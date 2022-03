Jeddan radan turvallisuus on aiheuttanut päänvaivaa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Jan Vilén kommentissaan.

Saudi-Arabian F1-osakilpailun ajaminen on kyseenalaistettu viime päivinä voimakkaasti, ja lauantaina liekkeihin lensi lisää bensaa.

Jo ennen kisaviikonloppua esitettiin huoli ihmisoikeuksista ja turvallisuudesta. Saudi-Arabiassa teloitettiin 81 ihmistä edellisenä lauantaina. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty vaatii kuolemanrangaistuksen poistamista.

Turvallisuushuoliin vaikuttivat tapahtumat lähellä Jeddan rataa viikko ennen kisaa.

Kisajärjestäjät vakuuttivat tapahtuman turvallisuutta, mutta perjantain harjoitusten aikana Jeddan taivaalle levisi sankka savupilvi noin kymmenen kilometrin päässä radalta. Kyseessä oli uuden ohjusiskun aiheuttama räjähdys paikallisessa öljynjalostamossa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan räjähdyksen takana oli Jemenin huthi-sissiryhmän operaatio.

Kansainvälisen autoliiton FIA:n ja F1-sarjan johto sekä kuljettajat ja tallipäälliköt kokoontuivat vielä toisten harjoitusten jälkeen keskustelemaan asiasta. Osa kuljettajista ei tiettävästi olisi halunnut jatkaa kisaviikonloppua, mutta viikonloppua päätettiin silti jatkaa normaalisti.

Lauantaina Mercedeksen Lewis Hamilton oli selvästi vaivaantunut, kun häneltä kysyttiin näkemystä kisaviikonlopun jatkamisesta.

”Teimme päätöksen tallina”, Hamilton totesi hetken empimisen jälkeen V Sportin lähetyksessä.

Ihmisoikeuksien ja sodan lisäksi myös urheilulliset asiat puoltavat Saudi-Arabian osakilpailun siivoamista ensi vuoden kalenterista.

F1-sarja hehkuttaa Jeddaa maailman nopeimpana katuratana. Sitä se varmasti onkin, mutta sellaisena hyvin vaarallinen.

Yli 250 kilometrin keskituntinopeus yhdistettynä rataa kehystäviin betonivalleihin ei ole millään logiikalla turvallinen yhtälö.

Siitä saatiin kouriintuntuva esimerkki, kun Haasin Mick Schumacher törmäsi pienen ajovirheen seurauksena seinään. Auto meni täysin romuksi, ja Schumacher kuljetettiin lääkärintarkastukseen.

Aika-ajot olivat lähes tunnin keskeytettynä, kun rataa siivottiin.

Myös Williamsin Nicholas Latifin ulosajo aiheutti pitkän katkon aika-ajojen ensimmäisessä osiossa.

Ja nyt on vasta kyse aika-ajosta. On ihme, jos kisassakin ei rytise sillä seurauksella, että kisa on keskeytyksissä pahimmillaan pitkään.

Ihmisoikeudet, sota, turvallisuus. Tarvitaanko vielä jotain muuta?