksia. O’Connor ja Tennilä ovat olleet pelaamassa pöytätenniksen Mestaruussarjan otteluita sunnuntaina PT 75:n riveissä, ja ”ihan hyvin meni”.

” ”Jatkettiin tekemistä, ja kasvu jatkui.”

Kilpapingiksen edelle menee kuitenkin miesten päivätyö. Pongfinity-nimellä tunnettu kolmikko kuvaa Ruskeasuolla häikäisevän taidokkaita ja viihdyttäviä temppu- ja haastevideoita, joita katsotaan Youtubessa viikoittain miljoonia kertoja.

Repertuaarista löytyy ”peruskikkojen”, kuten verkon ohituslyönnin ja selän takaa tai jalkojen välistä lyömisen, lisäksi todella mielikuvituksellisia temppuja.

Mikään muu suomalainen urheiluaiheinen kanava ei pääse lähellekään Pongfinityn lukemia, ja kaikista suomalaiskanavistakin edellä on vain viisi.

Alussa menestys yllätti, viime aikoina ei enää.

”Emme lähteneet tekemään tätä menestyshakuisesti, vaan kanava menestyi vähän vahingossa. Tajuttiin, että tämähän on suosittua. Kasvu on tapahtunut ajan myötä”, O’Connor toteaa.

”Kun huomasimme, että kanava kasvaa, asetimme isoksi tavoitteeksemme miljoona tilaajaa. Sen tultua täyteen emme ole enää keskittyneet niinkään tilaajamäärän seuraamiseen vaan entistä laadukkaampien videoiden tekoon”, Rantatulkkila lisää.

Ensimmäiset temppuvideonsa kolmikko julkaisi jo vuonna 2012, mutta toden teolla tekeminen lähti käyntiin vuonna 2018. Strategia kasvun saavuttamiseksi oli hyvin selvä. Pongfinity julkaisi uuden videon joka maanantai.

Määrä ja säännöllisyys ovat alussa tärkeitä tilaajakunnan kasvattamisen keinoja. Nyt määrän on kuitenkin korvannut laatu.

”Nykyään pyritään siihen, että joka toinen viikko saadaan video julki, mutta prioriteettina on videon laatu. Jos ei saada todella laadukasta videota, niin sitten julkaisu menee seuraavalle viikolle”, O’Connor selvittää.

”Olisi tietysti vielä parempi, jos pystyttäisiin tekemään yhtä laadukas video joka viikko, mutta kapasiteetti ja aika eivät riitä tällä hetkellä. Kolmistaan kun tehdään, ei ole realistisia mahdollisuuksia”, Tennilä lisää.

” ”Ollaan pyritty tekemään niin supertiiviiksi kuin vain voidaan.”

Emil Rantatulkkila ja Otto Tennilä (selin) sekä Miikka O'Connor ovat tehneet alusta lähtien videoitaan varten itse kaiken, ja se on ollut heistä hauskaa.

O’Connor, Rantatulkkila ja Tennilä ovat alusta alkaen tehneet kaiken itse. ”Kaikkeen” on kuulunut todellakin kaikenlaista: ideointi, suunnittelu, kuvaaminen, editointi, oman tuotemerkin lanseeraus, verkkokaupan käynnistäminen ja pyörittäminen.

Nyt tarkoitus on laajentaa tiimiä, ja ensimmäisenä uutta voimaa on tulossa editointipuolelle. Lisäpanostuksen mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan kasvu. Pongfinityn liikevaihto vuonna 2020 oli 251 000 euroa ja vuotta aiemmin 193 000. Yritys on miesten päivätyö.

Youtuben ansaintalogiikkaan liittyy se, että Pongfinity on tehnyt mielenkiintoisen valinnan videoidensa pituuden suhteen.

