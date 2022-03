Raju törmäys Jeddan radan ratavalleihin säikäytti formula-väen ja tv-katsojat. Saudi-Arabian gp:tä varjostaa myös perjantain ohjusisku Jeddaan.

Formula 1:n MM-sarjan toisen kilpailun aika-ajossa rajun kolarin ajanut Mick Schumacher viestitti myöhään lauantai-iltana, että hän voi tällin jäljiltä hyvin. Varotoimena hän jää silti pois tänään ajettavasta Saudi-Arabian gp:sta.

”Hei kaikille. Haluan vain kertoa, että olen ok. Kiitoksia ystävällisistä viesteistä”, Schumacher ilmoitti twitterissä.

”Haas-tallin auto tuntui hyvältä. Palaamme radalle entistä vahvempina.”

Schumacherin raju törmäys ratavalleihin säikäytti ajajat, tallien varikkoväen sekä tv-katsojat ja keskeytti aika-ajon pitkäksi aikaa.

Aika-ajo jatkettiin loppuun vasta, kun Schumacher oli kiidätetty helikopterilla Jeddassa sairaalaan ja rata oli saatu puhdistetuksi öljystä ja Schumacherin pahasti rikkoutuneen auton osista.

Myös Nicholas Latifi joutui aika-ajossa onnettomuuteen, mutta selvisi törmäyksestä vammoitta.

Valtteri Bottas oli aika-ajossa kahdeksas, mutta seitsenkertainen maailmanmestari ja suomalaisen monivuotinen tallitoveri Lewis Hamilton karsiutui jatkosta jo aika-ajon ensimmäisen vaiheen jälkeen ensi kertaa viiteen vuoteen.

Yhtä yllättäen Red Bullin meksikolaiskuljettaja Sergio Perez otti paalupaikan illan kilpailuun.

Perez saavutti ensimmäisen aika-ajovoitton uransa 215. kilpailussa. Seuraavista lähtöruuduista kilpailuun starttaavat Ferrarin Charles Leclerc ja Carlos Sainz sekä hallitseva maailmanmestari Max Verstappen.

”Pari kilpailua tähän tarvittiin, mutta olipa uskomaton kierros”, Perez ihasteli saavutusta ratahaastattelussa.

”Voisin ajaa vaikka 2 000 kierrosta”, enkä pystyisi parantamaan tästä.”

Tallitoveri Verstappen oli päinvastaisissa tunnelmissa. Hän oli tuskastunut, kun ei saanut ajokkinsa renkaisiin pitoa.

Kilpailua varjostaa Jemenin huthikapinallisten Jeddaan perjantaina tekemä ohjus- ja droneisku. Formulaloiden MM-kilpailua päätettiin jatkaa, vaikka kuljettajat ilmaisivat huolensa tapahtuman turvallisuudesta.

Alpinen kokenut espanjalaiskuljettaja Fernando Alonso palasi asiaan aika-ajon jälkeen.

”Kannanottoomme on viitattu kuin me ajajat olisimme huolissamme vain itsestämme. Me olemme kuitenkin huolissamme myös muiden kuten tallien henkilökunnan, fanien ja median turvallisuudesta”, Alonso huomautti.

Leclerc voitti viime sunnuntaina ajetun kauden avauskilpailun Bahrainin gp:n. Saudi-Arabian gp alkaa tänään kello 20.

