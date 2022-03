Lionel Messin uskomaton taika jatkui – samalla nähtiin, että oikea jalka on todellakin se heikompi

Argentiina kaatoi Venezuelan MM-karsinnoissa lukemin 3–0.

Lionel Messi on Argentiinan joukkueen kapteeni.

Jalkapallotähti Lionel Messi johti Argentiinan vakuuttavaan 3–0-voittoon Venezuelasta Etelä-Amerikan MM-karsinnoissa lauantaina ja samalla sai jatkoa uskomaton tilasto.

Messi oli rakentamassa joukkueensa avausmaalia ja viimeisteli itse loppulukemat 82. minuutilla.

Maali syntyi, kun Messi pelasi pallon laidalle Angel Di Marialle, joka nosti sen maalin eteen liikkuneelle Messille.

Messi otti pallon rinnalla haltuun ja laukoi sen ilmasta maaliin oikealla jalallaan. Osuma oli niin epäpuhdas, ettei se jättänyt epäselväksi, kumpi jalka on se vahvempi.

Maalivahti Wuilker Farinez aavisti kuitenkin toiseen suuntaan, ja pallo pomppi verkkoon.

Messi on pelannut maajoukkueessa 159 ottelua ja tehnyt niissä 81 maalia. Maalisyöttöjä on 49.

Messin merkitys joukkueelleen on luonnollisesti valtava. Siitä kertoo myös tilastopalvelu Optan tilasto, jonka mukaan Argentiina on edellisen kerran hävinnyt ottelun, jossa Messi on tehnyt maalin, yli 12 vuotta sitten.

Vuoden 20o9 marraskuussa Espanja oli parempi lukemin 2–1.

Argentiina on Etelä-Amerikan MM-karsintalohkossa toisena Brasilian jälkeen, ja paikka Qatarin MM-nurmille on jo varma.