Jos video ylittää kahdeksan minuutin rajan, voi sen keskelle laittaa lisää mainoksia, mutta jos pituus jää alle kahdeksan minuutin, mainoksia on yleensä vain videon alussa. Kaksinkertainen määrä mainoksia tarkoittaisi käytännössä jopa kaksinkertaisia mainostuloja – jos mainokset siis katsotaan loppuun.

”Ollaan pyritty tekemään niin tiiviitä kuin vain voidaan, jotta ihmiset ei lopeta katselua tylsän kohdan takia. Videoiden katsominen loppuun asti on usein tärkeä mittari videon pärjäämisen kannalta.”

”Jos video jää yli kahdeksan minuutin pituiseksi on se toki parempi, mutta yleensä editoimme ne suunnilleen viiden minuutin pituiseksi”, Rantatulkkila sanoo.

Hän kertoo esimerkin jaksosta, jossa ohikulkijoille oli luvassa sata dollaria, jos he onnistuvat palauttamaan yhden syötön pöytään.

”Se on kerännyt reilussa kuukaudessa 11 miljoonaa katselukertaa. Editointivaiheessa video oli alun perin reilusti yli kymmenen minuuttia, ja loppua kohdenkin yli kahdeksan minuuttia. Lopulta jätettiin video kuitenkin kuuteen ja puoleen minuuttiin, koska siinä oli mielestämme vielä muutama hieman tylsempi kohta.”

” ”Yksi Yhdysvaltojen katselukerta voi olla sama kuin 20 katselua esimerkiksi Intiasta tai Malesiasta.”

Los Angelesissa kuvattu video on tämän vuoden julkaisuista selvästi suosituin. Viime vuoden lopulla järjestetystä tubettajien tapahtumasta jäi käteen paljon muutakin kuin ohikulkijoille heitetyn haasteen tuomat naurut, katselukerrat ja mainosrahat.

Suomalaiskolmikko pääsi tekemään videon illuusioistaan tunnetun sosiaalisen median supertähden Zach Kingin kanssa. Kingillä on Youtubessa 13 miljoonaa tilaajaa, Tiktokissa 68 miljoonaa ja Instagramissa 24 miljoonaa.

”Oli mahtava kokemus päästä tutustumaan heidän tiimiinsä ja oppia heidän työskentelytavoistaan”, Rantatulkkila hehkuttaa.

”He taas olivat ihmeissään, kun kerroimme että hoidamme kolmistaan kaikki kanavaamme ja tuotteisiimme liittyvät asiat.”

”Reissu avasi silmiä sen suhteen, miten ammattimaisesti kaikki hoitavat kanaviaan. Oli jopa meitä pienempiä kanavia, joilla on kymmenen hengen tiimi ympärillä. Nähtiin, miten paljon he panostavat videoihin”, O’Connor lisää.

” ”Data ei valehtele.”

Pongfinityn yleisöstä 99 prosenttia tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Mainostulojen kannalta katselumaalla ja sen ostovoimalla on paljon merkitystä. Yhdysvaltojen katselukerran arvo voi olla monikymmenkertainen Aasian katselukertaan verrattuna

Pongfinityn yhdysvaltalaisten katsojien osuus on vuodessa suunnilleen kaksinkertaistunut. Se on tällä hetkellä noin 15 prosenttia.

Miehet pudottelevat numeroita ja tilastoja nopeaan tahtiin. On selvää, että valintoja ja tekemistä ohjaavat faktat ja data. Näin ei kuitenkaan ole kaikilla tubettajilla, Rantatulkkila kertoo.

”Yleisesti ottaen harva kanava keskittyy tarpeeksi videoiden analytiikkaan. Siinä piilee valtava potentiaali. Jos et katso dataa, et tiedä, miten parantaa toimintaa. Data ei valehtele, kunhan sitä oppii tulkitsemaan oikealla tavalla.”

” ”Ihmiset vain lopettivat katsomisen siinä kohti, kun upea dronemaisema alkoi.”

Erityisen käyttökelpoista data on niiden asioiden selvittämisessä, joita ei kannata tehdä, vaikka kuinka pitäisi niitä videoiden siisteimpinä kohtina.

