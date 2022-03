Ruotsin huippuhiihtäjä Charlotte Kalla myönsi, että päättyvältä hiihto­uralta on kertynyt miljoona­omaisuuden lisäksi huoli lapsen saamisesta: ”Se on vaikea puheen­aihe”

Kalla sanoi Expressenin haastattelussa, että hän haluaa löytää merkityksellistä tekemistä, vaikka taloudellista painetta uuden työuran löytämiseen ei ole.

Maanantaina päättyy yksi 2010-luvun merkittävimmistä hiihtourista, kun suomalaisiakin sukujuuria omaava Ruotsin suurhiihtäjä Charlotte Kalla jättää 34-vuotiaana jäähyväiset kotimaansa mestaruuskisojen 30 kilometrillä.

Kalla on ollut Norjan Marit Bjørgenin ja Therese Johaugin valtakaudella seuraavaksi menestynein naishiihtäjä. Hänellä on muun muassa kolme olympiavoittoa, kolme maailmanmestaruutta ja kaikkiaan 21 arvokisamitalia.

Maailmancupissa kertyi 12 voittoa, joista yhdeksi lasketaan Tour de Ski -kiertueen kokonaisvoitto vain 20-vuotiaana vuonna 2008.

Kalla on ollut myös yksi Ruotsin suosituimmista urheilijoista.

Torstaina Kalla voitti kirikamppailun jälkeen Ruotsin mestaruuden 15 kilometrin (v) yhteislähdössä, mutta kansainvälisesti hän ei ole yltänyt kolmen viime kauden aikana toivomalleen tasolle.

Viikonloppuna julkaistussa laajassa haastattelussa Kalla kertoi Expressenille epäilevänsä, että syksyllä 2020 sairastetulla koronataudilla on jotain tekemistä asian kanssa.

Kallan mukaan hänellä on ollut taudin jälkeen vaikeuksia palautumisen kanssa.

”Se on ollut käsittämätöntä, että yhtäkkiä kilpailua seuraava päivä tuntui niin vaikealta. Sellaista en ollut kokenut aikaisemmin”, Kalla sanoi Expressenille.

Kalla arvioi, että uran viimeisten kausien pettymykset ja vastoinkäymiset varustivat häntä uran jälkeiseen elämään.

”Sitä ei olisi tapahtunut ilman vaikeuksia. Nyt oloni on rauhallinen.”

Kalla on jo aiemmin kertonut avoimesti, että uran jälkeen hän haluaisi äidiksi.

”Se on asia, josta en tiedä, onko se mahdollista. Ja sen edessä olen valtavan nöyrä.”

Kalla myöntää olevansa huolissaan siitä, miten pitkän uran rasitukset voivat vaikuttaa raskaaksi tulemiseen.

”Tämä on asia, jota ei voi ottaa itsestäänselvyytenä riippumatta siitä, onko huippu-urheilija vai ei. Tästä ei puhuta niin paljoa. Se on vaikea puheenaihe, koska sillä on niin uskomattoman paljon merkitystä.”

Kalla ei vielä tiedä, mitä haluaa tehdä uran jälkeen. Taloudellisista syistä hänen tarvitse löytää uutta työuraa.

Expressenin mukaan Kallan yrityksellä on varoja yli 40 miljoonan kruunun eli lähes neljän miljoonan euron arvosta.

”Se on valtavan suuri etu. Voisin varmasti pihistellä sen avulla loppuelämäni, mutta en todellakaan viihtyisi tekemättä mitään merkityksellistä. Sellaista tekemistä minulla pitää vain olla. Muuten olisi sietämätöntä elää”, Kalla sanoo Expressemille.