Kun katsominen loppuu, pitää analysoida, mikä sen aiheutti. Ongelmana voi olla esimerkiksi staattinen kuvakulma tai muutaman sekunnin puhe, jossa videon vauhti hidastuu. Joskus kyse on kuitenkin isommasta ajatusmallin muuttamisesta.

Hyviä esimerkkejä ovat lennokilla eli dronella kuvattu maisema ja järvelle rakennettu lautta, jolla pelattiin pingistä. Molempien videoiden data yllätti kolmikon täysin.

”Suureksi yllätykseksemme videossa tuli huomattava dippi (pudotus), kun upea dronemaisema alkoi. Ihmiset vain lopettivat katsomisen siinä kohtaa”, Rantatulkkila kertoo.

”Toisessa videossa rakensimme pingislautan ja mietimme, jaksavatkohan ihmiset katsoa lautan rakentamista. Kun jälkikäteen tutkimme analytiikkaa, niin nimenomaan rakentamista ihmiset katsoivat. Kun lopputulos paljastui ja pelaaminen alkoi, katsojamäärä putosi.”

Kysyttäessä parasta videota jokainen mainitsee lautan.

”Se oli useamman päivän kestävä projekti. Vietettiin aikaa yhdessä ja pidettiin hauskaa”, O’Connor sanoo.

Analytiikasta on otettu oppia. Kun miehet rakensivat talvella jääpingispöydän, lopullisessa videossa oli noin 80 prosenttia rakentamista ja vain 20 prosenttia pelaamista.

Samaten oppirahojen makseluun kuuluu lauttavideon kakkosversio, jonka Tennilä nimeää isoimmaksi flopiksi. Nykyajattelulla kahden videon materiaali olisi tiivistetty yhteen laadukkaaseen videoon.

Kakkosversion heikko suosio kertoo myös siitä, että sama idea ei kiinnosta katsojia, vaan suurin osa ideoista on kertakäyttöisiä.

Yhden tempun Tennilä kuitenkin lupaa tehdä uudestaan vain siksi, että se on ainoa, joka ei ole onnistunut: kolmen kynttilän sammutus yhdellä pingispallolla.

”On ihan sama, saadaanko videolle tai onko edes ketään paikalla, kunhan vain saadaan onnistumaan. Ettei jää takaraivoon kummittelemaan.”

” ”Keksitään vielä villimpiä ideoita ja toteutetaan kaikki ihan mahdottomimmat jutut.”

Miikka O’Connor nauttii pelistä.

Temppuvideoiden kuvaamisena alkanut toiminta on vuosien mittaan kasvanut kannattavaksi liiketoiminnaksi ja jokaisen jäsenen persoonallisuutta esiin tuovaksi hyvän mielen sisällöksi, jossa katsojan – ja päähenkilöiden – naurun katkaisee vain huimiin temppuihin keskittyminen.

Unelmia on edelleen, mutta kaikki eivät liity vain Youtubeen.

”Unelma on, että Pongfinity olisi varteenotettava ja tunnettu brändi pingismarkkinoilla”, Tennilä sanoo ja saa tukea Rantatulkkilalta.

”Kun menee kauppaan ja haluaa pingismailan, niin olisi hienoa, jos ihmisillä tulisi ensimmäisenä mieleen Pongfinity.”

Vaikka hyviä videoaiheita on jonossa ja uusia tulee koko ajan, katse ei hakeudu kovin kauas tulevaisuuteen. Miljardi katselukertaa näyttäisi menevän rikki vuoden loppuun mennessä, mutta varsinainen tämän vuoden tavoite on viiden miljoonan tilaajan rajan rikkominen.

”Niin kauan tehdään tätä kuin se on meistä hauskaa ja kiinnostavaa. Keksitään vielä villimpiä ideoita ja toteutetaan kaikki ihan mahdottomimmat jutut”, O’Connor toteaa.

